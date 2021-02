Entre la congruencia y la vergüenza

Hasta ahora las listas con los nombres de los candidatos plurinominales al Senado que han sido presentadas por Morena, en algunos casos tocan extremos ideológicos que parecieran irreconciliables, en otros casos la inmoralidad toma cara de vergüenza y el desempeño es cuestionado.

El partido Morena incluyó en sus listas de candidatos al ex presidente del PAN durante la gestión del expresidente Vicente Fox Quesada, Germán Martínez Cázares, al líder minero Napoleón Gómez Urrutia y a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

A Martínez Cázares se le ha identificado con la corriente conservadora de la derecha en México, pero también con la ultraderecha mexicana.

Esa derecha que históricamente fue enemiga de la izquierda mexicana y que, en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados consigna en su sesión del 23 de septiembre de 1971, lo siguiente: “Señor presidente, señores diputados, señores invitados. […] ¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!”.

¿Quiénes son?

Se trata del diputado Francisco Ortiz Mendoza del Partido Popular Socialista (PPS), en el debate cuando se develaban en letras de oro la frase “La Patria es Primero” en el muro de honor del Congreso en respuesta a la intención del grupo parlamentario de Acción Nacional que trató de incluir nuevamente el nombre de Agustín de Iturbide en el muro de honor que había sido retirado en 1921, pero que parece que a la izquierda que representa el candidato López Obrador se le olvida la historia.

Sobre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia penden señalamientos de corrupción por 55 millones de dólares que presuntamente le pertenecen al sindicato de mineros y quien se encuentra desde hace años exiliado en Canadá. La percepción que causa es, que no regresaría a México, en tanto no sea un senador electo para en cuanto baje del avión de inmediato se dirija apresurado a tomar protesta al cargo y con ello garantizarle el fuero que la investidura conlleva y que la justicia no pueda tocarlo.

La incongruencia de Morena llega a tal grado, de otorgar un cargo de representación popular a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sobre todo cuando en la sesión solemne que celebró la Cámara de Diputados el 9 de octubre de 2014 para conferirle a Sánchez Cordero la medalla “Eduardo Neri”, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, también de izquierda y coordinado en ese entonces por Ricardo Monreal, se posicionó en contra de otorgarle la presea.

Sobresalió el caso del entonces diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara que se retiró del salón de sesiones, junto con diputados del PAN, quienes expresaron su rechazo a otorgar el máximo galardón a Sánchez Cordero, porque consideraron que en el desempeño de su encargo ha fallado a favor del aborto y otros temas que repudia la conservadora panista, así como la ausencia de diputados del PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano que se sumaron a este rechazo.

Como vemos, unos cuantos años y la ausencia de memoria son suficientes para olvidar, desde rencillas históricas, hasta desempeños cuestionados y así, declarar candidatos con tal de obtener el triunfo.

