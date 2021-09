En 33 meses de gobierno, 33 fracasos de López Obrador

¿Es un gobierno fallido el de López Obrador?

¿Puede ser legítimo un gobierno fallido, como el de AMLO?

¿Vivimos o no en una de las más peligrosas etapas de ingobernabilidad de la historia?

Vale recordar que el concepto de "gobernabilidad" va de la mano de los resultados positivos de toda gestión de gobierno.

Y es que la única manera de mantener vigente y legítimo a un gobierno, es cuando satisface las exigencias elementales de los ciudadanos, como seguridad, salud, empleo y, en general, estimula el bienestar.

A su vez, sólo hay un paso entre la ingobernabilidad y la ilegitimidad de un gobierno. Y de igual manera sólo existe un paso entre la ilegitimidad y los eventos que desencadenan la caída del mal gobierno.

Es decir, un sistema de gobierno es estable, productivo y eficaz, sí y sólo sí es eficiente y responde positivamente a las exigencias ciudadanas.

En sentido contrario, todo gobierno ineficaz e improductivo es el mejor ejemplo de la ingobernabilidad; entendida como el primer paso en dirección a un gobierno fallido.

Y viene a cuento el tema porque a 33 meses de iniciado el gobierno de López Obrador no existe un solo indicio de eficacia y no se han cumplido las exigencias elementales de seguridad, salud, empleo, desarrollo y, en general, bienestar; además de que no sólo son más los pobres, sino que son más pobres.

Por eso obliga la pregunta: ¿Cuáles son los mayores fracasos del gobierno de López Obrador, en 33 meses de gestión?

1.- Acaso el fracaso más sonoro, por su repercusion global, haya sido la política exterior mexicana, que recientemente exhibió al gobierno de México como adorador de las dictaduras del continente, como enemigo del mundo y, sobre todo, como un lastre para Estados Unidos.

Incluso, el Papa Francisco mandó un mensaje a los mexicanos por 200 años de la consumación de la independencia, con un recordatorio de que el gobierno deje a un lado la polarizaciòn y las culpas al pasado.

2.- Luego aparece el fracaso en materia económica; crisis que se desató desde antes de la pandemia y que tiene a México sumido en una recesión económica de magnitudes colosales.

Y es que, en pocas palabras, el país está en quiebra.

3.- Una quiebra que detonó no sólo un desempleo de escándalo, sino la inflación sin freno, pobreza como nunca y la incontenible violencia criminal; todos ingredientes para una de las peores crisis de gobernabilidad, que tiene al país al borde del precipicio.

4.- Sí, una ingobernabilidad que ha producido más de cien mil muertes violentas en sólo 33 meses de gobierno; cifra que no se alcanza ni en muchas guerras convencionales.

5.- Otro fracaso es el escandaloso avance de los grupos criminales, dueños de por lo menos la mitad del territorio nacional y cuyo poder, pone en peligro la gobernabilidad elemental.

¿Por qué?

Porque el gobierno federal entregó la plaza de la seguridad a los capos del crimen.

6.- De la mano con la ingobernabiliad avanza la militarización; una de las más peligrosas señales de que en todo México crece sin freno un gobierno autoritario. ¿Dónde están todos los políticos de la dizque izquierda que acusaban a los gobiernos de Calderón y Peña de pretender militarizar al país?

Sin duda que era un reclamo "de dientes para afuera", ya que hoy militares, marinos y guardias nacionales están hasta en la sopa.

7.- Quizá el fracaso más dañino sea el abandono a las mujeres, que se expresa en la epidemia de feminicidios y en la muerte de miles y miles de mujeres a causa del cáncer y de la violencia intrafamiliar.

8.- La lucha contra la pobreza es otro de los fracasos que harán historia. Y la razón es elemental; López Obrador llegó al poder con la promesa de que "primero los pobres" y, en efecto, los pobres son los más dañados en su gobierno. Hoy los pobres y pobres extremos suman casi 10 millones más que en 2018. Sí, los pobres serán la diferencia en la derrota de Morena en el 2024.

9.- Otra de las deudas históricas es la lucha contra la corrupción; cuyo epítome es el caso Lozoya. Hoy la persecusión oficial contra Lozoya es una burla a todos los mexicanos.

Y es que el de AMLO resultó uno de los gobiernos más corruptos de la historia.

10.- Una deuda más es la indagatoria sobre las causas de la muerte de "los 43" de Iguala; una de las banderas de AMLO y de Morena para engañar a millones de ciudadanos y que, a tres años no ha avanzado ni un milímetro.

11.- En el futuro los mayores escándalos serán el fracaso de las obras faraónicas del gobierno de López Obrador. Sí, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.

¿Por Qué?

Porque no son obras prioritarias sino caprichos de un dictador; caprichos que han costado miles de vidas, miles de empleos, miles de vacunas, miles de pesos que pudieron ser utilizados para salvar miles y miles de vidas.

12.- El Metro de la Ciudad de México es otra deuda del gobierno federal y capitalino para los mexicanos. Y es que antes del colapso de la Línea 12, que costó vidas y cuyos responsables no han sido castigados, un incendio en las instalaciones centrales del Metro dejó sin servicio a millones de usuarios.

Tanto el derrumbe como el incendio son a causa del mantenimiento deficiente. Aún así, la directora del Metro, la Jefa de Gobierno y el propio Presidente negaron los hechos y solaparon a los culpables. Por meses, millones de ciudadanos vivirán un total caos en el transporte público.

13.- A finales del 2020 la CFE reportó un apagón que dejó sin energía eléctrica a un tercio del país. No era el primer caso. Aun así, el director de la CFE, Manuel Bartlett, mintió sobre las causas, ocultó las fallas en su gestión y también ahí fue solapado por el presidente.

14.- También es escándalo internacional la fallida política pública para contener la pandemia de coronavirus. México es el país con mayor índice de letalidad, con más médicos y trabajadores de la salud muertos; con más contagios y, por si fuera poco, la Ciudad de México es la capital del mundo con más muertos.

15.- Pero el mayor insulto oficial fue el uso electorero de la vacunación contra el covid-19, lo que colocó a México como el penúltimo sitio de vacunación en el mundo. Por eso los opositores llaman "crimen de Estado" a la política fallida contra el covid-19.

16.- Al final de cuentas, con más de 300 mil muertos por covid-19, México está entre los países con mayor número de víctimas mortales por la pademia, además de que por semanas el gobierno se negó a vacunar a los menoes de edad.

17.- También escandalosa para el mundo resultó la decisión de retirar de manera oficial la atención a niños con cáncer, una vez que de manera arbitraria López Obrador destruyó el Seguro Popular.

18.- A su vez -y sin la mayor sensibilidad-, López Obrador ordenó contratar médicos cubanos, con salarios millonarios, pero mantiene con salarios de hambre a médicos mexicanos y pasantes, que trabajan sin la protección básica.

19.- En los últimos meses del 2020 y del 2021 las lluvias hicieron estragos en Tabasco, Hidalgo y Veracruz. En el primer caso y luego de semanas de inundaciones, AMLO acudió a Macuspana, su tierra natal, en donde grabó un video en el que ordenó inundar las zonas más pobres, a cambio de preservar las zonas de la clase media y alta de Tabasco.

El escándalo desmintió el eslogan de "primero los pobres".

20.- Pero los escándalos empezaron desde el arranque del gobierno. A pocos días de iniciada la gestión, el despido arbitrario de funcionarios de primer nivel de Pemex provocó una grave carencia de gasolina. López Obrador nunca aceptó el error y, en cambio, dijo que la falta de gasolina había sido parte de la lucha contra "el huachicol".

La mentira fue ridícula y desmentida por una contundente realidad; el robo sin freno de combustible. Hoy, 33 meses después, el huachicol es la mayor industria criminal del país.

21.- Para salir del paso, el presidente ordenó la compra de 500 pipas para iniciar una distribución alterna de gasolinas. El canciller, Marcelo Ebrard, dijo haber comprado las pipas y se hizo el anuncio. Hoy, sin embargo, nadie sabe dónde están esas pipas. Y claro, tampoco se sabe dónde quedó el dinero.

22.- Más tarde, la psicosis por la falta de gasolina provocó que habitantes del municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, se volcaran a las tomas clandestinas que utilizaban las bandas criminales. En una suerte de frenesí de muerte, cientos de personas saqueaban gasolina sin darse cuenta que, de un momento a otro, el lugar sería un infierno. El estallido mató a más de 130 personas. Nadie fue castigado y todo es impunidad.

23.- Una de las primeras grandes mentiras del presidente López Obrador fue la supuesta corrupción en el Nuevo Aeropuerto de Texcoco. Una inexistente encuesta condenó la magna obra que, de manera ilegal, fue cancelada. El costo de tirar el NAIM fue, para el dinero público, mayor en 10 veces al Fobaproa de Zedillo. Hoy México fue hipotecado y no existe una sola prueba de la supuesta corrupción del NAIM.

24.- En su campaña, AMLO prometió vender el avión presidencial. Ya presidente, puso en venta tal avión. Nunca lo vendió y, por eso, decidió rifarlo. Organizó la rifa de un avión sin el avión. Al final se hizo la rifa y todo terminó en una gran estafa. ¿Quién se robó el dinero? Nadie sabe.

25.- Idéntico "modus operandi" realizó AMLO cuando era candidato presidencial. Creó un fideicomiso dizque para ayudar a los damnificados del más reciente terremoto. Luego saqueó el fideicomiso para financiar una parte de su campaña presidencial.

26.- La figura de "fideicomisos" resulta especialmente atractiva para el presidente. Y es tal que, a mediados del 2020, propuso desaparecer 11 de esos fideicomisos del gobierno federal. La razón esgrimida fue, de nueva cuenta, que eran entidades corruptas. Prometió que ofrecería las pruebas. Hoy 33 meses después, nadie sabe dónde paró el dinero de los fideicomisos y no existe una sola prueba de corrupción.

27.- Como candidato presidencial, AMLO, prometió que daría amnistía a las bandas criminales. El escándalo fue mayúsculo, ya que se abría la posibilidad de una alianza del gobierno con el crimen organizado. Ya presidente, AMLO no sólo ordenó dejar en libertad a "El Chapito", Ovidio Guzmán, sino que saludó a la madre de "El Chapo" y, sin mayor explicación, ordenó dejar de perseguir a los criminales.

28.- Durante décadas, el proceso de licitación de los servicios públicos fue una condición intransitable para el candidato López Obrador. Sin embargo, convertido en presidente, AMLO entregó más del 80 por ciento de los contratos sin licitación. Es decir, un robo a ojos públicos.

29.- La lucha contra la corrupción siempre fue una poderosa bandera de AMLO. Sin embargo, hoy los criminales y corruptos del país gozan de la protección oficial, mientras que el presidente y su gobierno persiguen académicos, científicos, intelectuales y periodistas.

30.- Una promesa reiteró el presidente López Obrador, una vez que resultó ganador de la contienda. Prometió a los mejores en los puestos más altos. Pero llevó un agrónomo a Pemex, a una ignorante en Energía, a una analfabeta en Economía, a una reportera en Seguridad, a una maestra de primaria en la SEP y... a floreros y floreros sin la menor calificación.

31.- Una vez que el gobierno de AMLO destruyó el Seguro Popular, y luego que acabó con lo que quedaba del sistema de salud, al presidente López Obrador se le ocurrió la puntada que a partir del 1 de diciembre del 2020, México tendría un sistema de Salud como el de Dinamarca. Llegó la fecha fatal y el escándalo no se hizo esperar.

32.- Por décadas, López Obrador hizo mofa de los hijos y las esposas de los presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes criticaba alegremente a través de las "benditas redes sociales". Hoy, el presidente se queja de que sus hijos, su esposa y sus parientes son apaleados por las redes.

33.- Curiosamente, a 33 meses de gestión, el de López Obrador es un gobierno que se parece cada día más a una dictadura y también todos los días crece la sospecha de que prepara su reelección.

Sí, los fracasos de López Obrador tienen al país no sólo al borde la quiebra, sino de la ingobernabilidad.

Al tiempo.

