Evalúa BMV apoyo a empresas

Los directivos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que preside Marcos Martínez, evalúan la posibilidad de apoyar a las empresas nacionales.

Por el momento, esa ayuda -que aún está en el papel- se generaría a través del mercado de deuda y se recurría a la figura de las bursatilizaciones de la cartera, lo que contribuiría a dotar de mayor liquidez a los negocios.

Además de los intermediarios financieros, la BMV es una fuente de financiamiento vía deuda, de ahí que se analizan distintas formas para apuntalar con liquidez los balances de las empresas y que éstos a su vez, ayuden a sus clientes.

La opción de impulsar los procesos de bursatilización sería un trabajo conjunto con la banca comercial y de desarrollo, y aunque todavía se estudian distintos modelos, ésta sería una de las alternativas más viables.

En la BMV se anticipa un escenario adverso en los siguientes meses, ya que la caída en el crecimiento económico de doble dígito para 2020 será un freno para las colocaciones y listado de nuevas emisoras en el mercado de capitales.

Incluso, los sectores aeroportuario, de líneas aéreas y de empresas que se relacionan con el ramo energético enfrentarán graves problemas para crecer; sólo los grupos aeroportuarios reportan una caída en su operación superior 90%, a pesar de que éstos no cerraron sus puertas durante el confinamiento.

En el caso de las aerolíneas, los daños serán importantes y el impacto será de largo plazo; incluso diversos países planean un paquete de apoyos económicos para evitar la quiebra de las compañías.

Pero en el otro lado de la moneda, hay consorcios que registran utilidades mayores respecto a trimestres anteriores y éstas en su mayoría se relacionan con el rubro alimentario, de compras por internet, así como de envíos y mensajería; este incremento en su operación ayudará a "compensar" el resultado del mercado al cierre de 2020.

Nos adelantan que uno de los principales objetivos de la actual administración en la BMV será trabajar para aumentar el tamaño del mercado bursátil, el cual es reducido respecto a la economía mexicana. "Esa es una de las deudas pendientes que se tienen con el país".

En los próximos meses se fortalecerán los acuerdos que tiene la BMV con sus contrapartes en otros países, tal es el caso del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) en el que participa México, Chile, Perú y Colombia.

Crece desempleo

El desempleo en México avanza a pasos agigantados y es que de acuerdo con cifras del INEGI, la pandemia provocó que 12.5 millones de personas dejaran de trabajar durante el mes de abril y en consecuencia no recibieran un ingreso; hay otros 6 millones sub ocupados que perciben la mitad de su salario porque no laboraron la jornada completa, por lo que la pandemia arrojó 18.5 millones de mexicanos que enfrentan una situación de supervivencia.

A eso se suman los cerca de 8 millones que continúan su relación laboral pero que la emergencia sanitaria les impide presentarse en su lugar de trabajo.

Así las cosas...