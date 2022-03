Ahora me ha dado por pensar que con frecuencia la vida es esa batalla continua entre el miedo y el deseo. ¿Dije "ahora"? Ay, lo fingidita que puedo ser. Me corrijo: hace muchísimo que sé que la vida es esa batalla continua. Consciente o no. Y una hasta podría sentirse intrépida ante ciertas circunstancias y confundirse: "oh, munda de miedosas, lo valiente que yo soy".¿Qué podría haber de más falso? El punto es que cada quien tiembla ante situaciones muy distintas. Y que en ese sentido, sería bueno ser modestas/os donde somos fuertes y capaces de reconocer donde somos frágiles. Retomo la palabra "empoderamiento" que no me gusta nada, pero que en este contexto me parece útil: ¿"empoderarse" significaría fortalecerse hacia adentro e intentar aprehender maneras más sanas de vincularse con las/los otras/os? ¿o "empoderarse" significaría intentar ejercer poder sobre las/os otras/os?

La pandemia nos ha permitido decir "tengo miedo" de una manera generalizada. Ha acrecentado, por supuesto y de mucho, nuestra necesidad de cuidarnos. En la medida en que ha avanzado es probable que nos haya desatado/revelado otros miedos: los que son muy nuestros. Íntimos. Secretos. En ocasiones tan secretos que ni nosotras/os nos enteramos. Leo con frecuencia: "de esta pandemia saldremos mejores, más empáticos, más capaces de escuchar". Es un anhelo, claro. Pero como constatamos, no necesariamente es el caso. El aislamiento, la casi ausencia de posibilidades de mirar y de ser mirada/o puede ser un antídoto contra una cierta humildad que nos ayuda a escuchar: ese miedo que la disminución de las interacciones provoca, podría arrastrarnos a una demanda de ser miradas/os que supera y entorpece nuestra capacidad de mirar.

Las personas deseamos que nos respeten y con respecto a algunas personas, que nos quieran. Tememos (y con toda razón) que nuestras personas significativas nos nieguen, nos reduzcan, nos estereotipen. Y claro que hay cantidad de vínculos en los que sucede. Será cuestión de estar atentas/os a no permitir que nos lo hagan. Será cuestión de estar atentos a no permitirnos hacerlo. Si el deseo de ser reconocida/o se desmesura es muy probable que convirtamos a las/os otras/os en un espejo. Los espejos son una superficie que nos refleja, que no tiene fondo, que no adquiere sentido sino cuando un ser humano se le coloca enfrente. La persona convertida en espejo deja de ser respetada por quien así la reduce. Reducir no es particularmente complicado, basta con inflar nuestros talentos reales o imaginarios y desaparecer los de la otra persona. Basta con evitar confrontarnos con la realidad en tanto que caleidoscopio. Basta con a partir de allí caminar ciegas/os protegidos por esa armadura en la que se convierte la arrogancia.

La arrogancia es una fantasía de superioridad sobre las otras personas. Y tiene sus niveles: desde quien supone que es merecedor/a de un trato de excepción por el solo hecho de existir, hasta quien avanza por encima de las/os demás en esta confusión: avasallar es "empoderarse". Son como pasos en la escalada. Supongo que la arrogancia es un resultado de la rivalidad. Sucede que se considere un "motor positivo": competir. Y si a veces nos resulta tan conveniente es porque nos ofrece la fantasía de "ganar" . Pero tendríamos que estar conscientes de que "ganarla" es facilísimo, dado que es un andamiaje que construimos en nuestros imaginarios, dado que es irreal. También porque para ello es suficiente no detenernos ante una pregunta básica: ¿qué es lo que suponemos que estamos ganando? ¿qué tanto perdemos ante esa "ganancia"?

La rivalidad no nos permite descansar. Es como si algo nos mordiera por dentro. Perdemos muchísimo, sobre todo, en nuestras posibilidades de aprender de las/los demás y de sentir el contento de admirar lo que traen consigo. La arrogancia es avanzar en nuestra exigencia de ser miradas/os que disminuye en directa proporción nuestra capacidad de mirar. Que el miedo a que nos la apliquen no nos lleve a aplicarla. Tal vez los amores que valen la alegría son aquellos donde se trabaja cada día en la aceptación de ese mutuo deseo de respeto y de reconocimiento. Compartir. Celebrar esas bellezas ajenas que nos enriquecen. Las "ganancias" de la arrogancia juegan a la pérdida, pero aceptarlo implicaría reconocer que tiene algún valor lo que estamos perdiendo. Es a fin de cuentas una forma de confinamiento: cerrar puertas y ventanas para que nada de lo que puede cuestionarnos y transformarnos se cuele hacia adentro, mientras nos dedicamos a exportarnos como marca registrada.

Perdemos tanto en términos de calidad de vida, de intimidad en los vínculos, de honestidad ante nosotras/os mismas/os. De gratitud. El deseo de ser amado está allí. Tan intenso como el miedo. Pero tendría que implicar amar. A veces siento que tanto de lo anterior sucede en medio de esta recurrente confusión: "claro que me importas, dado que te elegí para que tú me mires. Yo no elijo a cualquiera para mirarme. ¿Qué más prueba puedo darte de respeto y de cariño? Te elegí para mirarme. ¿Y tú no me aceptas incondicionalmente? ¿cómo? ¿me estás abandonando? ¿acaso te sientes mejor que yo? Mírame. Mírame. Mírame. Esa es tu función".

