Enemigo íntimo ¿quién asesora al presidente?

En estos últimos meses se han estado observando varios fenómenos que no son casualidades dentro del ámbito geopolítico en México. Estos cambios radicales en los campos del poder, ha desatado la mayor de las perversidades, y es conocida mundialmente como la traición, la cual nunca viene de un enemigo, es necesario que el ejecutivo comprenda que los "asesoramientos" recibidos en la parte política lo están encauzando a otros resultados.

El personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas está demostrando día a día al ejecutivo, su lealtad con trabajo, en comparación de algunos altos funcionarios, que solo han hecho funciones de floreros y han dado raquíticos resultados. Son muy pocos como la UIF, STPS y de Relaciones Exteriores quienes han demostrado trabajo, lamentablemente el resto sólo han tenido omisiones, escándalos y, por supuesto, la importante aprobación para reelegirse por dos períodos más en las cámaras.

Los militares han cumplido bajo muchas circunstancias adversas (al trabajo y a los fregadazos muy pocos le entran). Pero algunos políticos, legisladores y funcionarios han preferido declinar que tratar de dar resultados, no quieren arriesgar su capital político, aunado a su falta de voluntad, esmero y liderazgo, estos factores han proliferado divisiones internas y cada quien busca llevar agua para su molino y ante la evidencia de su nulo trabajo, han comenzado a criticar vorazmente todo lo que hacen los soldados, extrañamente esa propaganda incita una falsa inconformidad.

Incluso en fechas pasadas, esos pseudo asesores cometieron la injuria al tratar de meter la idea de un golpe de estado, por lo que es necesario comprender primero la definición, que a la letra dice: "...Se trata de una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. El golpe de Estado, de esta manera, supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición...". Por lo que, bajo ningún concepto, nuestras Fuerzas Armadas se encuadran en cualquier supuesto de esta miserable hipótesis, ellos han sido celosos guardianes de la investidura del presidente en funciones, no de ideologías o de partidos políticos.

Ante este escenario, observamos que esos asesoramientos tienen un trasfondo, lograr dividir el equipo de trabajo y fortaleza del gabinete de seguridad, provocando el menosprecio ante quienes han sido víctimas del narco. Aquí la pregunta obligada es ¿a quién le favorece crear esa división de las Fuerzas Armadas y el ejecutivo?

Como lo he planteado en otras columnas, la realidad es que hoy en México no existe izquierda ni contendientes que puedan mover la balanza, la lucha por el poder es de manera interna, porque muchos quieren ser jefazos, y le han estado vendiendo al ejecutivo una psicosis de que el conservadurismo está por todos lados (sin pruebas fehacientes de ello), para ocultar su ineficacia, falta de productividad y de honradez.

Para muestra un botón, realicemos un pequeño análisis, hace unos días el General Secretario habló de la detección de una conexión de tubos o reactivación de ductos en desuso para a través de ellos extraer el combustible sin ser detectados. Para empezar, ¿cómo supieron los malandros la ubicación correcta y donde hacer sus trabajos de ingeniería? ¿Por qué no han sido eficaces los patrullajes, si están permanentes las 24 horas del día, junto con la tecnología que controla el envío de hidrocarburos?

En el año 2019 PEMEX no logró controlar la colocación de tomas clandestinas que rebasó la cifra del 2018, por lo tanto, existe un daño patrimonial, luego entonces ¿cuánto costó en millones la reparación de esos ductos? Ahora bien ¿por qué no se cuenta con una plantilla laboral que sea acorde a las necesidades de esta problemática que se disparó desde el año 2015 y justificó la entrada de los servicios de terceros? Otra, ¿por qué están parados los autotanques contratados para la distribución de gasolina por SEDENA? ¿Por qué no ha aumentado el número de personal de seguridad física para atender la seguridad de todas las instalaciones, donde se pierden insumos, herramientas y hay falta de control de asistencia, etc.? ¿Por qué existe tanta falta de supervisión, transparencia y acciones de mando del personal directivo? Insisto, si revisáramos con lupa al estilo militar a la diversidad de funcionarios públicos en cada dependencia, ya habría muchos arrestados por sus omisiones o con un proceso ante un tribunal por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho o soborno.

Por último, quien asesora al presidente debe ser su peor enemigo, lo digo así de claro, ya que podemos ver que existe un distanciamiento con los empresarios del país, a quienes se les ve como el enemigo y no como socios en el crecimiento económico y social del país. Además de ser muy notorio el hecho de que quien lo asesora en lo oscurito, le molesta que las Fuerzas Armadas estén haciendo todo el trabajo que los demás no pueden o no quieren hacer.

Ese mismo asesor es quien, a sabiendas de los riesgos de ser conocida y filmada la reunión en Badiraguato, Sinaloa, en lo que se conoce como el triángulo dorado, pactó que el presidente de la República saludara muy educadamente a la madre del Chapo Guzmán. Se le expuso a lo que ya todos vimos y sabemos, a que se le grabara o fotografiara, a que lo que según sus palabras y de quienes lo defienden fue un gesto de educación, caballerosidad y humanismo por parte del presidente hacia un adulto mayor, y terminara siendo una burla a todas las víctimas de la violencia del crimen organizado, a sus familias, a los elementos policiacos y Fuerzas Armadas que tienen que salir todos los días a arriesgar la vida por proteger a los ciudadanos de los grupos criminales como el Cártel de Sinaloa.

Ese asesor sabía que dicha reunión y acercamiento sería conocido públicamente, que haría que los elementos militares se sintieran traicionados por su comandante supremo, que haría que personas como el General Secretario Sandoval y el Almirante Secretario Ojeda, tuvieran que tragar sapos, ya que no fueron invitados de forma conveniente a la gira del presidente por el estado de Sinaloa, al famoso triángulo dorado, bastión del Cártel de Sinaloa. Me pregunto ¿qué gana ese asesor con exhibir la reunión del presidente? ¿Por qué quiere alejarlo del respeto y cobijo que le han brindado los militares mexicanos?, ¿será acaso que los militares y marinos no permiten se hagan negocios que se podrían hacer si no estuvieran a cargo de tanto trabajo?, o ¿tal vez en política no se le permite a nadie brillar por encima de los demás y por eso hay que atacarlo? Lo que sí me queda claro es que ese asesor existe, lo sabe él, lo saben los secretarios de SEDENA y SEMAR, lo sabe el presidente, pero ¿estará dispuesto a entender cuál es el juego perverso que le preparan o se sentirá cómodo con esa distancia, pleitos y guerra entre su gabinete? Tal vez él mismo es quien genera esas distancias para poder tener control sobre sus subalternos, a lo mejor es parte de la estrategia, pero de ser así es muy perversa, ya que los únicos que realmente están trabajando sin descanso por la transformación del país son las Fuerzas Armadas mexicanas, siendo Juan Botas (cualquier soldado, marino o guardia nacional) quien hace al trabajo todos los días para cumplir con la misión encomendada.