Elecciones2018, ¿qué nos falta?

Después del 1 de julio poco habrá importado lo que pasó antes. Por eso es importante hacer un resumen de esta tortura llamada proceso electoral que está por terminar.

No es que Pepe no apriete

Comenzó con un millonario derroche de recursos para que los partidos políticos pudieran hacernos llegar su mensaje, ¿con qué nos quedamos? Con los jingles. Si se tratara de un concurso de talento y no uno para seleccionar presidente podríamos decir que el nivel fue medianamente bueno. Desde el movimiento naranja que no habrá éxito del verano que los desbanque con facilidad, hasta el terrible “y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar”. WTF? Por otro lado la ingeniosa campaña a cargo de Nueva Alianza ¿quién diría? Uno de los grandes retos de la publicidad y en este caso la comunicación política es poder transformar una desventaja en una ventaja y Nueva Alianza lo logró con el último spot de la llamada serie “La decisión de Bety”, una joven le dice a su mamá que ya decidió que a quien quiere es a Pepe pero las personas que se lo presentaron no le laten, la mamá le sugiere que se lo diga, votando por Nueva Alianza.

Falta de ética

No me gusta el término “guerra sucia” y prefiero enumerar aquí los hechos carentes del más mínimo grado de ética de los que fuimos testigos en este proceso:

- El uso de bots para inflar encuestas.

- El uso de trolls para atacar rivales o voces críticas.

- El uso de encuestadoras de creación reciente que publicaron infinidad de encuestas a modo.

- Los spots que buscaban incitar miedo.

- Los spots huérfanos que discriminaban a uno de los candidatos por su edad.

- El uso de la PGR en el proceso electoral.

- Y las que aparezcan en estos días.

Los debates

Podemos celebrar de este proceso electoral los ejercicios de innovación por parte del INE en los debates y los múltiples esfuerzos para dotar a los ciudadanos de mayor información sobre los candidatos.

¿Qué nos falta?

Que sea obligatorio que las candidatas y candidatos a cualquier puesto de elección popular entreguen su información curricular y de propuestas a la autoridad electoral federal o local.

Que las candidatas y candidatos sean sancionados en los debates (puede ser quitándoles tiempo) cuando no contesten las preguntas que se les hacen.

Que se reduzca o de preferencia elimine el uso de spots de radio y televisión por parte de los partidos. Ninguno sirvió para informar.

Que todos los ciudadanos tengamos claro que vender nuestro voto es empeñar nuestro futuro.

