Entre omisiones e injusticias

Los últimos hechos suscitados en el estado de Nuevo León, nos dejan perplejos viendo cómo ha quedado al descubierto la mayúscula ineptitud de la Fiscalía General del estado, del Ministerio Público y de la Policía de Investigación asignados a esa área geográfica.

Nuevamente la omisión y la impunidad lacera y desampara a los ciudadanos, a quienes solo se les da atole con el dedo y se finge demencia (comisión por omisióncomisión por omisión), situación que desembocó en el fallecimiento de la joven. Por lo que considero de relevancia las siguientes observaciones que me parecen pertinentes, no solo para esta entidad federativa sino también para el ámbito nacional.

a. No existe un sistema de emergencias eficaz para poder prevenir y poder salvar la vida de las víctimas. Un decreto de nada sirve si no ha sido planificado e implementado con metodología; tanto en la parte ejecutiva como la operativa de todos los niveles de mando. Para que pueda brindar resultados, atacando los principales factores que provocan el hecho ilícito. Se requiere mano dura en contra de toda aquella conducta antisocial y agresiva, que abarca un amplio rango de actos que infringen las reglas o normas sociales. Por consiguiente, para combatir la ilegalidad, es necesario mejorar los procedimientos para hacer cumplir la Ley, evitando la impunidad de quienes la infringen.

- Se debe comenzar con la regulación para controlar cómo se efectúa la prestación del servicio público de taxis, y de todas aquellas plataformas tecnológicas que involucran la participación de socios conductores, debiendo implementarse de manera obligatoria en este tipo de servicios un localizador de GPS desde el inicio hasta la finalización del viaje, similar a un taxímetro.

- Se requiere que exista una aplicación como botón de pánico para activar en casos de emergencia, de tal manera que la víctima pueda enviar una alerta en caso de peligro y la policía de proximidad, pueda en cualquier punto marcarle el alto y revisarlo.

- Se requiere que cuando se emita la alerta Amber, exista un grupo exprofeso para que inmediatamente se aboque a la localización de la posible víctima y así, al aminorar los tiempos, se pueda lograr salvar su integridad.

- Debe aumentar la pena en contra de aquel prestador de servicio de transporte tanto público como privado que ejerza violencia, o acoso de cualquier tipo, incluyendo abandonar a un usuario en un área alejada o que represente algún peligro inminente, debiendo en todo caso dirigirse a un punto donde encuentre vigilancia de la policía.

- Los padres de familia deben implementar sus medidas de seguridad, ya que en este caso hay muchas interrogantes acerca de las circunstancias que antecedieron al móvil del delito: 1. Se desconoce quiénes participaron en la fiesta. 2. Cómo fue el arribo de la víctima a dicha fiesta. 3. Quiénes fueron sus acompañantes. 4. Por qué se separó de su grupo. 5. Quién contrató el auto de alquiler. 6. Por qué motivo descendió del auto. 7. A dónde se dirigió la víctima después y cuánto tiempo tardó. 8. Cuál fue la hora y cómo fue que llegó a las inmediaciones del Motel. Cuál es el registro de ingreso de personas y vehículos, como se muestra en las grabaciones. Cuáles son los testimoniales de los empleados y el procedimiento que se realiza cuando se brindan los servicios en el Motel. 9. Qué resultados existen en los Peritajes de Sábana de llamadas y geolocalización del celular de la víctima. 10. Qué autoridad realizó las inspecciones oculares antes de que fuera realizado el hallazgo del cuerpo en el interior de la cisterna del Motel. 11. Se requiere revisar y verificar los datos de prueba en los registros de custodia y entrevistas que están formando parte de la investigación en la Carpeta. 12. Quién realizó la inspección ministerial, fe y levantamiento de cadáver con su diagnóstico. 13. Cuáles fueron los resultados de la necropsia (examen técnico-científico) que determinaron los factores de la causa y tiempo de la muerte 14. Por qué no le fueron practicadas las pruebas periciales necesarias de manera oportuna para determinar si hubo violencia y abuso sexual. 15. Quién o quiénes estuvieron con la víctima dentro del Motel. 16. Qué dice el dictamen pericial de las grabaciones del Motel para identificar al probable agresor (es), etc. A qué se debió la dilación de la procuración de justicia por parte del Ministerio Público. 17. Quienes eran los policías que realizaron patrullajes en el turno de la noche en el área donde se realizó el incidente. 18. Por qué el Ministerio Público no ha solicitado las medidas cautelares necesarias para esclarecer los hechos, etc.

b. El Ministerio Público actuó con mucha dilación para solicitar las órdenes de cateo ante el Juez de Control correspondiente; ante la flagrancia de la probable ejecución de un delito que comenzó con una privación ilegal de la libertad y que finalizó con el deceso de la joven.

c. La falta de capacitación y adiestramiento de la Policía de Investigación en técnicas y procedimientos de investigación criminal, ya que dentro de las actividades que estuvieron realizando, ya habían revisado el Motel y áreas aledañas, con personal y binomios caninos. Lo cual no concuerda ante el hallazgo del cuerpo de la víctima. Las circunstancias del modo, tiempo y lugar no corresponden con la cronología y la teoría del caso que la fiscalía ha creado.

Atribuciones y obligaciones de los funcionarios públicos responsables de la Seguridad Pública:

Secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León.

- Responsabilidades de esta dependencia.

Planear, organizar, ejecutar y controlar los programas, proyectos y acciones tendientes a garantizar la seguridad, la protección ciudadana, la prevención y reinserción social en el Estado, salvaguardando la integridad y los derechos de los ciudadanos; además se encargará de preservar las libertades, el orden y la paz pública.

- Visión.- Ser una institución comprometida con la sociedad en la prevención del delito y combate a la delincuencia, que preserve la integridad y el patrimonio de las personas, la paz y el orden público, así como el estado de derecho, cuya actuación esté apegada a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos humanos.

- Misión.- Garantizar el clima de paz y tranquilidad en el Estado, a través de un esquema de seguridad comunitaria, cercana a la ciudadanía y con participación de los sectores público, social y privado, además del uso extensivo de las tecnologías de información y comunicación, basando los operativos y patrullajes policiales e información estratégica, táctica y operativa.

Como hemos podido observar, los programas y proyectos de seguridad pública son INOPERANTES, debido a que el estado de Nuevo León se ubica en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva, con 14 mil 376 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Asimismo, no se cumple a cabalidad con las responsabilidades, misión y visión de la institución, ya que en la etapa de la investigación inicial sin un detenido, lo demás se vuelve muy deficiente. De igual manera existe una enorme vulnerabilidad de la integridad de las mujeres desaparecidas. Los familiares tienen que vivir un vía crucis para que medio los atiendan y poder obtener justicia, pero sólo les dan atole con el dedo y falacias por argumentos.

Cabe señalar que este fenómeno es parte primordial de la tarea de la Secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien brilla por su ausencia. Es necesario recordarle que los discursos y panfletos no salvan vidas. Lo que ayuda a nuestras mujeres es la mano dura contra quienes las ofenden y vulneran sus derechos. Es imprescindible que se materialice una coordinación entre los tres niveles de gobierno para implementar la prevención del delito, con medidas que puedan ser eficaces ante una emergencia de este tipo. Es necesario que se exija a todos los responsables de la seguridad pública que hagan su trabajo, y si no pueden que se larguen, porque no podemos estar pagando ineptitud a quienes el pueblo les dio la honrosa tarea de trabajar como funcionario público.

Por último, este golpe de realidad que vive Nuevo León en estos momentos es el claro ejemplo de la improvisación que existe en la política mexicana. Es imposible pensar que se cometan tantos errores en un caso de esta trascendencia. Lamentablemente, si en este caso, que ha tenido repercusiones a nivel nacional e internacional, se cometieron tantos errores humanos, imagínense todos aquellos que no se conocen y que no se han viralizado en los medios de comunicación.

Queda claro que todas las autoridades encargadas de la seguridad fallaron. Hay montaje en la investigación, se siembra el cuerpo de la víctima, mienten las autoridades y dan versiones encontradas y distintas. Me pregunto señor gobernador Samuel García, ¿a quién protegen y por qué? Porque los tiempos de los montajes del estilo el PRI y el caso Paulette ya no son aceptados. A Debanhi la mataron y todos los ciudadanos exigimos respuestas y justicia.

