¿Fuego amigo en Morena?

¡En las mañaneras de Palacio Nacional siempre hay nota!, y hay que escuchar o leer entre líneas, por eso las veo y cuando no puedo consulto la versión estenográfica.

En la mañanera del viernes 2 de octubre, ya casi al final de la conferencia y a punto de irse, el presidente señaló con un "Nos vemos el lunes, ya terminamos. Ah, no, me falta Carlos Calzada. ¿No podemos, Carlos, que...?".

Y de inmediato, el reportero de Radio Educación, sorprendió al presidente con la siguiente pregunta...

-"Precisamente sobre el tema que comentaba mi compañero, de Morena, pues bueno, trascendió que el pasado 1º de septiembre el consejero jurídico Julio Scherer se reunió en privado con cuatro consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto, Felipe Fuentes, José Luis Vargas y Felipe de la Mesa."

"En esta reunión -agregó-, se abordó que habría que darle continuidad a la dirigencia de Alfonso Ramírez Cuellar en Morena en vez de hacerse la encuesta que tendría que hacer el INE. Si bien el tribunal ya resolvió que la encuesta va ésta precisamente, y el consejero dijo que esta era una instrucción de usted. Presidente..

quisiera saber -le dice Calzada-, si realmente existió esta reunión, tuvo usted conocimiento y en todo caso si usted habría dado esta instrucción".

La respuesta del presidente fue que no, que él no se mete en esos asuntos y que en caso de que Julio lo haya hecho "hay que ver si es real, si es cierto", subrayó.

Además, precisó que no se debe utilizar su nombre, y precisó que le tiene confianza a Julio (Sherer). Ahí. hubiera quedado. pero agregó con un "o no lo hizo o no sirvió su gestión, porque la decisión del tribunal fue que se hiciera la encuesta, entonces no tuvo efectos; pero de todas maneras hay que investigarlo, hay que ver de qué se trata", subrayó.

El presidente no sabía, ni muchos, que había un proyecto cocinándose en el TEPJF. y que dentro de tres días sería votado.

Nadie le dio importancia a ese tema, hasta que el domingo 4 de octubre el diputado morenista, Mario Delgado, fuerte aspirante a dirigir el partido emitió un firme tuit...:





Circula ya un proyecto de sentencia en donde mañana el @TEPJF_informa tirará la encuesta para la dirigencia de #Morena. Al parecer resultaron ciertas las presiones externas para evitar que la gente decida en nuestro movimiento. Se confirma: "Mucho pueblo para tan poco dirigente" pic.twitter.com/bJJTZDU25p — Mario Delgado (@mario_delgado) October 5, 2020

¡El golpe cimbró a los militantes de Morena y llegó a Palacio Nacional!

Además, Delgado compartió el proyecto que resultó ser auténtico y generó muchísimo ruido.

Mucha gente no lo creyó, pero era cierto. Algunos de los magistrados o empleados del TEPJF lo filtraron, y gracias a ellos se pudo parar.

En el proyecto la sala superior a cargo del magistrado Felipe Fuentes, responsabilizó al INE de omisiones y falta de reglas y vigilancia del proceso de elección de Morena, que llevarían a proponer su postergación, y dejaría en el cargo a toda la dirigencia encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar hasta después del proceso electoral de 2021.

El proyecto señalaba que continuar con un proceso con tantas omisiones e irregularidades podría afectar más a militantes y simpatizantes de ese partido político

El asunto estuvo así durante tres largos días, hasta la tarde del martes 6 de octubre la Sala Superior cerró el capítulo cuando votaron unánimemente por cerrar el tema, y seguir en la ruta del INE. "El Pleno del TEPJF determinó que eran infundados los agravios de militantes y el partido, vinculados a irregularidades relacionadas en la equidad de la contienda interna, y si bien no comprendía un periodo de campaña no podían limitarse las expresiones hechas por las y los participantes en la misma."

"Las magistradas y los magistrados consideraron, en relación con la metodología de la encuesta, que los actores tienen apreciaciones parciales e interpretaciones equivocadas sobre su realización al alegar supuestas inconsistencias al levantar la encuesta de reconocimiento".

Curiosamente antes de la votación leí una entrevista a Ricardo Monreal con el reportero Mayolo López de Reforma, y de ahí me dije que el tema sería cerrado, como fue..."Estoy seguro que el Tribunal va a hacer lo correcto porque sabe que está en juego su credibilidad y prestigio. Es un Tribunal resistente a las presiones políticas, que no admite presiones externas, con capacidad técnica y jurídica para interpretar el derecho y aplicar la ley. Es un Tribunal confiable", le dijo Monreal al reportero.

Ricardo no dijo empero de que presiones hubo. Pero las hubo. .¿De quién? No sabemos. Será trabajo del periodismo de investigación; algunos colegas como Salvador García Soto en El Universal da nombres, menciona tanto al consejero Jurídico de la Presidencia como a la jefa de gobierno por "su cercanía e influencia con la actual dirigencia encabezada por Ramírez Cuéllar". Porfirio Muñoz Ledo acusó a John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública.

Regresemos a la mañanera.

El tuit de Mario Delgado y comentarios en entrevistas radiales fue clave; se movió mucha gente e incluso el mismo Porfirio Muñoz Ledo alzó la voz.

Además, la frase que usó Delgado es la misma que hizo presidente en la mañanera cuando regañó prácticamente a los dirigentes de su movimiento, ya que a más de un año no pueden resolver sus problemas y siguen enfrascados en pleitos en el partido que él fundó.

Dijo esa mañana que se quitaba la investidura (Sic) "me quito la investidura y sólo por esta ocasión hago este comentario. Me llama la atención que llevan los dirigentes de Morena, de mi partido -aunque yo tenga licencia porque soy presidente- no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia, más de un año y se enfrascaron en pleitos".

Expresó que ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo. "Lo digo para que no estén pensando que son indispensables, insustituibles; afortunadamente Morena es pueblo", dijo.

Al final de todo esto Morena quedó dañada y el TEPJF salvó, de momento, su prestigio. Veremos cómo votarán el caso de México Libre, donde también hay presión...

Al final, pasada la votación, Mario Delgado quedó contento, algunas encuestas lo colocan ganador, en otras es PML.

Cerró el capítulo con tres tuits

Tenemos principios, no luchamos por cargos. Vamos a ganar la encuesta para reorganizar al partido y seguir concretando el ideal de la transformación. La fuerza de #Morena es el pueblo organizado. ¡Vamos en unidad a tener una dirigencia a la altura de este gran movimiento! (2/3) — Mario Delgado (@mario_delgado) October 6, 2020

En esta #CuartaTransformación hay lugar para todos, los adversarios están fuera. El mayor reto que tiene ahora #Morena es ganar la @Mx_Diputados en el 2021 para seguir apoyando al Presidente e impulsando el proyecto de nación. (3/3) — Mario Delgado (@mario_delgado) October 6, 2020

Atrás quedó aquello de "Se confirma: mucho pueblo para tan poco dirigente".

En tanto Porfirio se lanzó duramente contra John Ackerman, a quien acusó de perverso y de ser responsable de este asunto...

En consecuencia lo llame "golpista".



Se ostenta como vocero del presidente y su esposa, de todo mi respeto, es la Secretaria de la Función Pública. Instiga la campaña internacional que presenta a AMLO como un personaje autoritario. Sabemos para quien trabaja. 2/2 — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 6, 2020

Y con respecto a Monreal dijo...





El Senador @RicardoMonrealA me ha dicho que está combatiendo también los excesos del TEPJF. Igualmente me ofrece colaborar en la democratización del partido, su influencia será de mucha valía. Lo conozco desde 1990 cuando fuimos compañeros en el Senado. Agradezco su apoyo. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 5, 2020









