Estados Unidos y Rusia, un pendiente añejo

En los últimos días de 2021, la prensa ha cubierto extensamente el diálogo que sostuvieron el presidente Biden con el presidente Putin. Al centro de la agenda los alegatos acerca de una probable invasión armada de Rusia a Ucrania.

Se ha anunciado recientemente que tras esa conversación, representantes de los jefes de Estado, se reunirán el 10 de enero en Ginebra. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov indicó que de haber algún progreso, sería probable que el 12 de enero se diera una reunión entre representantes de Rusia y de la OTAN.

Este 10 de enero pues, los representantes de Estados Unidos y de Rusia hablarán sobre las reales o supuestas intenciones de Rusia de invadir a su vecino. En el fondo, el tema es otro y se remonta al inicio de las conversaciones sobre la reunificación de Alemania en 1989.

Si se ciñeran al muy complejo tema ucraniano, muchos podríamos señalar que como hilo conductor para las conversaciones estaría la ruta establecida en el Acuerdo conocido como Minsk II, de febrero de 2015, sucesor del Protocolo de Minsk, de septiembre de 2014.

Los elementos centrales de ambos acuerdos imponen un camino para la distensión de la situación entre Rusia y Ucrania luego de los movimientos separatistas pro-rusos de la región del sureste de Ucrania y la incorporación de Crimea y Sebastopol a Rusia.

Los acuerdos de Minsk constituyen un esfuerzo europeo promovido, principalmente por Alemania y Francia, con el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. Uno de los motores centrales del esfuerzo fue la canciller Ángela Merkel. La administración del presidente Obama no formó parte activa de dicho esfuerzo.

El fondo del conflicto de Rusia con Ucrania siempre tuvo que ver con un proceso de acercamiento de ese país con Europa y con la OTAN.

La crisis de 2014, tuvo como origen, además de los eternos conflictos étnicos entre la minoría rusa que habita el sureste Ucrania con la población étnica y culturalmente ucraniana, y con el intento del entonces presidente ucraniano Yanukovich, porque su país ingresara a la Unión Europea.

Los gobiernos de Poroshenko y los que le sucedieron, no sólo han mantenido ese objetivo, sino que en lo militar promueven la vieja idea de que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN. Ambos temas cruzan la línea roja del Kremlin y en su visión comprometen de manera crítica la seguridad nacional de Rusia al de facto llevar a la alianza militar de occidente a su frontera misma.

El antecedente

El complejo proceso de reunificación de Alemania trajo a la mesa, por primera vez, el tema central de la discordia actual entre occidente y Rusia; las conversaciones promovidas por los aliados occidentales dejaban en claro que Alemania, ya unificada, podría pasar a formar parte de la OTAN.

En esa época, en la que aún estaba vigente el Pacto de Varsovia, el tema de la probable expansión de la OTAN hacia el este fue percibido ya desde ese entonces, como una amenaza a los intereses de la entonces Unión Soviética. Esta convicción fue ampliamente documentada por quien fuera canciller y primer ministro de Yeltsin, Yevgueni Primakov; más aún, documentos estadounidenses, alemanes, ingleses, soviéticos y franceses, desclasificados en 2017 y 2018 y publicados por la Universidad George Washington, permiten interpretar que tanto Gorbachov entre 1989 y 1991, con motivo de la reunificación alemana, como Yeltsin, entre 1993 y 1995, cuando se lanzó la iniciativa estadunidense Sociedad por La Paz (Partnership for Peace), fueron llevados a creer ("led to believe"), que los aliados de occidente no impulsarían la expansión de la OTAN, hacia el este.

Uno de dichos documentos cita a Hans-Dietrich Genscher, entonces ministro de relaciones exteriores de la República Federal Alemana, quien en 1990, en Tutzing, Bavaria, señaló que "los cambios en Europa del Este y el proceso de unificación de Alemania no deben conducir a un detrimento de los intereses soviéticos en materia de seguridad. Los servicios británicos reportaron, además, que Genscher le habría señalado a su homólogo del Reino Unido que "Los rusos (sic) deben tener algún tipo de seguridad de que, por ejemplo, si el Gobierno Polaco deja el Pacto de Varsovia un día, no se unirá a la OTAN al día siguiente".

El entonces canciller aleman Helmut Kohl, en una reunión con Gorbachov el 10 de febrero de 1990, obtuvo el acuerdo en principio de la Unión Soviética sobre la unificación alemana "siempre y cuando la OTAN no se expandiera hacia el este", de acuerdo a un documento desclasificado publicado por la Universidad George Washington el 12 de diciembre de 2017.

La misma compilación contiene otro documento que reporta que el entonces Secretario de Estado estadunidense, James Baker, repitió por separado al entonces Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze y al presidente Mikhail Gorbachov, la formulación utilizada por Genscher apuntada arriba; además, al referirse a la idea de la expansión de la OTAN, habría utilizado la hoy famosa frase: "Hacia el Este, ni una pulgada". Debo de señalarle al lector interesado que estos temas se han discutido ampliamente y los actores han incurrido han negado los hechos o incurrido en contradicciones. Cierro esta parte recurriendo a otro documento del citado archivo de la Universidad George Washington y que incluye una minuta de la reunión entre el secretario James Baker, el ministro Shevardnadze y Gorbachov, en Moscú en febrero de 1990, donde al tratar sobre la unificación de Alemania y la expansión de la OTAN, habría habido este intercambio: Gorbachov: "Planeamos discutir todas estas cuestiones con el liderazgo (entre los miembros de su gobierno). Queda sobreentendido que la ampliación de la zona de la OTAN es inaccesible". Baker: "Estamos de acuerdo con ello". (Minuta tomada del archivo Gorbachov).

Baker, en una carta que envió al día siguiente a Helmut Hohl, le relató la conversación con Gorbachov de manera casi idéntica a la versión apuntada arriba. En ella, el secretario estadounidense le comenta al canciller alemán su satisfacción porque, por inferencia, la Unión Soviética no se opondría a la pertenencia de Alemania unificada a la OTAN, ya que su eventual ingreso no significaría una expansión de su zona de operación.

Posteriormente, el Acuerdo Final sobre la Unificación de Alemania, fue firmado en Moscú el 12 de septiembre de 1990. Más tarde, en febrero de 1993, Estados Unidos lanzó su iniciativa para la reforma y expansión de la OTAN. En los hechos, la expansión de la OTAN hacia el este ha tenido un gran éxito. Hoy en día la alianza militar occidental tiene 30 países miembros y muchos de ellos eran parte del Pacto de Varsovia, los países bálticos y Polonia, Hungría y la República Checa, entre ellos.

Desde hace 30 años, Rusia ha considerado que la expansión de la OTAN hacia el Este vulnera sus intereses en materia de seguridad. Estamos frente a un problema añejo que hoy hace crisis nuevamente.

La mayoría de los analistas coinciden en apuntar que es remota la posibilidad de que se produzca una confrontación armada; Rusia, como señala Dmitri Trenin, Director del Centro Moscú de Carnegie, no busca territorio adicional, busca parar la expansión de la OTAN. Coincido, ¿lo logrará?.

