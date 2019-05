Es la economía...

Parece que el gobierno de López Obrador no va bien y no porque se hagan concentraciones públicas pidiendo su renuncia, sino porque la inseguridad y la violencia han crecido y eso, sumado a una forma absurda de tomar decisiones está llevando a la economía a su peor momento en años.

Todos los errores tienen costos y los grandes errores tienen grandes costos y el actual gobierno se ha dedicado y se dedicará un buen tiempo a pagar los costos de sus decisiones, algunos ejemplos de esto:

· Es bien sabido que cancelar la construcción del nuevo aeropuerto fue un error. Ahí está Santa Lucía con su cerro de reciente descubrimiento y sus vestigios arqueológicos y seguramente, por necedad terminará siendo un tercer aeropuerto capitalino. Eso no quita que el gobierno tenga una gran deuda por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco (cuando menos 155 mil millones de pesos según el IMCO... eso es como mil pesos por cada mexicano), que los costos de hacer Santa Lucía han subido al menos 11% y que además será completamente funcional en 2069... podría apostar que eso no pasará, pero lo más probable es que los que leen este texto no lleguemos a ese año. Tampoco el presidente ni nadie de su gabinete.

· La nueva era de huelgas se ha llevado 15 empresas de Tamaulipas y el paro de la CNTE en las vías férreas de los puertos de Michoacán y Colima dejó pérdidas de más de mil millones de pesos diarias.

· El martes el presidente presumió que más del 10% de la población ya estaba recibiendo apoyos económicos de sus programas clientelares... pero se quitó todo presupuesto para proyectos culturales, para asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y el desempleo está en su punto más alto en años.

· El programa para jóvenes del gobierno y las universidades "patito" que piensa construir hizo que se quitara el presupuesto para becas... las becas son políticas públicas no programas clientelares. Esto quiere decir que se les dan a quienes las necesitan y no con el afán de generar clientelas como lo que está pasando con los programas de "bienestar".

· El crecimiento económico va en negativos y lo que empezó con la promesa de crecer al 4% anual se ha ido reduciendo mes tras mes, hasta llegar al 0.2 el primer trimestre del año.

· La inflación será otro enemigo del gobierno porque no hay que ser un genio para deducir que con las pérdidas de 35,000 millones de pesos en Pemex, los aumentos a las gasolinas y el anunciado aumento a la tortilla habrá una inflación mayor... ahí está el pago de los programas de "bienestar".

Para terminar, es justo decir que el gobierno no tendría que regalar nada porque los regalos que hace el gobierno los acabamos pagando en sobreprecios tremendos, así lo decía Carlos Castillo Peraza y así sigue siendo. Cuestiones como la cancelación el aeropuerto y la peregrina idea de hacer una nueva refinería (cuando las que actualmente tenemos no están operando en su capacidad posible) van a tener más consecuencias y la inseguridad y la drástica reducción de recursos a todo lo referente al turismo también las tendrán en el ingreso de capitales.

Se ve un gobierno sin rumbo y la noticia de la renuncia no aceptada de Alfonso Romo es prueba interna de que no lo tienen.

Cambios para retroceder

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota