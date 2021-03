¿Cuántas veces han escuchado, o dicho, "no hay oposición"? Si entendemos que el gobierno federal pareciera que es de una sola persona representada por AMLO, pues nadie cuenta además de él, entonces la gente, en general, debe de suponer que la "oposición" debería ser una sola voz, una sola persona que sea el "líder de la oposición".

Oposición son PAN, PRI y PRD, pues Verde y PT van en alianza con Morena; MC es comparsa de AMLO y la chiquillada Redes Progresistas, el PES y Fuerza México son pro la 4T.

En junio, el país tendrá las elecciones más grandes de toda la historia al elegir 15 gobernadores, la Cámara de Diputados, además de 30 Congresos locales y mil 926 ayuntamientos y juntas municipales. En resumen, son 21 mil 368 cargos más las 15 gubernaturas.

El INE prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral, unos 5 millones más que en 2018. Se instalarán 161 mil casillas, 4 mil más que cuando hubo elección presidencial.

Aclarado lo anterior, el presidente López Obrador no va en la lista, a él no lo votaremos, luego entonces las encuestas que hoy vemos no representan lo que se va a votar.

Me explico

Al votarse 15 gubernaturas estamos hablando de liderazgos regionales con nombres y apellidos. Ah, seguro ya están pensado: "Lourdes no entiende que la Cámara de Diputados se renovará y son diputados, legisladores fe-de-ra-les". Sí, pero también se votarán localmente, así pues, pensar otra cosa es estar equivocados.

Por lo que, mientras las encuestas no traigan a los candidatos con nombre y apellido, no sirven, sólo le hacen el juego al gobierno, pues ponen a competir a AMLO; fuera del gobierno federal contra nadie. Él ya fue candidato y hasta la tercera es que ganó y se convirtió en presidente, así pues, él ya no estará en la boleta del 21 o del 24.

De hecho...

Todas las encuestas publicadas, como las aseguradoras, en las letras chiquitas traen el detalle, en todas las encuestas nos dicen en el último renglón que no valen porque no hay candidatos, entonces, me pregunto, nos preguntamos: ¿para qué las hacen?

De hecho, Roy Campos, en el webinar que moderé a principios de febrero, me dijo que Morena no se llevaría carro completo. Alejandro Moreno, que el norte se le estaba descomponiendo y que entre los jóvenes que lo llevaron al triunfo había descontento. Por otra parte, Jorge Buendía aseguró que las encuestas comenzarían a moverse hasta que tuviéramos candidatos con nombres y apellidos.

Anécdota

Cuando hay precandidatos, la historia del candidato no existe. Por ejemplo, cuando Adolfo Ruiz Cortines era presidente, el precandidato conocido y reconocido era el nayarita Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura, a quien todo el mundo iba a rendirle pleitesía. Cuando sale como candidato Adolfo López Mateos, obvio, Flores Muñoz se enoja y furioso va a ver al presidente Ruiz Cortines, quien no lo deja expresar palabra alguna y en cuanto entró a su oficina le espetó: "Pollo, nos ganaron". ¡Quiúboles!

¿Qué nos dice esta anécdota? Que esto no se acaba hasta que se acaba.

Obvio, los encuestadores me dirán que sus encuestas son sólo una foto del momento; que no necesariamente es lo que va a pasar; que no son predicciones, sólo fotos momentáneas.

Sin embargo...

El presidente en sus mañaneras y en sus discusiones, cuando alguien le da un pequeño rozón, no sólo reacciona fuertemente, sino que no se ve tranquilo ni sereno. De hecho, podríamos decir que se ve preocupado. Pero, ¿por qué estaría preocupado? Si según dicen sus cercanos van ganando las encuestas. Luego entonces, el tema es que él, AMLO, sí le entiende y sabe que las encuestas actuales no sirven, porque no traen nombres y apellidos, y tiene una real preocupación de no ganar.

Los próximos webinars con encuestadores en El Financiero se pondrán buenos... ¡Los espero!

No pueden tapar el sol con un dedo

70 mujeres son violadas a diario; 3 mil 723 asesinadas en 2020, 940 feminicidios el año pasado.

Si nos callamos se podría cumplir la previsión de la ASF: el feminicidio tendrá su "expresión más extrema" en 2030, con un crecimiento anual de 9%, al pasar de 960 casos, en promedio, a 2 mil 477.

El ya chole no debe ni será parte de nuestra cultura. Las mujeres somos mayoría en el padrón del INE y nosotras tenemos otros datos.

"Que el cubrebocas no calle nuestra voz"

Kenia Arroyo, junto con Diva Gastelum y el colectivo 50 +1, presentaron la campaña y calendario que incluye:

Marzo: historias de víctimas de violencia de género. Abril: encuentro con los candidatos para que, ante notario público, se comprometan a prevenir y atender la violencia de género, en caso de ganar. Mayo: presentación de la agenda de las mujeres. Junio: eventos como rodadas, carreras, marchas y un zumbatón. "No podemos permitir que haya violentos en el poder, que la violencia se dé en la toma de decisiones", dijo la Nena Orantes, presidenta de 50+1.

*La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

