En un pueblo de Texas

Una mañana típica texana un tipo entra a una primaria y comete una masacre. Los familiares de las víctimas, principalmente niños y niñas, ven su existencia destruirse por una tragedia como no hay otra. Sin embargo, el paso de las horas y los días atestigua la agonía de las familias transformarse en ira. Es que su tragedia no es única, es apenas una más. Una tragedia que ahora se distingue con el agravante de haberse observado, o al menos eso parece, como la policía decide no ingresar a confrontar al agresor, sino esperar...

Conocido el resultado del encuentro entre el ´loco´ y la policía todo mundo empieza a disparar sus opiniones.

Figuras públicas quienes han construido carreras defendiendo el derecho al comercio y posesión casi irrestricto de las armas recurren a sus expresiones comunes para tratar de poner distancia entre el incidente y el tema de las armas: fue un ´loco´ solitario, un enfermo mental; no es el momento para hablar del asunto; la respuesta es dotar de pistolas a los maestros; la causa fue el número de puertas de la escuela; bendiciones.

Por otra parte, los grupos y la sociedad que han manifestado su interés en revisar la legislación y políticas que permiten un acceso sencillo a pistolas y rifles de asalto, identifican claramente este nuevo episodio como una oportunidad para discutir el caso ante un público más extenso, atraído por la cobertura mediática, y reiterar sus planteamientos construidos durante los años y los incidentes del pasado: mayor regulación; activismo electoral y una censura a la industria del ramo y a ciertas esferas de gobierno.

Junto a estas expresiones tradicionales del caso, aparecen en esta ocasión voces importadas de otros foros y de otros frentes. Miradas dedicadas a observar y cuestionar la labor policial. Con la legitimidad y oportunidad obtenida tras una serie de incidentes de abuso policial bien documentados, ahora se concentran en conocer la razón por la que un grupo de policías en un pueblo en el sur de Texas no reaccionaron con oportunidad y efectividad ante un acto de violencia extrema. Se escucha nuevamente la exigencia de castigo a los oficiales; a que se reduzca el presupuesto de las fuerzas del orden; se exprese el rechazo a las policías. Se escuchan llamados a la comunidad a congregarse en vigilias donde se ofrecerán expresiones espirituales genéricas para distinguirse, según, de las tradicionales y conservadoras bendiciones cristianas.

Unos observan en la presión a las policías, resultado del activismo de movimientos como el de black lives matter, y el pensamiento liberal de los maestros, según algunos observado en su rechazo a portar armas dentro de los salones de clase, como elementos que contribuyeron a la tragedia. Otros, por su parte, encuentran en la facilidad con que las metralletas llegan a manos de cualquiera el origen de todo mal.

Se escuchan entonces los llamados desde cada uno de los ángulos de opinión para que en los procesos electorales siguientes se imponga un castigo a los de la postura contraria por lo ocurrido. Pero como es sabido, dichos llamados no tendrán mayor efecto debido a que claramente cada grupo de pensamiento ya tenía sus convicciones arraigadas previo a la tragedia, las mantuvieron después de ella y las conservarán intactas antes de las que sigan.

No se debe olvidar que tanto las figuras públicas que han construido sus carreras exaltando el derecho a la circulación de las armas, como aquellas que exigen mayores controles a las policías o las armas no llegaron a sus posiciones de poder mediante la imposición de esas premisas, sino que lo hicieron reflejando las convicciones y creencias de millones de ciudadanos.

Algunos medios de comunicación y grupos en favor del control de las armas se concentran en resaltar la incapacidad de algunos líderes pro pistolas para verbalizar un argumento coherente que justifique cómo es que esas armas que facilitan la realización de una masacre no deben ser vistas como uno de los elementos que influyeron en la realización de la masacre.

Esa dificultad para justificar sus aparentes convicciones ante los episodios de violencia, parece a tiempos sugerir que estos líderes no son verdaderos creyentes de aquello que predican, sino simplemente un ejemplo más de cómo basarse en las creencias de miles o millones para asumir puestos de poder público y privado. Estos personajes se parecen tanto a los predicadores que amasan fortunas mediante el diseño de espectáculos dominicales en los que con un ademán, una oración o un golpe materializan "milagros" curando enfermos, convirtiendo en millonario al pobre o espantando uno que otro demonio invisible. Esos predicadores tampoco creen en sus poderes sobrenaturales, pero lo importante es que sus feligreses sí. Tal vez en el fondo es la misma necesidad de enfrentar los riesgos de la vida la que motiva a miles de personas a creer en los milagros del domingo y la necesidad de traer un rifle de asalto toda la semana. A lo mejor no es coincidencia que aquellos que con mayor intensidad defienden su derecho divino a tener un arsenal privado, y aquellos que abarrotan los templos los domingos para atestiguar la derrota de demonios invisibles sean muchas veces los mismos.

Pero en ese pueblo de Texas no solamente las armas se sentaron en la silla de los sospechosos comunes, sino también ahí se fue a meter la policía y su manera de reaccionar (o no) a la emergencia.

Pasan los días y sigue sin saberse por qué los oficiales decidieron no enfrentar al homicida. Es posible que las razones se ubiquen en la falta de entrenamiento, equipo o decisión. No lo sabemos. Sin embargo, también podría deberse en parte a las condiciones actuales del trabajo policial en Estados Unidos, en el que por una serie de incidentes ampliamente documentados de abuso y violación a los derechos humanos cometidos por policías, hoy existe una atmósfera de desconfianza y vigilancia a su desempeño.

En ese pueblito de Texas es probable que los uniformados locales no quisieran asumir la responsabilidad de entrar a intercambiar balazos en una escuela, dadas las implicaciones legales en caso de que algo saliera mal. Aunque de ser así, el cálculo les habría salido peor. Parece que la orden de esperar habría sido tomada por sus superiores, posiblemente pensando en la eventual responsabilidad por realizar disparos en un lugar lleno de niños, o por la posible carga de poner a sus oficiales en una situación de riesgo no razonable, si tal concepto existe.

En distintas ocasiones se ha visto como dos ideologías en oposición acaban alineándose de manera involuntaria en algún punto de sus agendas, siendo así probable que en ese pueblito de Texas se hayan encontrado el hambre con las ganas de comer. Por un lado la convicción de que no existan controles significativos al proceso de adquisición de armas (porque el problema son los enfermos mentales, no las armas), y por el otro, la intensa fiscalización de la actividad policial que llega a veces a exigir la reducción de los recursos de la policía. Unos buscando más armas y otros queriendo menos policías.

Será interesante leer una propuesta de reducción de presupuesto a las policías que incluya empero mejor entrenamiento y una certidumbre operativa durante estas crisis.

Igualmente sería revelador escuchar a un líder en favor de las armas pidiendo que los homicidas múltiples no vayan a la cárcel debido a que, como siempre dicen ellos, seguramente cometieron el crimen por no estar en sus cabales y no porque se trate de gente violenta comprando rifles en la esquina.

En la experiencia mexicana hemos visto cómo nuestras fuerzas del orden se repliegan ante la presencia de gente armada. La inconformidad de un sector de la sociedad ante esos eventos contrasta con la apología que se hace de los narcotraficantes en otros grupos sociales a través de la música, redes y hasta en artículos de vestir.

Cada sociedad crea sus propios demonios, unos invisibles y otros muy reales. Ver cómo en una sociedad, y en otra, las fuerzas policiales se repliegan al momento de enfrentar las expresiones de violencia con raíces culturales debe ser una alarma y motivo de reflexión. Claramente en los casos en los que las autoridades fallen en su cometido las consecuencias de ello habrán de imponerse, sin embargo, no debe dejarse de observar aquello en que la sociedad ha contribuido directa o indirectamente a crear condiciones favorables para el desarrollo de la violencia crónica.

*Johannes Jácome Cid

Licenciado en derecho en México con estudios jurídicos en Estados Unidos y Europa. Miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano especializado en protección consular y temas legales. Colaborador en publicaciones relacionadas con la aplicación de tratados internacionales en materia de derecho de familia y protección a la infancia.

