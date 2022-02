Excesos presidenciales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se excedió -desde la máxima tribuna del país- al violar el secreto fiscal y en un arrebato exhibir los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola olvidando que es su obligación, como jefe de Estado, "guardar absoluta reserva" sobre la información tributaria de los contribuyentes.

Y, de entrada, para evitar suspicacias ni AMLO es apoyado por todos los mexicanos ni Loret representa a toda la prensa.

Este pleito ya rebasó las fronteras y hace ver al jefe de Estado como cacique de una provincia bananera.

No solo violó disposiciones legales sino que pone en el ojo de la tormenta al comunicador que puede ser objeto de secuestro o atentado por parte de algún loco seguidor de López Obrador.

Que gane 35 millones o más el periodista no es algo que incumba a los mexicanos pues él no tiene vínculos con el poder. Pero en este pleito López Obrador ha evitado, desde luego, dar a conocer las fuentes de ingreso de su hijo José Ramón, al que excusa bajo el argumento de haberse casado éste con una mujer rica.

Rodeado de una recua de ineptos colaboradores, AMLO no fue alertado del riesgo de abrir el secreto fiscal que deriva de una exigencia de protección de los titulares de los datos personales que significa el deber de sigilo frente a la colectividad sobre información que debe mantenerse fuera del conocimiento público.

Ello en razón del tipo de información protegida y la ausencia de un interés público respecto de la misma.

En consecuencia, el secreto fiscal debe entenderse como "un derecho a la intimidad, o lo que es lo mismo, el derecho de la persona a ser protegido en su vida privada".

Es un tema que, obvio, el hombre de Macuspana, Tabasco ignora escandalosamente y en cualquier otro país civilizado ya hubiera renunciado, por dignidad, ante tal patinada.

El pleito personal que trae AMLO, que goza de información privilegiada por su calidad de presidente con Loret de Mola, no le da licencia para exhibirlo y descalificarlo.

Y conste que Loret no es una perita en dulce. Y como enfatiza la escritora Sabina Berman el presidente cometió un error de desproporción. Es ridículo afirmar que Todos Somos Loret. ¿Quiénes son esos "todos"?

Los ciudadanos no lo somos. No podemos sentirnos representados por un periodista que tiene una deuda con la ciudadanía de décadas. Un periodista de élite que ejerció un periodismo acotado por los intereses de Televisa, que no solo incluyó la censura y el veto a personas, sino en su momento de mayor poder, inventó ficciones, en coordinación con las presidencias del momento.

Y nos recuerda la autora del Dios de Darwin respecto a Loret: Es Inolvidable la ficción de la toma de la policía de García Luna de un sitio "secuestradores" y la tortura, esa sí sin comillas, una tortura de verdad transmitida en tiempo real, de Cárdenas Palomino a Israel Vallarta. Como la telenovela ominosa de Frida Sofía, la niña oculta en los escombros, que Loret narró durante horas, para que de pronto Carmen Aristegui nos revelara que la tal niña nunca existió.

Tampoco Loret nos representa a todos los periodistas. Los que hemos perdido espacios por sublevarse ante la dictadura de los dueños económicos de la prensa, nos sentimos insultados por la insinuación. Y los que han arriesgado la vida -o la arriesgan- en las zonas de silencio del país, deben estar ofuscados. Qué vil comparar su trabajo heroico con un trabajo hecho en traje y corbata, pagado con millones de pesos y bajo la protección de grupos políticos. En este caso, el Grupo Tabasco: el exgobernador Roberto Madrazo que lo comanda, ha confirmado de propia voz a la prensa que son sus herederos quienes financian a Loret.

Hay voces que apuntan a que si se abren las cuentas de Loret todos somos vulnerables. Los seremos si nos dejamos. Es tiempo de pararle el macho a un presidente que no nos representa que incluso en España ya lo insultan abiertamente.

"México merece, por la calidad humana de su población, más altura y eficacia en la gestión de su endiablada realidad, y no a un pobre pendejo desnortado incapaz de arreglar las desigualdades de su país", escribió en el ABC de España el periodista Carlos Herrera que lleva más de treinta y cinco años en la trinchera del periodismo.

Este hombre que desde la atalaya que le proporciona la veteranía, despojado de prejuicios, se confiesa liberal y creyente en la integridad y el ser humano, por encima de todo, escribió el artículo "Al pendejo ni caso" y abundó: "Las palabras del pobre López Obrador son consideradas como un conflicto fantasma que nadie toma en serio".

Esto ya se salió de control y no hay poder que pare la locura de López Obrador que está peleándose con medio mundo.

