Es la corrupción, otra vez la corrupción

Según el World Justice Project somos el país 135 de 139 con más corrupción en el mundo. El retroceso ha sido constante durante los tres años de López Obrador y en el panorama mundial, junto con el Congo y Uganda somos de los cinco países más corruptos ... No está de más recordar que esto lo que mide es si las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley de forma equitativa y con total apego a derechos humanos... o sea no hay Estado de Derecho.

Hasta hace unos meses quien se encargaba de perseguir la corrupción en el gobierno, la titular de la Secretaría de la Función Pública, contaba con un patrimonio inexplicable y además dentro de su gestión "investigó" a Manuel Bartlett (otro con un patrimonio que no se explica ni en diez vidas) y aseguró que no existía problema alguno... ya no está al frente de la Secretaría pero tampoco está siendo investigada, ni se están analizando las omisiones de los pasados tres años en el organismo a su cargo.