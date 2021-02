Focos rojos en el PAN

La controvertida designación de Damián Zepeda como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado ha tenido un altísimo costo que trasciende el ámbito legislativo al detonar múltiples críticas en columnas de opinión y redes sociales, provocar un gran malestar en buena parte de la militancia y contribuir a exacerbar el conflicto interno que, aún y cuando de hecho inició en 2012 tras la derrota en la elección presidencial, en este momento dinamita cualquier posibilidad de generar acuerdos para impulsar una candidatura común de cara a la renovación de la dirigencia, e incluso podría poner en riesgo la sobrevivencia misma de Acción Nacional. Ni siquiera la acertada decisión de nombrar al respetado ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks como coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados logró atemperar los ánimos.

Lo cierto es que en los últimos 6 años ha prevalecido la falta de autocrítica, el reparto de culpas, la paulatina mutación de un partido de cuadros a uno de cuotas a partir de la preeminencia de grupos con estructuras clientelares, así como la disputa por el control del partido en un juego de suma cero en el que no hay cabida para los opositores o disidentes. En todo este tiempo no recuerdo un esfuerzo real por acercar posiciones, recuperar la capacidad de diálogo, resolver las diferencias, conciliar intereses y generar condiciones para preservar la institucionalidad y volver a construir un proyecto común. Un claro reflejo de ello se puede encontrar en la compleja relación entre los senadores panistas durante prácticamente todo su periodo legislativo y que derivó en una franca confrontación.

A la pugna entre a quienes se les identifica como afines al ex presidente Felipe Calderón y la actual dirigencia soportada por una suerte de confederación de grupos locales -que paradójicamente se fortalecieron durante el último gobierno panista-, se acumularon una serie de factores como el procesamiento y definición de candidaturas, la conformación del denominado Frente por México así como los múltiples errores de campaña que profundizaron la división interna, provocaron la salida de cuadros importantes y alejaron tanto a militantes como a simpatizantes tradicionales del PAN.

En este contexto, lo menos que se podía esperar tras el desastroso desempeño electoral, es que se asumiera la responsabilidad correspondiente y de inmediato iniciara un proceso de recomposición que permitiera afrontar en los mejores términos posibles su nueva realidad y el papel que le toca como principal fuerza opositora. Sin embargo nada de esto ha sucedido, toda la atención se ha centrado en la elección de la próxima dirigencia y por tanto no se ha definido una ruta crítica que promueva la reflexión y lo conduzca a la acción. Se percibe como un partido pasmado, sin brújula, ausente en la discusión de los grandes temas nacionales, sin agenda y sin mensaje.

Me parece que más que los errores o incluso los resultados mismos de la elección, lo que mayor irritación ha causado en el panismo es que no se advierte capacidad de aprendizaje y de ahí las graves consecuencias de la designación de Damián Zepeda, pues manda el mensaje de que no hay intención de rectificar el rumbo, de incluir, de sumar y por el contrario siguen en la lógica de acaparar los pocos espacios que quedan, dando la razón a los críticos, quienes han aprovechado la coyuntura para armar un bloque opositor que se les enfrente. Hoy los escenarios han cambiado, y lo que se preveía como una contienda interna prácticamente resuelta, se puede convertir en los próximos meses en un choque de trenes que tampoco auguraría mejores tiempos para el PAN.

