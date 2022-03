Estrellarse contra el techo de cristal

Recientemente me pidieron acudir a una mesa en la que se hablaría sobre el Estudio Cualitativo de percepción del entorno laboral entre las Mujeres con profesión en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Bastaron las primeras páginas, las que corresponden al glosario para iniciar la reflexión. El concepto "techo de cristal" que viene en las definiciones del estudio, término que es muy probable hayan escuchado constantemente -sobre todo como mujer- decía:

"El techo de cristal- señala en las definiciones del estudio- se refiere al conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección.

Su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación.

Desde un principio se utilizó para hacer referencia a las barreras que la mujer tiene para avanzar en la escala laboral, que no son fácilmente detectables, pero suelen ser la causa de su estancamiento.

El techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo."

Así conceptualizado me lleva a la imagen de una mujer que se encuentra en un elevador que va subiendo, se van abriendo y cerrando puertas, pero ella decide -en su ambición- permanecer dentro para seguir subiendo, hasta que en llega el momento en el que se encuentra con un piso al que no puede acceder,

"ya no puede subir". Se topó con el techo de cristal.

No sé si a ustedes los remite a una imagen similar. Pero, así no suena tan negativo, bastaba con bajarte antes.

Pero se pierde lo más importante: en realidad, el contexto de esas mujeres que están "subiendo" es menos similar a un elevador, y más parecido a una escalera, o una cuerda con pesos atados, o a una carrera con obstáculos.

Cuando te topas con el techo de cristal, vamos a cambiarlo, cuando te estrellas contra el techo de cristal es doloroso.

Me lo imagino como cuando vienes corriendo y te estrellas contra un muro. El dolor del golpe es proporcional al nivel del impulso que traías, la velocidad, el ritmo.

Porque venías con un impulso, con el de la preparación, con el de superar obstáculos. Con el impulso de venirte preparando y superándote constantemente.

Si han vivido este tipo de golpes, o lo han visto, saben lo que es quedar por un rato desorientadas con el dolor... y muchas veces en el piso.

Con el impacto del golpe quedan ahí también rotos lo que en algún momento fueron tus vivencias que te llevaron hasta ahí, tus logros, tus motivaciones, tus ambiciones, tus proyectos a futuro, agotamiento físico y mental, tus sacrificios personales, y en algunos dolorosos casos queda ahí en el piso tu autoconcepto. Es importante mencionar el daño psicológico y emocional que trae consigo golpearte con el techo de cristal.

Porque a partir de ese momento ¿cómo logras motivarte después?

¿Cómo volver a empezar después del cansancio y desgaste que acabas de tener?

La parte que más duele es esta en la que se pierde la ilusión por hacer lo que te gusta hacer.

Y no es que la mujer fallara por no verlo, no es que fuera torpeza lo que impedía verlo, es que el techo de cristal a veces se encuentra disfrazado de apoyo, o de oportunidad, o de nuevas opciones. Rara vez parece un no.

Hojas más adelante, el estudio cita a algunas situaciones que experimentan las Mujeres STEM en el ámbito laboral:

"Algunas señalaron que trabajan más y tienen más responsabilidades que los hombres, se sienten orgullosas porque ya se consideran valoradas.

Algunas mujeres mencionaron que adquieren comportamientos masculinos para ser consideradas y respetadas; como ejemplos las participantes mencionaron: que no son empáticas con sus mismas compañeras de trabajo, utilizan lenguaje obsceno, usos y costumbres de los hombres en el ámbito laboral, etc.

Observan que no son convocadas a convivir con sus colegas hombres (no hacen Networking)."

Estos tres párrafos, nos pueden ayudar a entender porqué algunas mujeres no delegan, no podrían si en la carga de trabajo encuentran su valor, y la posibilidad de ser reconocidas. Y sumarle a eso que para ser consideradas y respetadas algunas mujeres optan por "no ser empáticas con sus mismas compañeras de trabajo".

El networking, parece ser la única forma efectiva de romper el techo de cristal, pero del que también resultan excluidas.

Estas problemáticas no son exclusivas del mundo STEM, estas dificultades que se encuentran en dichos sectores no son distintas de las que las mujeres enfrentamos en cualquier otro lugar donde nos desempeñemos laboralmente.

Tan solo la referencia a estas situaciones, me permitieron lograr un entendimiento más claro de algunos comportamientos, una radiografía que nos permite entender cómo estamos, y cómo todo esto lo reflejamos en comportamientos diarios, pero sobre todo para tener claros los puntos donde están los cambios, y que las mejoras pueden venir de algo tan simple como escucharnos.

