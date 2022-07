Emprendimiento social y medición de impacto

La humanidad ha transcurrido por diversas eras, en cada una de ellas, hubo un recurso clave que significó el progreso para la civilización; de la edad de piedra pasamos a la edad de los metales. Actualmente, ese recurso clave es la información.

Nunca antes se habían recabado tantos datos de tantas fuentes. Es cierto que aún existen vacíos, pero a nivel global la generación de información va ganando terreno. Hoy, más que nunca, la información es poder.

Por otro lado, estamos viviendo una etapa de auge en el surgimiento de emprendimientos sociales en México y el mundo. Cada vez más emprendedoras y emprendedores se preocupan por generar un modelo de negocio que contribuya a resolver un problema social y/o ambiental.

Estamos entonces ante dos momentos clave, el auge del emprendimiento social y la era de la información. Pero ¿qué tiene que ver esto con la medición del impacto? Mucho. Los emprendedores sociales tienen en sus manos la posibilidad de generar datos que más allá de cumplir con un fin informativo, tienen un valor específico en el mercado de inversionistas.

Medir implica generar información. Medir el impacto, significa cuantificar las consecuencias –positivas o negativas– de un emprendimiento. Hacerlo tiene una razón, no basta decir que un emprendimiento social tiene un impacto positivo; hay que demostrarlo. Recabar información del impacto tiene como objetivo corroborar con datos, las acciones establecidas en el plan de intervención del emprendimiento social.

El Impact Management Project define el impacto como "un cambio en un resultado causado por una organización. Un impacto puede ser positivo o negativo, intencionado o no intencionado". Medir el impacto representa un gran beneficio para las y los emprendedores; en primera instancia, ayuda a corroborar que la intervención realizada tiene un impacto. De ser positivo, permite validar que la Teoría de Cambio se está cumpliendo y que las acciones emprendidas son relevantes.

No sólo se trata de medir por medir, existe una buena noticia: hay inversionistas que valoran el impacto positivo de una empresa. A esto se le conoce como Inversión de Impacto, que de acuerdo con The Global Steering Group for Impact Investment, se define como "aquellas inversiones que intencionalmente se dirigen a resolver problemas sociales o ambientales, optimizando el riesgo y el rendimiento financiero, así como el impacto a través de la medición de resultados de objetivos sociales, ambientales y financieros específicos".

La inversión de impacto tiene tres características implícitas en la definición anterior; rentabilidad, intencionalidad y medición. En términos más simples, la inversión de impacto es la perfecta contraparte del emprendimiento social, es el combustible financiero que puede potenciar y hacer crecer un proyecto con impacto positivo al siguiente nivel. El puente sólido que une al emprendedor con el inversionista es la medición del impacto.

Otra buena noticia es que cada día se están diseñando instrumentos financieros innovadores, otorgados por instituciones que buscan un retorno financiero, pero están dispuestas a absorber parte del costo de la deuda e intercambiarlo por un impacto social o ambiental positivo. Es decir, si el emprendedor logra demostrar su impacto, puede acceder a una tasa de interés preferencial.

De esta manera, tener información referente al impacto generado por un emprendimiento social no sólo tiene como beneficio corroborar la Teoría de Cambio, garantizar a los consumidores que los productos o servicios de una empresa no están dañando al medio ambiente, o que sus prácticas tienen un componente de beneficio social y tampoco se reduce a una cuestión de transparencia.

Medir el impacto, por si fuera poco, es sustancial para entender y dar seguimiento a las acciones de las y los emprendedores sociales respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es fundamental poder hacer ese tracking de cara a la llegada del año 2030 para conocer y evaluar los aportes que realiza el emprendimiento social y el ecosistema de impacto en general a las metas establecidas por cada ODS.

Hemos llegado al punto en el que toda información relacionada con el impacto tiene un valor específico que comenzará a ser cada vez más importante en un mundo de información que necesita datos para emprender acciones que estén plenamente justificadas, ya sea desde la perspectiva del emprendedor o del inversionista. Bienvenidos a la era de la medición del impacto.

* Octavio Rocha

Licenciado en Economía con Especialidad en Microfinanzas y cuenta con un diplomado en Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas Sociales. Ha sido docente en la Facultad de Economía y en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente es maestrante en el programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora, docente en la Universidad Tecnológica de México y colaborador en la Alianza por la Inversión de Impacto México.

