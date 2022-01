En riesgo, los trabajadores de Dos Bocas

Así como lo están leyendo. Resulta que la empresa Techint decidió, sin decir agua va, cambiarles el horario nocturno a sus trabajadores, quienes han levantado la voz ya que, aseguran, los dejan en una situación muy vulnerable ante los grupos armados y asaltantes que operan en torno a la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, la empresa ha desdeñado sus argumentos.

En entrevista, los trabajadores me contaron que, "de palabra y sin escrito alguno", se les avisó que, a partir del 3, su horario cambiaría de las 19:00 a las 5:00 horas a un turno de 17:30 a 2:30 horas, entre semana, lo cual implica un viacrucis ya que muchos de ellos deben recorrer travesías que van desde los 15 minutos hasta las dos horas de distancia a sus hogares o cuartos de renta.

Dichos trayectos incluyen poblados de alto riesgo, sin contar con el hecho de que, ojo, el transporte local comienza a circular a partir de las cinco de la mañana, por lo que muchos deben optar ahora por aventones o aguardar a que inicie la corrida del transporte local, extendiendo con ello sus horas fuera de casa.

"Todo iba bien, pues al salir a las 5:00 am hacíamos el trayecto cuando ya empezaba a circular gente a hacer sus actividades diarias".

Además, me reveló que, aunque todavía no ha pasado una desgracia, "dos compañeros han sido perseguidos por motocicletas sospechosas cuando se han dirigido a sus comunidades de Aldama o Cunduacán, ocasionando que tengan que meter el acelerador para no ser alcanzados por éstos".

"Uno más fue detenido por una camioneta para interrogarlo qué hacía circulando a esas horas de la noche, acusándolo de halcón. Al final le dieron chance de irse, con la consigna de que no anduviera más tan tarde por esos rumbos".

El meollo del cambio, me aseguran los trabajadores, tiene como finalidad quitarles las horas extras, haciéndolos trabajar turnos de nueve horas entre semana y obligándonos a asistir los sábados y así acumular las 55 horas establecidas en el contrato.

No obstante, apuntan que eso no es lo importante, pues entienden que "son cuestiones de la empresa" y el verdadero problema es la salida de trabajo a horas peligrosas.

A pesar de que ya externaron dichas preocupaciones a sus superiores, sólo recibieron una respuesta tajante: "Dejen de estar de argüenderos" y "el que quiera trabajar, que trabaje, y el que no, que se largue", por lo que buscan alguna alternativa u opciones para que puedan regresar a su horario anterior. ¡Quihúboles! ¿A poco no les hirvió la sangre?

De hecho, durante los últimos días han intentado reunirse con las personas más importantes del proyecto, "pero han hecho caso omiso de nosotros o ha sido imposible llegar a ellos, como en el caso del ingeniero Víctor Sandoval (gerente de construcción de Techint) o Erick Martínez (responsable de SSPA del proyecto). Los que están sólo nos han escuchado diciendo que mandarán correos y que expondrán nuestro caso con la administración, pero hasta ahí, como en el caso del ingeniero César Cortés o Jorge Vázquez y Aarón ´N´, supervisores de sus áreas".

"Tenemos un sentimiento en estos momentos de desprecio por parte de la empresa, que en vez de preocuparse por la vida e integridad de sus trabajadores, prefiere ahorrarse un dinero sin pensar que nos están mandando al matadero, donde en algún momento algunos de los más de 300 trabajadores del turno nocturno podrían sufrir algún tipo de violencia durante el trayecto a casa".

"No nos importan las horas extras, nos importa nuestra vida". Secretaria Nahle, ¿algo que decir?

¡Bomba yucateca!

El domingo, Mauricio Vila, el góber mejor evaluado del país, dará su tercer Informe de Gobierno y lo hará con grandes resultados; de entrada, seguro presumirá que Yucatán emplea nueva herramienta tecnológica para frenar cadenas de contagio de coronavirus a través de los teléfonos celulares: "Notificaciones Covid Yucatán", desarrollada por Google y Apple, en equipo con su gobierno, tanto para dispositivos Android o iPhone. Además, que ha entregado más de 23 mil créditos a emprendedores yucatecos. Que generó 36 mil empleos formales nuevos, 11 mil más que los 25 mil que se perdieron a causa de la pandemia. Que este año están programando el arribo de 108 cruceros, con lo que seguirán reactivando la economía. Y esto sólo es una introducción... Enhorabuena.

No son diferentes... son peores

Qué tal, que la sentencia en firme del Tribunal Electoral confirma que la hoy secretaria de Educación, Delfina Gómez, es una corrupta, pues siendo alcaldesa le quitaba dinero de los sueldos de los trabajadores de Texcoco con el principal grupo morenista del Edomex, el denominado Gap, hace tiempo capitaneado por Higinio Martínez, a quien hoy le crecieron los enanos. Y si le sumamos la reciente amenaza de Carlos Ahumada de dar a conocer los videos en los que en cajas de celulares le daba dinero a Horacio Duarte, la narrativa de la 4T de que no son corruptos... ¡se les cayó!

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducido aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

