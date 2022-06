El Valle de Dresden y Luis Barragán

En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, dio registro, como Patrimonio de la Humanidad, al Valle del Elba, en Dresden, por cuatro criterios que resumo de esta forma: la referencia cultural para los siglos XVIII y XIX; los testimonios arquitectónicos y festividades del inicio de la era industrial moderna; el paisaje cultural que integra distintas épocas desde el barroco; y la conservación de usos de suelo en torno al Río Elba.

En 2009, sin embargo, el Valle del Elba perdió la categoría de Patrimonio de la Humanidad por una razón muy llamativa: se construyó un puente moderno para cruzar el Río Elba, mismo que contradecía los criterios con los que se había obtenido la declaratoria. Existen otros dos casos en el mundo, a los que se les ha retirado el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, el más reciente fue en Liverpool, por razones similares a las del Valle del Elba.

En México se ha especulado respecto al retiro de la declaratoria en diversos espacios, como la Ciudad Universitaria (CU), por la construcción de un edificio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como la amenaza de levantar torres residenciales en el entorno de CU.

Lo mismo ha sucedido con Xochimilco. La afectación a los humedales en distintas zonas del polígono protegido, así como la pérdida de chinampas, las urbanizaciones, las obras viales, entre otras afectaciones. Sin embargo, en ambos casos, CU y Xochimilco, la esencia de esos espacios se mantiene.

Hoy se está planteando una nueva afectación a una de las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad que tiene México, ésta en la colonia Ampliación Daniel Garza, la Casa Taller de Luis Barragán, único registro en su tipo en América.

En el caso de la Casa Luis Barragán, se considera Patrimonio de la Humanidad al representar una obra maestra del movimiento modernista desde múltiples perspectivas, a la vez que la obra de Luis Barragán exhibe la integración de las influencias modernas y tradicionales. La declaratoria hace referencia al paisaje urbano y a una zona de amortiguamiento de 22 hectáreas.

Es decir, hay una protección a la Casa Taller de Luis Barragán, con sus 1,161 m2, pero también se impone un "buffer" en el que se espera que no se construyan torres ni nada que invada el paisaje.

Hoy está en proceso de preparación un teleférico, Cablebús, que unirá las cuatro secciones de Chapultepec, desde el metro Constituyentes, a espaldas de la Casa Luis Barragán, hasta el entorno de la estación del Tren Interurbano México Toluca, Vasco de Quiroga.

En términos de transporte, Constituyentes y Parque Lira no parece ser la mejor ubicación. Los metros Tacubaya o Chapultepec serían las lanzaderas ideales, seguidas del metro Auditorio. A Constituyentes le faltan conexiones con el sistema de transporte.

Hoy, sin embargo, destaco que el problema más grave no es que el Cablebús escoja la estación más débil en términos de demanda, intuyo que lo hacen porque es la más cercana al resto del recorrido. El problema está en que las cabinas invadirán el paisaje de la Casa Taller de Luis Barragán.

La postura del Gobierno de Claudia Sheinbaum fue frívola, como siempre. Sólo se verán los cables. No es algo menor. No puedo asegurar que se pierda la declaratoria, como no ha ocurrido en Xochimilco y Ciudad Universitaria. Sin embargo, el caso podría parecerse al del Valle del Elba, porque se trata de una intervención perfectamente evitable, que sin embargo se lleva a cabo por la obstinación del gobierno en turno.

Es un error poner en riesgo el Patrimonio de la Humanidad. El proyecto debe ser modificado. El teleférico no debe afectar a la Casa Taller de Luis Barragán, por ningún motivo. Estamos a tiempo de evitarlo.









