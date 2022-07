¿En camino a la transición energética?

La que significa ser una de las guerras más importantes que está librando en estos momentos el planeta, parece pasar desapercibida, o simplemente relegada del mapa de la agenda económica mundial.

Nos referimos a la "guerra energética". En este momento, éste es un tema que está cambiando todas las reglas no sólo económicas, sino geopolíticas y comerciales, mientras que todos los "analistas" de occidente, por supuesto incluídos los mexicanos, han cuidado mucho en llamar de esta manera la actual crisis energética mundial.

Es un hecho que por más que nos inducen a creer que la transición a energías fósiles sustentables avanza a grandes pasos, es realmente una falacia, pues como lo hemos comentado antes en este espacio, de ser así, ¿por qué Europa está prácticamente arrodillada ante la falta de energéticos "fósiles"?

El escenario es cada vez más desalentador, pues los estrategas europeos, desde junio, comenzaron a preguntarse cómo y de dónde obtendrían los energéticos que requieren para enfrentar el invierno de este año. Esta preocupación, vaticina desde ya, mayor presión sobre los precios de los energéticos, la luz, las gasolinas y la inflación a fin de año.

Recientemente, el canciller alemán Olaf Scholz declaró ante medios locales que "ningún Estado del mundo puede absorber la inminente avalancha de costos. No vamos a poder subsidiar todos los precios", enfatizó el canciller. Mientras que su ministro de Economía lleva semanas alentando a los alemanes a ahorrar energía.

El mismo escenario ocurre en Francia, Italia y España, este último recientemente anunció un incremento de los impuestos a las empresas generadoras de electricidad y bancos, bajo el argumento de que el gobierno de Pedro Sánchez, "no permitiría que las empresas se siguieran beneficiando de la crisis económica y de los altos precios de los servicios que termina pagando la ciudadanía".

Apenas hace unos días, el gobierno francés decretó la expropiación de la industria eléctrica; la noticia no fue un reguero de pólvora en México, porque la decisión del gobierno de Francia está en contraposición de quienes quieren hacer creer en México que la transición energética es sólo cosa de voluntades y ganas de dejar los fósiles atrás, importar las tecnologías y hacer "negocios" a manos llenas.

La crisis energética global, no sólo está provocando estos cambios en el mercado energético, la mayoría de los países, están buscando y aplicando fórmulas de subsidios para contener el alza de los precios de gasolinas, gas y electricidad que son factores que están provocando inestabilidad social en algunos países, incluídos los europeos.

En Panamá, el gobierno de Nito Cortizo, acaba de anunciar el congelamiento de los precios de los combustibles ante la oleada de protestas sociales que inundaron las calles. El resto de los países de centro y sudamérica, están en el mismo escenario.

Para muchos, está claro que parte de la solución al conflicto energético, aunque en México hay obtusos que aún se niegan a aceptarlo, es "la soberanía energética". Principio que hace que a muchos pseudoanalistas, se les erize la piel

Hoy más que nunca es importante, como lo declaró la primera ministra de Francia: "que el Estado regule uno de los mercados más estratégicos de las naciones, no sólo en materia económica, si no también de seguridad y soberanía nacional". Esas fueron algunas de las palabras de Élisabeth Borne, durante la declaración de la nacionalización de la industria eléctrica en Francia.

Esas mismas palabras en voz de mandatarios latinoamericanos, habrían incendiado los medios de comunicación occidentales y las redes sociales de los opinadores apologistas del libre mercado a ultranza.

Pero entonces ¿avanza o no la transición energética? La respuesta es SÍ. Pero a un paso mucho, pero mucho más lento del que en México nos quieren hacer creer quienes critican y atacan la política energética del gobierno actual. De no ser cierto lo anterior, todavía no hay quién explique ¿por qué el cierre intermitente del suministro de gas y petróleo ruso a Europa tiene al mundo al borde del caos económico y geopolítico?

¿Por qué seguimos hablando entonces de energías fósiles y crisis económica cuando las sustentables son la solución? ¿Por qué a Estados Unidos y a la OTAN les interesaba tanto detener el ascenso de la influencia rusa a través de los energéticos? ¿Por qué ahora Estados Unidos voltea a ver a Venezuela, Arabia Saudita e incluso a Irán para intentar sustituir las exportaciones rusas de petróleo y gas? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos continúa otorgando permisos de perforación y explotación de hidrocarburos en Texas? ¿Por qué las grandes multinacionales petroleras continúan explorando y proyectando mayor número de pozos y producción de hidrocarburos? ¿Por qué el gobierno de Colombia sigue recibiendo apoyos de Estados Unidos para desarrollar su industria petrolera? ¿Por qué el sector energético mexicano, sigue siendo de interés para el gobierno de Estados Unidos?

¿Será posible alcanzar la transición energética a fuentes más limpias? La respuesta es que se avanzará, pero no se sustituirá el petróleo y el gas al cien por ciento, y el proceso, será largo, hay empresas y países que ya proyectan ese modelo ideal de uso de "energías limpias" hasta el 2050. La Unión Europea, recientemente decretó la energía nuclear y al gas natural como energías "verdes", aunque el segundo, sea producto del fracking.

Francia nacionalizó la industria eléctrica por dos razones fundamentales. Uno, utilizar los componentes tecnológicos que tienen a la mano para dejar de importar hidrocarburos, y segundo, controlar los precios de los servicios de energía y gas que, en escenarios de crisis, las únicas beneficiadas son las empresas que controlan la producción.

¿Debemos transformar la matriz energética para bajar emisiones? Sí, y ese es parte del reto que hay en México, y para lograrlo, nuestro país al igual que Francia, deberá echar mano de los recursos disponibles y planificar de forma estratégica y económicamente responsable para evitar virajes bruscos y con mayores costos para quienes menos tienen.

Lo que no debemos permitir, es que los apologistas "sustentables" nos quieran chantajear y asustar de que estamos volviendo al pasado cuando el mundo está hoy más que nunca anclado a las energías fósiles, pues hoy en día Europa se prepara para enfrentar el invierno y la escasez de energéticos con carbón.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.