Frentes electorales

El domingo pasado se llevó a cabo la elección de legisladores locales en Coahuila y de alcaldías en Hidalgo, y en ambos casos, sin gran sorpresa, se impuso el PRI. Es de llamar la atención que esta elección fue la primera en un contexto de pandemia pero que la baja participación no es sólo por la crisis de salud, sino porque suelen ser procesos poco atractivos. Algunos comentarios al respecto:

· Hidalgo y Coahuila son el epicentro de dos de los tres grupos más poderosos del PRI a nivel nacional y han funcionado como laboratorios electorales del PRI al menos desde la transición a la democracia en el 2000. Por eso tienen elección este año y la tienen sólo de un rubro (diputados locales o alcaldes)... esto asegura baja participación y control de quien tenga más voto "movilizable"... en este caso el PRI por clientelas locales construidas en años de estructuras y Morena que con sus siervos y sus clientelas de programas sociales.

· Ambos estados los ganó Morena (con márgenes considerables) en 2018, el domingo los perdió completos.

· Lo mismo pasó en las elecciones del año pasado, pero frente al PAN, en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, donde Morena había ganado en 2018 el PAN se recuperó un año después.

· Es evidente que la gente no está contenta con el gobierno de Morena, aunque tenga una mediana aprobación el presidente López Obrador... no han vuelto a votar por ellos, y los casos de Puebla y Baja California en donde ganaron el año pasado, responden a realidades muy atípicas que son totalmente locales, no a una preferencia clara.

· La constante es que Morena simplemente no puede (o al menos no ha podido) ser partido político y dar resultados por sí mismo. Son la cola del caudillo que hoy es presidente de la República, pero no tienen nada más... sus gobernadores son un cero a la izquierda, de sus legisladores (siendo mayoría) parece que sólo hay dos por cámara y su dirigencia pues... es confuso eso de saber quien los dirige.

· Morena simplemente fue un desastre como estructura nacional, pobres. Sin saber quién es su presidente, desconociendo la elección, con su secretaría general electa (no se si en funciones) rompiendo la ley electoral y pensando, sólo ella sabe por qué, que el PAN era el rival por vencer en Hidalgo y Coahuila.

· La imagen que se consolida es que Morena pierde, pero sólo el círculo rojo ve al PRI como ganador... lo que quiero decir es que quienes no participan de política no hicieron diferencias entre las oposiciones y posiblemente fue voto útil el que hizo ganar al PRI... en otras palabras querían derrotar a Morena.

El saldo final está a la vista: el PRI toma de regreso lo que le prestó a Morena en 2018 y consolida sus bastiones del presente siglo. No deja de ser una pena que el PRI se consolide en dos estados que nunca han vivido una transición democrática, pero a como están las cosas y las ínfulas de autoritarismo en Morena, acaba hasta dando gusto que pierdan... contra quien sea.

