Entre Olga e Irma Eréndira

#UnDíaSinNosotras atrapó al régimen de la autodenominada Cuarta Transformación en sus contradicciones.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, admitió que el Estado llega tarde a enfrentar la violencia contra las mujeres.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, en sus redes sociales escribió que “para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”.

En medio quedaron los extraños mensajes de Beatriz Gutiérrez Müller, quien en Facebook apoyó el paro y en Instagram se retractó.

Empresas, gobiernos municipales, estatales y en el plano federal se ha ido informando que las mujeres que decidan participar lo podrán hacer sin temor a represalias.

El presidente López Obrador ha dicho que son conservadores quienes mueven el movimiento del paro de mujeres. Craso error del tabasqueño que también recriminó que en las protestas le pintaran las puertas de Palacio Nacional cuando él incendió pozos petroleros y tomó en 2006 Paseo de la Reforma.

La realidad es que feministas han llamado a un paro nacional de mujeres el 9 de marzo, un día después de que celebre el Día Internacional de la Mujer.

Para las activistas no hay nada que celebrar: en 15 días fuimos testigos de dos feminicidios brutales.

Primero, el asesinato de Ingrid Escamilla y la filtración por parte de funcionarios públicos de fotos de su cuerpo desollado no solo la revictimizó, metió a los medios de comunicación en una discusión sobre el uso de estas imágenes. Aún falta por ver si habrá consecuencias legales del asunto.

Una semana después, Fátima, de sólo 7 años de edad, fue encontrada golpeada, violada y abandonada en una bolsa de plástico.

La sociedad se escandalizó, pero esto sucedió en un país donde asesinan en promedio 10 mujeres al día, de acuerdo con datos de la ONU.

Sólo de enero a septiembre de 2019, dos mil 833 mujeres fueron asesinadas en México, según indica el SESNSP.

La periodista Catalina Díaz entrevistó a islandeses que vivieron un paro de mujeres en su país el 24 de octubre de 1975, ante el maltrato a las mujeres en aquel país.

“Se necesitan cambios mentales y culturales en cada sociedad”, describieron los islandeses a 45 años de distancia.

Sin duda el origen de la movilización en México ha mostrado que es genuino. Lamentablemente en el camino no faltan los populistas que se trepan en una causa encomiable para sacar raja personal y política.

Por eso, entre Olga Sánchez Cordero e Irma Eréndira Sandoval, es definitivo que la ministra en retiro se lleva las palmas.

Ojalá sea un éxito #UnDíaSinNosotras y que a las y los oportunistas se les caiga la careta.

El Estado está obligado a que no haya impunidad. Su ineptitud no da muchas esperanzas. La esperanza está en los movimientos y personas genuinas.

Punto y aparte. La destitución de Miguel Ángel Celis como director del Instituto de Neurología el viernes 21 sacudió al sistema de salud. Al día siguiente el presidente se burló de Celis: “Quien sabe eminencia para qué, porque eso también decían de los tecnócratas, que eran eminencias y miren cómo dejaron el País, a veces eminencias para sacar provecho personal". Hace años han señalado al médico de anomalías y hasta de prácticas poco éticas en investigación científica. Ahora falta que demuestren que el doctor se recetaba en su beneficio o de lo contrario vendrán tiempos recios.

Punto final. Fueron por órganos autónomos y otros entes. Viene el INE y los que faltan.







