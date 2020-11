Es espía ruso

No, no estoy hablando de "AndresManuelovich". A poco no, se acordaron del video que hizo el hoy presidente, como candidato, diciendo en tono de burla que estaba esperando el submarino que le iba a traer dinero desde Rusia. Pues eso quedó en el olvido tras las campañas del 2018. Hablo de Emilio Lozoya, quien ahora sí debe estar temblando, pues la foto hasta este momento indica que el ganador mañana será ni más ni menos que Biden y, de ser realidad, con la salida Trump perderá el principal apoyo de sus protectores, sí, los rusos. Por lo que hoy Trump y Lozoya comparten miedos y rezos.

Realidades...

Su "amors", sí, su novia, es rusa y déjenme contarles que tras ser aprehendido en Mallorca, al menos tuvo una visita conyugal. Porque está acusado de pillo, pero sigue siendo de carne y hueso y tiene sus necesidades. Además, me cuentan que está guapísima.

Ahora bien, ¿saben dónde vivía antes de ser arrestado? En Málaga, me contestarán, pero ¿saben de quién era la casa? Pues ni más ni menos que del presidente de Lukoil, que es la compañía petrolera más grande de Rusia y su mayor productor de petróleo. Para dimensionar aún más a este gigante petrolero déjenme decirles que es la segunda mayor compañía, junto a ExxonMobil, en cuanto a reservas de crudo. ¡Quiúboles! Por cierto, y para darle aún más contexto al tema, les cuento que en el 2014 Pemex firmó un acuerdo de cooperación con esta empresa rusa, como parte de la estrategia del presidente Peña Nieto para "modernizar" la paraestatal mexicana.

Él veranea y ama

Mientras México vive mal por el covid y sus víctimas andan defendiéndose, él, Lozoya, criminal confeso, vive como rey. Veranea, ama y ahora verá llegar el otoño. Sí, pues ya le regresaron su casa, sólo trae un brazalete y no tiene que ir a firmar, y si no duerme en su casa de México, está en Valle o en un yate en los Cabos con su "amors" rusa.

Por cierto, a su hermana ya la exoneraron al igual que a su madre, sólo falta la esposa, peeeeero si hubiera una negociación de divorcio, dicen, se negocia mejor con cárcel que sin ella.

Dicen los clásicos: como amigos hay defectos, como enemigos hay que ser PERFECTOS.

Ahora bien, a la pregunta de ¿por qué no es ruso su abogado? La respuesta es muy simple: Porque de serlo NO podría ejercer en México.

Qué nervios... veamos ¡qué pasa mañana en EU!

Están viendo y no ven...

Con la novedad de que el AICM, que lleva Jesús Rosano García, acaba de estrenar dos nuevos procedimientos para los viajeros que llegan de un vuelo internacional, y se está convirtiendo en un foco de infección de covid. El primer procedimiento se lo debemos al director general del INM, pues a decir de su personal –según lo ocurrido el 25 de octubre en un vuelo que aterrizó a las 820 pm proveniente de Miami– el personal de migración le pide a los turistas que se retiren el cubrebocas para checar el rostro. Y eso está ok, pero les hacen responder preguntas sin cubrebocas. ¿Qué nadie le explicó a Francisco Garduño, director el INM, que una de las principales fuentes de contagio es cuando las personas hablamos, sobre todo en espacios cerrados? Por lo visto no. La segunda novedad es aún mejor. Funcionarios de Aduanas del SAT, de Raquel Buenrostro, recuperaron las viejas prácticas de revisar los equipajes, lo que ocasiona largas filas –sin sana distancia por supuesto–. ¿Dónde quedaron las declaraciones voluntarias de los pasajeros y las revisiones que el personal de aduanas hacía con tecnología para detectar contrabando cuando bajaban las maletas de los aviones, antes de ser colocadas en las bandas de equipaje? No quiero ser mal pensada. ¿Será una medida innovadora que están aplicando otros aeropuertos de vanguardia en el mundo, alguna recomendación de la IATA o el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), o simplemente una medida para rascarle a la ya de por sí flaca cartera de los viajeros?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

