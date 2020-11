El Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, llevó a cabo este pasado 25 de noviembre, un evento cuyo objetivo fue, por un lado, sensibilizar y concientizar sobre este fenómeno que atenta contra la vida de las mujeres y niñas así como nuestro sistema democrático; por el otro, para integrar un Frente Contra la Violencia de Género permanente, como mecanismo para exigir un alto total y de rechazo absoluto a este tipo de violencia.

Sobre el primer rubro, deben destacarse algunos aspectos que son importantes para entender la profundidad de la problemática de la violencia de género. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 66.1% de las mujeres de 15 años en adelante han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito, ejercida por cualquier agresor. 49% de ellas sufrieron violencia emocional; 41.3% violencia sexual; 34% violencia física y 29% violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo.

Por lo que toca a la violencia feminicida contra mujeres, de 2007-2017, 25,000 mujeres fueron asesinadas (Data Cívica, CIDE 2019).

Ahora bien, en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19, resulta importante no perder de vista que la casa sigue siendo un lugar altamente inseguro para las mujeres. Tan sólo en el segundo trimestre de 2020, el número de emergencia 911 ha recibido 155 llamadas por hora, reportando una situación de violencia y el 57% de las mujeres que contactaron a la Red Nacional de Refugios (RNR), reportaron vivir distintas violencias por parte de sus parejas.

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, es de destacar que en el proceso electoral 2017-2018, se perpretaron 774 agresiones contra candidaturas a cargos de elección popular, de las cuales 185 fueron dirigidas a mujeres, destacando amenazas, agresiones físicas, asaltos con violencia, secuestros y el asesinato de 19 mujeres, sólo por ejercer sus derechos políticos y electorales.

En razón de lo anterior, parece quedar claro que el sólo hecho de ser mujer genera riesgos y obstáculos específicos que hacen muy difícil el tránsito de las mujeres en México y en el mundo. Por ello, resultó trascendental que en el evento referido se contara con la presencia y testimonio, de mujeres víctimas de violencia política en razón de género, de Nallely Ortíz Jiménez, Regidora del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; de Mijane Jiménez Salinas, activista afromexicana de Guerrero; Maricela Flores Moo, Síndica del Ayuntamiento de Calakmul, Campeche, y Wendy López Góches funcionaria del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.

De sus experiencias los organismos electorales aprendimos y entendimos las cosas que debemos hacer y modificar para fortalecer a estas y otras mujeres que no se rinden, que no se dejan amedrentar y que luchan todos los días por su vida y por abrirles camino a las mujeres que vienen detrás de ellas. no podemos dejarlas solas ni a ellas ni a ninguna mujer que en nuestro país quiera ser candidata a cualquier cargo de elección popular en condiciones libres de violencia.

Además, el evento público transmitido por la red social YouTube, contó con la decidida colaboración y cooperación de los 32 órganos públicos electorales locales del país, así como con integrantes del Consejo General del INE, representantes de partidos políticos y de diversos ciudadanos y ciudadanas que siguieron con atención la transmisión de este evento.

El evento fue importante para comprometernos como país a detener la violencia de género en México e invito a todas y todos a que lo vean y que lo difundan.

El Frente Contra la Violencia de Género, busca gestarse como un movimiento permanente que mantenga abierta la comunicación y el acuerdo con la ciudadanía, con actores políticos que incidan en la ejecución de políticas públicas enfocadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, que materialicen la igualdad sustantiva en el ámbito político electoral de cara al proceso electoral 2020-2021, con base en las reformas constitucionales de 2019 conocida como paridad en todo, así como las reformas penales de 2020 que tipifican el delito de la violencia política.

El evento presentado por el INE constituye así, un eslabón más para constituir este #FrenteVslaViolenciadeGénero como canal abierto a todas y todos los actores que busquen la construcción de una sociedad igualitaria de derechos, en el que con toda nuestra fuerza colaboraremos todas las autoridades electorales en nuestro país.

Hoy es nuestro momento y nuestra oportunidad de contribuir a dejar un mejor legado a las futuras generaciones, aprovechémosla.

