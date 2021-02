El último periodo legislativo

El 1º de febrero, tal y como marca la Constitución, se llevó a cabo la Sesión General de Congreso (cuando sesionan diputados y senadores juntos) para iniciar el último periodo de sesiones ordinario de la actual legislatura. Algunos comentarios al respecto:

· La sesión fue en formato semipresencial y sólo asistieron físicamente los integrantes de las Mesas Directivas tanto de la Cámara como del Senado. El resto de los legisladores asistieron y pasaron lista de forma remota.

· Será un periodo complicado porque la epidemia de covid-19 está en su peor momento y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado los contagios han sido considerables por la propia dinámica que exige el trabajo legislativo presencial.

· La agenda inicial es muy complicada porque el periodo pasado se quedó vilo la reforma al Banco de México propuesta por Morena y Salinas Pliego en la que, atropellando totalmente la autonomía, buscan que el Banco esté obligado a comprar los dólares que los bancos no pueden colocar en el mercado... lo justifican por el tema de las remesas pero es un problema totalmente inexistente ya que sólo Banco Azteca no cuenta con los convenios necesarios para mandar los dólares a los Estados Unidos... si esto se llega a consolidar, además de abrir la puerta al lavado dinero (y más que abrir la puerta sería obligar al Banco de México a participar en el lavado de dinero), se cruzan líneas complejas en las que se privilegia a un particular sobre la autonomía de una institución... descripción de un autoritarismo.

· Otro tema que hará complicado el inicio de sesiones es que el presidente López Obrador presentó una iniciativa preferente con relación a la industria eléctrica... como es de esperarse, es una iniciativa que una vez más relega las energías limpias, que va en contra de los avances consolidados en los últimos años y que seguramente tensará las relaciones con Estados Unidos... ya se verán los alcances de la iniciativa, pero no pinta bien, y por ser iniciativa preferente el Congreso está obligado a darle prioridad.

· Seguramente Morena y sus aliados intentaran subir temas controversiales para intentar enfrentar a los partidos aliados en "Va x México", sin embargo, han sido tantos los retrocesos que se han consolidado en los 2 años anteriores que será complicado cambiar de narrativa en unos meses.

· Más allá de los temas específicos es un periodo de sesiones que marcará historia porque por primera vez las y los diputados federales tendrán la posibilidad de reelegirse y si de por sí siempre se metían los temas electorales a las sesiones de la Cámara ahora no sólo serán los temas, serán los mismos candidatos.

Inicia el último periodo de sesiones y se inaugura la reelección legislativa en nuestro país. El espíritu que trajo consigo la aprobación de la reelección legislativa (y por el que el PAN la ha propuesto constantemente al menos desde mediados del siglo pasado) era (y es) precisamente fortalecer al Poder Legislativo frente a un presidencialismo exacerbado que prevaleció hasta prácticamente todo el siglo pasado; sin embargo, si ha existido un momento en el que sea importante fortalecer al Legislativo frente al Ejecutivo es este, y muy probablemente la única forma de no seguir retrocediendo en democracia, sea con un Poder Legislativo fuerte que sirva de verdadero contrapeso a las ocurrencias del Ejecutivo y en los meses que vienen veremos si en México es posible lograrlo.

