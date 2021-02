El último debate llegó ya en un clima político muy complicado. Entre los ataques del sistema a Anaya, la supuesta ventaja de López Obrador y la total nulidad de posibilidades de ser presidente de Meade y el Bronco, la situación fue muy distinta a los otros debates.

· Para empezar, fue un debate que fue de menos a más. Me atrevería a decir que empezó aburrido, pero mejoró en el camino.

· Puig fue una vergüenza de moderador. Se sentía candidato, interrumpía e intentaba debatir y hacer notar su conocimiento, los otros dos moderadores bastante bien.

· El Bronco ya no fue simpático, ya no fue original, no tiene posibilidad alguna y sus intervenciones servían para estirar las piernas o revisar Twitter.

· Se me hizo más interesante y simpático Curzio al preguntarle al Bronco sobre el “sistema de nacional de amputadores” que cualquier cosa que haya dicho el Bronco.

· López Obrador siguió en su misma línea. Si ahondar en ningún tema, sin hablar más que de corrupción y de perdón… honestamente es una pena esa actitud, si tan seguro está de que va a ganar era mucho pedir que explicara su proyecto económico en lugar de simplemente caer en sus mismas frases.

· Lo poco que AMLO explicó es tan anacrónico que dibuja el México de los 70… ¿En serio cree que es una opción construir refinerías?

· Meade dijo “aquí el único indiciado por un delito es Ricardo Anaya”, lo que le dio a Anaya una de las mejores intervenciones del debate en donde dijo, palabras más palabras menos; puede que todos los ataques que han hecho desde el Estado funcionen y yo pierda la elección, pero si gano se va a investigar la corrupción de Peña Nieto y de su gobierno.

· Otro de los temas que abrió Anaya es muy fuerte, se quedó sin respuesta de López Obrador. Es las adjudicaciones directas al empresario José María Rioboó… además de este tema surgió una medición muy precisa de los ataques de bots a la página con los datos.

· Rioboó además de haber recibido más de 170 millones en adjudicaciones directas de López Obrador fue uno de los que perdieron la licitación del nuevo aeropuerto y casualmente también es quien redactó el texto que presentó López Obrador para el absurdo proyecto de Santa Lucía.

· El ataque informático de los bots de López Obrador es un tema interesante porque no vienen de México… ¿cuántas percepciones se habrán manipulado de esta manera?

· En tema de salud llamó la atención que López Obrador ha encontrado 35 hospitales abandonados… se me hacen hasta pocos para los 20 años que lleva recorriendo el país y la corrupción no resuelve el tema de salud, Meade sabe muy bien cuánto cuesta la salud, pero sólo Anaya tiene claridad con lo que se puede y debe hacer.

· Llamó la atención que López Obrador dijera que el único que vende plazas es el secretario de Educación… Defender en este tema a los sindicatos es negar lo obvio y confirmar que ya es parte de lo peor del sistema y no de la oposición. La venta y herencia de plazas es un mal endémico de la cultura sindical charra que representan tanto a la CNTE como al SNTE.

El debate mostró, una vez más, las personalidades y capacidades de cada uno de los candidatos. Dos candidatos pueden ganar la elección y es muy diferente el camino que cada uno propone para México.

Demócrata y autoritario

