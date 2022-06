Elecciones 2022

Este domingo tuvimos elecciones en seis Estados de la República, con una baja participación. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas eligieron nuevo gobernador.

Como todos saben las campañas una vez más estuvieron llenas de guerra sucia, difamación y señalamientos mutuos de coacción al voto. Unos y otros se acusaron de intervención del Estado en el proceso electoral ya sea a favor o en contra.

Aunque la amenaza de judicialización del proceso electoral está latente, la realidad es que poco o nada cambiará los resultados.

En el bonito Aguascalientes el PAN mantiene uno de sus bastiones con Tere Jiménez como virtual gobernadora, aunque MORENA planea impugnar y dar seguimiento las denuncias presentadas, con 97% de votos contabilizados, Tere Jiménez supera por alrededor de 20 puntos a la candidata de MORENA Nora Ruvalcaba.

En Durango por fin los priistas ganan una elección, el candidato Esteban Villegas Villarreal será el gobernador de la entidad. Con 89% de los votos contabilizados supera por casi 15 puntos a la candidata de MORENA Marina Vitela Rodríguez.

Hidalgo no tuvo sorpresas, la jornada electoral sólo confirmó lo que decían las encuestas, con el 99% de los votos contabilizados y con una diferencia de casi 30 puntos porcentuales el morenista Julio Menchaca es el virtual gobernador del estado, dejando atrás a la candidata de alianza Carolina Viggiano.

A Oaxaca llega la alternancia, el candidato morenista Salomón Jara Cruz será el próximo gobernador, con el 96% de voto contabilizados aventaja con más de 35 puntos porcentuales al candidato priista Alejandro Avilés Álvarez.

En Quintana Roo MORENA, el Verde y el PT están de manteles largos, pues Mara Lezama es la virtual gobernadora de la entidad, con el 90% de votos contabilizado supera por 40 puntos a la candidata del PAN y PRD Laura Fernández.

Tamaulipas tiene virtual gobernador y será el morenista Américo Villarreal, quien con el 97% de votos contabilizados supera por menos de 6 puntos a su más cercano competidor César Verástegui Ostos candidato de la Alianza "Va por México".

En resumen, MORENA obtendría cuatro de las 6 gubernaturas en juego en tanto la alianza "Va por México" obtendría el triunfo en dos de ellas.

El priismo pierde no solo dos estados que antes gobernaba, sino que pierde unos de sus últimos bastiones importantes, Hidalgo. En el futuro veremos cuál será el destino de Alejandro Murat y Omar Fayad quienes desde hace meses son señalados por haber pactado con MORENA y el presidente al entregar sus respectivos estados. Si serán nombrados embajadores, cónsules o algo por el estilo no lo sé, pero de que operaron en contra de los candidatos de su propio partido no cabe la menor duda.

El resultado de en Tamaulipas podría cambiar, pues es en el único que la diferencia es relativamente poca, sin embargo, eso lo decidirá la autoridad electoral. En el resto de los estados MORENA ganó por paliza, y aunque Alito y Marko quieran no se puede tapar el sol con un dedo.

Alejandro Moreno y Marko Cortés tendrán que hacer un frío recuento de los daños, pues ambos pierden estados que gobernaban y su fortaleza territorial está cada vez más disminuida, es cierto que ganaron dos, pero perdieron cuatro muy valiosas. PRD y MC aportaron poco en esta elección, el primero está cada vez más cerca de la extinción y el segundo se dio cuenta que no todos sus candidatos son Samuel García o Luis Donaldo Colosio.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.