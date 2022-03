En México, la seguridad aérea, en entredicho

¿Qué dijeron, nos dejó Lourdes con las ganas de leer sobre el súper nuevo aeropuerto? Obvio no, pero se atravesó la Bancaria.

Aclarado el punto... déjenme decirles que la inauguración del Felipe Ángeles es apenas el comienzo del viacrucis, pues aún sigue pendiente el reto más importante y es... no, no piensen ni en las tlayudas ni en el papel de baño que venden individualmente, la operación simultánea con el AICM y el aeropuerto de Toluca, particularmente luego de la reconfiguración del espacio aéreo de la zona metropolitana.

Antes de seguir leyendo, por fas, vaya por una charola completa de pan por aquello del susto. Pues el riesgo no solo es para los pasajeros sino para los habitantes de la CDMX, por donde pasan los aviones cada vez más cerca de nuestros techos.

Con decirles que, en la madrugada del domingo, sí, a horas de la puesta en escena del circo aéreo, dejaron de funcionar por aproximadamente 25 minutos los sistemas del centro de control de todo el país (04:45 am) repitiéndose las fallas en varias ocasiones.

A lo largo de este sexenio he venido documentado las prácticas de nepotismo y malos manejos que nos hacen pensar en corrupción por parte del actual director de Seneam, Víctor Hernández, quien, por cierto, en la inauguración fue el responsable de presumir la torre de control al presidente y a toda su comitiva.

Terror en la Torre...

Hernández, junto con Raúl Gumersino Campilla, supervisor nacional de tránsito aéreo, han hecho y deshecho a su antojo dentro de Seneam para darle chamba a su círculo cercano sin necesidad del VoBo del Comité Mixto de Escalafón.

De hecho, tuve la oportunidad de hablar con varios de los ex funcionarios despedidos por alzar la voz, quienes me denunciaron una serie de arbitrariedades que incluyen desde la contratación de controladores aéreos sin la capacitación ni experiencia necesarias, hasta...

les recomiendo, otro pan y un sorbo de un fuerte...

LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA TORRE DE CONTROL DEL AICM.

"El Seneam lo que vende es seguridad, a ellos se les está olvidando... en qué momento el transporte más seguro se está volviendo el más inseguro".

¡Quiúboles!, ¿se le pegó la panza, verdad?

No olvidemos que las malas decisiones y la falta de capacidad de la autoridad aeronáutica, tanto de la AFAC como del propio Seneam, para vigilar y cumplir con sus responsabilidades, entre otros errores, como el austericidio presupuestal, provocaron la degradación de categoría en seguridad aérea por parte de la FAA desde mayo del 2021, de la cual no nos hemos recuperado. Y como lo dijo el presidente, ni les importa, pues lo que les ocupa son los vuelos domésticos.

Nepotismo...

"Toda la gente nueva que trajeron son amigos del hijo del director (Víctor Hernández). En la Torre de Control están los hijos, en el edificio central están los papás".

Prueba de ello es el nombramiento de Alejandro Hernández, hijo de Víctor Hernández, como supervisor de la Torre de Control del AICM.

Además, súmele a la lista a Víctor Campilla Castillo, hijo de Raúl Campilla, como coordinador de la Torre de Control.

Vale la pena recalcar y como ya lo ha denunciado el propio sindicato de controladores aéreos, el nepotismo tiene un alto riesgo.

Cecase, la cárcel de Seneam...

Hernández y Areli Gallardo, jefa del centro de control (que no tienen el nombramiento de jefa porque no le conviene por el sueldo, pero es la jefa), así como su círculo cercano calificaron de "no aptos" a: Juan Carlos Salvatierra Vega, Raúl Carrillo Alcalá, Manuel Gaytan Silva, Finley Bryan Orrico, Carlos Flores Macedo y Sergio Ortiz Romero, controladores aéreos serios y MUY PROFESIONALES, quienes cuentan con hasta 30 años de experiencia. De hecho, déjenme decirles que los traen entre ceja, madre y oreja, y los enviaron a la cárcel de Seneam, sí al Centro de Capacitación y Adiestramiento (Cecase), también conocido como la cárcel de Seneam, a tomar cursos inventados, pues no tienen registro ante la AFAC.

Además de eliminar al personal de la dirección de área de servicios aeronáuticos de SENEAM, encargada de asegurar el cumplimiento de la normativa en la operación, poniendo como encargado (nuevamente no le conviene el sueldo de director) al esposo de Areli Gallardo.

Ah, pero como lo que no es parejo es chipotudo... no puedo dejar de contarles que, quien NO es APTO es el hermano de Areli, cuyo nivel de inglés aeronáutico es 2, en lugar del mínimo que es 4, pero es supervisor.

Como seguro ya se acabó la charola de pan, siga con la botella del fuerte de su preferencia...

"En el centro de control hay falta de mantenimiento porque no quieren hacer las contrataciones que se venían dando ¿por qué? Porque quieren estar revisando a los proveedores, se meten en cuestiones técnicas, el área de administración se llevó todas las tecnologías de la información que maneja el Gobierno, las TICS de Seneam son muy especializadas, son servicios a la navegación, por lo que deben ser administrados por las áreas técnicas.

EL SOFTWARE DEBE ESTAR ACTUALIZADO, RECIBIR MANTENIMIENTO, TENER UNA PROTECCIÓN Y ESO NO ESTÁ SUCEDIENDO, POR ESO, CADA DÍA, VEMOS MÁS INCIDENTES Y FALLAS".

¡Otro detalle!

El problema presupuestal es en la AFAC, Seneam no ha tenido reducción de presupuesto, entonces la pregunta que vuela sin escala es ¿qué hacen con el dinero? ¿dónde está?.

Un símbolo

No somos un país de tercera y no podemos tener un aeropuerto de tercera. Cuando termine este sexenio ya nadie podrá tener otros datos, aunque en vía de mientras, con la polarización social que el presidente atiza día a día, muchos estarán contentos de que los "fifís" sufran, sin darse cuenta que un gran aeropuerto es una muestra de la visión de futuro que tiene un pueblo.

En fin...

Tras ver lo que AMLO inauguró como el gran aeropuerto Felipe Ángeles, solo pude pensar en el Vagón del Armisticio y cómo Hitler lo mandó volar, pues no quería que Alemania firmara a finales de la Segunda Guerra Mundial, la rendición en ese mismo vagón; no quería un símbolo.

¿Así vería el NAIM? Cómo un símbolo y ¿por eso lo destruyó? Pues NO hay, hasta hoy, una sola denuncia o carpeta de investigación por la corrupción que dijeron haber encontrado. Ah, ya leí el libro de (Javier) Jiménez Espriú, por fas, NO lo compren... es su justificación chafa del porqué cancelaron el NAIM y construyeron Santa Lucía, de hecho, la próxima semana publicaré una columna.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

