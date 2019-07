Fin al denominado "Juicio del siglo"

La mañana de ayer miércoles 17 de julio, el honorable juez de la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, Brian M. Cogan, le impuso condena de cadena perpetua por narcotráfico, más 30 años de prisión por violencia con armas y 20 por blanqueo de dinero, a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán", "El Señor", El Jefe", "Nana"·, "Apa", "Papa", "Inge" y "El Viejo", para algunos el hombre más peligroso del mundo...

La sentencia se veía venir, vimos a Emma Coronel conmocionada, triste.

El sinaloense de 62 años de edad, pasará lo que le resta de vida en prisión...

El capo escuchó sin inmutarse la sentencia; iba vestido de traje gris, camisa lila y corbata. "En su rostro volvió a lucir el bigote que lo caracterizó en México y se había afeitado tras su extradición a Estados Unidos (El País)".

Antes de escuchar la sentencia tuvo la oportunidad de hablar durante 15 minutos.

Empezó agradeciendo a su familia "el apoyo incondicional" que le dieron durante el proceso. Agradeció a todas las personas que, dijo, rezaron por él...

Aprovechó para denunciar ante el juez las condiciones infrahumanas que tuvo en Estados Unidos desde que fue extraditado: "me han torturado las 24 horas del día durante 30 meses".

La palabra tortura la repitió varias veces.

Y acto seguido se dirigió al juez para afirmar que había sido "lo más inhumano" que le había pasado en su vida. "Es una falta de respeto a la dignidad humana. En el siglo XXI no se puede permitir este tratamiento cruel", subrayó...

Al final, aprovechó para criticar al juez Cogan por no haber permitido un segundo juicio. "Cuando me extraditaron esperaba una justicia ciega, donde mi fama y mi reputación no fueran un pretexto", espetó, "y lo que pasó fue lo opuesto".

"Estados Unidos no es diferente ni mejor que cualquier otro país corrupto a los que no respeta", se despidió antes de decir un "gracias señor juez".

De inmediato, la defensa denunció que se violó el derecho de su cliente a tener un juicio justo.

Jeffrey Lichtman, el abogado que encabezó la defensa insistió hace unos días en que el juicio debía repetirse por las presuntas faltas que cometieron algunos miembros del jurado, pero el juez desechó la moción.

Sin embargo, la Fiscalía defendió el trabajo realizado. "No tiene ningún remordimiento por sus crímenes", afirmó Gina Parlovecchio,mirando directamente a la cara al capo "puso en peligro las vidas de gente inocente".

En ese momento, la Corte cedió la palabra a Andrea Vélez, antigua asistente del Cártel de Sinaloa, que intervino en condición de víctima. "Quiero dejar de ser un nombre sin rostro", dijo, para después relatar entre lágrimas que sintió admiración en un primer momento por el líder del Cártel del Pacífico...

Al salir de la audiencia, el abogado Jeffrey Lichtman, aseguró que recurrirán la condena e insistió en que sólo querían "un juicio justo" para su cliente.

Hasta ahí las cosas...

El llamado "juicio del siglo" llegó a su fin...

Ha sido catalogado también como el más caro -costó 50 millones de dólares- duró 3 meses en donde desfilaron 56 testigos -algunos protegidos- incluidos 14 ex socios, amigos y hasta una amante del capo sinaloense.

Una vez que el Juez Cogan dictó la sentencia el capo será trasladado de la cárcel de Manhattan a la prisión ADX Florence, conocida como la "Alcatraz de las Montañas Rocosas" o "Super Max" y considerada la cárcel más segura de Estado Unidos.

Guzmán Loera no tendrá derecho a contacto con sus familiares; el estricto reglamento de la prisión no permite visitas.

La ADX está ubicada en las montañas del estado de Colorado; ahí va lo peor de la clase criminal. Sus celdas tienen una dimensión de tres punto cinco por dos metros, están hechas con muros gruesos de cemento y cerradas por una doble puerta metálica que impide que los internos se vean unos a otros.

Algunos de los presos -no todos- tienen acceso a TV y a leer libros y sólo pueden salir a ejercitarse 10 horas a la semana.

Ahí se encuentran varios terroristas islámicos de alto perfil; por ejemplo, Dzhokhar Tsarnaev, quien colocó una bomba en el Maratón de Boston o Ted Kaczynski, "Unabomber".

Extradición ilegal

Guzmán Loera fue extraditado la tarde del jueves 19 de enero de 2016.

Nuestra justicia quedó reprobada; de todos los procesos que se le abrieron -homicidio, producción y tráfico de mariguana y cocaína, y otros delitos contra la salud-, siempre salió absuelto, sin contar los 10 procesos que actualmente se siguen en su contra.

Nuestros jueces -todos- no pasaron las pruebas.

Lástima.

Ahora bien la extradición debía haber ocurrido a una de las dos cortes que había solicitado la extradición en tiempo y forma; la del Distrito Sur de California, en San Diego, y la de Ciudad del Paso en Texas.

¿Por qué?

Porque esas cortes son las que habían solicitado la extradición.

¿Se puede juzgar en una Corte donde no se solicitó extradición?

No, hasta donde sé... (Véase El proceso de extradición de Joaquín Guzmán Loera, en La Silla Rota, 12 de mayo de 2016).

Se lo llevaron a Nueva York...

La tarde del jueves 19 de enero de 2016 Guzmán fue enviado directamente en un avión a Nueva York. Horas antes había sido sacado de su celda en Ciudad Juárez, Chihuahua; ahí se le tomaron huellas y minutos después era entregado a un equipo de la DEA y de Inmigración y Aduanas; de inmediato fue llevado al Centro Metropolitano de detenciones "Sunset Park".

De inmediato fue puesto a disposición del fiscal del caso...; meses después inicio el "juicio del siglo", que ayer llegó a su fin...

P.D. El pastor Nassón Joaquín García seguirá su juicio en prisión...

"El juez señaló que Nassón García deberá continuar en la cárcel sin fianza mientras dure su proceso", señaló el reportero de Univisión Noticias, Jaime García, a la salida del tribunal la tarde del martes, al final de los dos días que duró la audiencia de fianza.

Salim García, portavoz de la Iglesia la Luz del Mundo, aseveró que el video en el que Naasón Joaquín García aparece sosteniendo relaciones sexuales con un menor es falso y de existir, sería un clip fabricado.

García calificó como absurdo que un celular pueda albergar 100 mil fotografías y mil videos, como lo mencionaron los agentes Steven Stover y Troy Holmes.

Indicó que se apelará la determinación del juez que negó que el líder religioso salga de prisión en Los Ángeles.