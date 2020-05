El virus ideológico

En un artículo de febrero el filósofo Slavoj Zizek menciona, entre otras cosas, que la necesidad de la cuarentena encontró eco en las ideologías para marcar fronteras, establecer prioridades y separar o poner en cuarentena a los "enemigos", aunque bien podría servir para pensar una sociedad nueva y que vaya más allá del estado-nación con otras formas de solidaridad y cooperación global.

La oportunidad está presente y en México, al igual que en una buena parte de los países del mundo, se ha presentado más como una oportunidad para acabar de implementar lo que no funciona, para volver a los esquemas de un gran poder presidencial y de una gran verdad única... aquella que hacía que "los cocodrilos volaran" o que fuera la hora que dijera que es el señor presidente.

El covid-19 está matando a miles de mexicanos, los que se reconocen y los que no, pero es la visión ideologizada del gobierno; la que lleva a pensar que sólo una realidad es válida, la que va a acabar con México como país. Algunas preguntas que surgen:

· ¿A quién le parece importante que regresen el avión presidencial y lo vayan a "rifar"?

· ¿Quién puede hablar de honestidad y de que la corrupción se acabó cuando tienes funcionarios como Bartlett? A quien ahora se le suma su hijo y a los hijos del propio presidente López Obrador que pasaron hace poco más de un año de "no saber a qué se van a dedicar" a ser exitosos empresarios.

· ¿Quién puede hablar de la conveniencia de hacer una refinería en esta época?

· ¿Quién puede salir cada mañana a insultar a sus "opositores" a los "neoliberales" a los "conservadores" y a quienes no se sublevan? Cuando lo que se necesita hoy es generar una conciencia de solidaridad en la sociedad... sólo así se saldrá adelante.

· ¿A quién le puede caer "como anillo al dedo" una pandemia que está costando miles de vidas...? Sólo a un sádico o a un loco...

· ¿Quién puede estar viendo cómo modificar la ley para quitarle la facultad de aprobación del Presupuesto al Poder Legislativo y dársela al Ejecutivo? No se logró gracias a la unidad en la oposición, pero eso no quiere decir que no se logrará cuando inicie el periodo de sesiones... los números (aunque irreales e ilegales) los tiene Morena y sólo es necesaria mayoría simple.

· ¿Quién puede ser lo suficientemente mentiroso para decir que "se tomaron precauciones a tiempo" cuando en su propia voz y ya iniciada la pandemia, llamaba a salir, a hacer eventos masivos y a darse abrazos?

Aquí no se está viendo la crisis como una oportunidad para hacer una sociedad y un país mejor... aquí se está viendo cómo darle más poder al poder y tener de nuevo una presidencia imperial; aquí el Gobierno Federal ha puesto la ideología y el prejuicio por encima de la verdad (entendida como reflejo de la realidad en el discurso, no como mera verdad... esa que permite muchas verdades o datos alternos). No sólo se trata de mentiras que nos convengan, se trata de sentido común... se trata de salvar más vidas y que siga habiendo un México democrático al terminar.