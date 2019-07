¿Finanzas públicas bajo estrés?

El plan financiero de Petróleos Mexicanos que anunció hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya provocó controversias dentro y fuera del gabinete. Pues resulta que especialistas y funcionarios del más alto nivel apuestan a que hay 60% de probabilidades de que sea exitoso y se logre un aumento en la producción del energético.

La insistencia de Jefe del Ejecutivo por rescatar a la paraestatal y convertirla en el centro de la industria petrolera y en un cuasi monopolio energético, podría costarle muy caro.

Por lo pronto, su decisión generó estrés en las finanzas públicas del país, ya que para cristalizar el tan anhelado plan se requerirá una inversión de entre 115 mil a 120 mil millones de pesos en 2 y 3 años, esto representa 0.45% del Producto Interno Bruto (PIB) entre reducciones de impuestos y aportaciones de capital. Esta inversión significaría también duplicar los recursos públicos para el rescate de Pemex, para lo cual se tendrían que aplicar recortes profundos al gasto público.

Los especialistas aseguran que a diferencia de otras administraciones que apostaron por una reforma energética para abrir la puerta al capital privado y permitir que estas inversiones lograran estabilizar a la paraestatal y restarle presión, en el gobierno actual tiene la firme convicción de rescatar a Pemex, cueste lo que cueste.

Por lo pronto, con tres trimestres consecutivos de nulo crecimiento, la economía entró en un periodo de recesión, aunque no de crisis. En estos momentos, si bien continúa la estabilidad financiera y los balances macro siguen bajo control, los pronósticos no son nada alentadores: los analistas revisan de manera permanente el crecimiento para el cierre de este año, el que se estima en 0.7% con un riesgo de ajuste a la baja.

Lo cierto es que en el Plan Financiero de Pemex hay un diagnóstico certero de la situación de la paraestatal: un perfil de producción de petróleo a la baja con 1.7 millones de barriles en 2019; hace 6 años la producción llegó a 2.5 millones, en tanto que en el 2004 alcanzó 3.7 millones de barriles.

En la actualidad Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con una acumulación de pérdidas que datan de los últimos 7 años, por lo que si bien la estrategia para salvar a la empresa sí se puede aplicar, nadie garantiza que funcionará. El grave problema es que en caso de que no se logre el objetivo, México perderá el grado de inversión y las finanzas públicas debilitadas sí llevarán al país a una crisis económica.

Nos cuentan que el gobierno no la tiene nada fácil, ya que Pemex, además de generar un tremendo estrés en la economía, se tiene el compromiso de no aumentar la deuda pública como proporción del PIB; por ello, es que a las calificadoras y a los especialistas no les gustó la estrategia de cambiar el gasto corriente por gasto de inversión.

UPAX invierte

A pesar de que las perspectivas de crecimiento económico para el país no son tan alentadoras, la empresa mexicana UPAX, que nació de Grupo Salinas que preside el magnate Ricardo Salinas Pliego, inyectó más de 2.5 millones de dólares en UPAXER, que es una aplicación que permite hacer predicciones sobre las tendencias de consumo.

Nos cuentan que esta compañía ya tiene entre sus clientes a Elektra, Liverpool y Volaris, por lo que se percibe un creciente interés de conocer las necesidades y gustos de los clientes, por lo que se espera que más marcas y empresas recurran a esta aplicación.

Así las cosas...