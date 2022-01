El Tren Maya, su gran problemática

Los recientes cambios en el gabinete dejan un mensaje claro a todo aquel que no de resultados al Proyecto de Nación. Muchos bufones y arlequines no han comprendido que el Proyecto de Nación es la prioridad, NO sus intereses particulares.

Aquí les dejo un pequeño análisis -de la parte jurídica- acerca de la complejidad de la entrega y recepción del Proyecto del Tren Maya, y de la problemática a la que se enfrentará Javier May Rodríguez, sobre la cual deberá informar al Ejecutivo.

1. Toda Obra Pública debe ser planeada, programada y presupuestada para evitar desviaciones en el costo, tiempo de ejecución y calidad de los materiales de la Obra.

2. El Proyecto Ejecutivo es el elemento más importante de la obra, ya que las fases del proceso de ejecución de una Obra serán las bases para implementar su operación, presupuesto, programación, contratación, ejecución, supervisión y control. Por ello, es motivo de revisión exhaustiva en la entrega y recepción de los trabajos del Proyecto de Tren Maya. Aquí se establece la gama de servicios que se contratarán para la ejecución de la Obra, y si existen errores o desfases en el proyecto ejecutivo será responsabilidad de quien lo elaboró y autorizó.

3. En segundo lugar, una vez que se ha realizado la Planeación, comienzan los Programas de Ejecución y Suministro de Materiales, que se ejecutarán para el desarrollo de la Obra. Este es un punto muy importante dentro de la supervisión, control y seguimiento. Si cualquier empresa incumple o tiene algún retraso dentro de los procesos del Programa de Ejecución, puede dar lugar a una rescisión de contrato, así como el pago de una penalización. Resulta muy importante destacar que el equipo de trabajo de Javier May debe ser muy cuidadoso, ya que muchos datos seguramente estarán maquillados o no corresponderán a los últimos informes sobre el citado Proyecto.

4. Dentro del rubro de Contratos, se debe auditar de manera muy meticulosa el contrato para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y el Proyecto para la Ejecución de Obra. Cada uno es una etapa diferente, la primera es la planeación y el segundo es la ejecución de la Obra por el contratista. Deben existir una serie de contratos que expresen cada uno de los servicios que se van contratar tanto a precio alzado como unitario. En este caso explícito es un Mixto; por contener de los dos tipos anteriores. Es relevante entonces la fiel supervisión, control y seguimiento mediante el mecanismo que establece la Ley para reportar los avances físicos y financieros por medio de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP), datos que quizá no están actualizados. Cabe señalar que cuando existe un retraso se deben aplicar las medidas necesarias para evitar que los adjudicados incumplan, a menos que exista omisión por parte de los funcionarios públicos responsables sobre estos avances, que en este caso es el Director y Subdirector de Obras de FONATUR, que se encuentre en funciones.

5. Se deben revisar todas las observaciones de las auditorías y las observaciones del Órgano Interno de Control (OIC) para que se finquen las responsabilidades a los funcionarios que hayan incumplido con su cometido. Tal es el caso de Raúl Bermúdez Arreola Delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en Quintana Roo, al revelarse que rentaba una villa propiedad del Gobierno federal y quien sólo fue separado de su cargo, pero no ha sido sancionado aún. Es importante que se coordine con la Secretaría de la Función Pública de acuerdo con la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS para que se verifiquen todas aquellas anomalías que surjan en la entrega y recepción de FONATUR.

Se ha escuchado de buena fuente sobre diferentes retrasos en cada uno de los servicios que deben cumplir los consorcios, sin duda, debido al grado de anomalías que ha detectado Javier May. El único que le va a ayudar a terminar el proyecto es SEDENA, debido al efecto multifactorial de problemáticas que existen en diferentes áreas geográficas, redes de tráfico de influencias y contubernios.

Ante esta titánica tarea se debe integrar un buen equipo de trabajo que depure de su plantel a todos aquellos funcionarios que hayan incumplido con su trabajo y no estuvieron a la altura del Proyecto de Nación.

Por último, es tema recurrente atacar al gobierno de México por utilizar la estructura de la SEDENA y SEMAR, pero lo que los críticos no mencionan, y no quieren que se conozca, es el hecho de que han sido las Fuerzas Armadas por medio de su estructura operacional y administrativa las que han estado realizando estos trabajos en tiempo y forma. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles será entregado de acuerdo a lo presupuestado. Los ataques infundados, y el decir que el país está militarizándose es una falacia. La realidad es que muchos funcionarios no han realizado el trabajo encomendado, ni han respetado los tiempos establecidos, es por eso que se ha tenido que recurrir al personal militar. Los elementos militares cumplen con las misiones generales que le establece la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, no es de su interés jugar a la política y solamente obedecen las encomiendas dadas por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien fue electo de forma democrática de acuerdo a las leyes establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. Por esta razón el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es claramente molesto para un grupo de poderosos que ven pérdidas en sus ganancias, ya que se creían dueños del país y de su presupuesto, jugando al doble o triple discurso. Por un lado buscaban generar megaproyectos y por el otro utilizaban a sus alfiles para atacar ese mismo proyecto, generando huelgas, subir el precio de los insumos, etc., para de esa forma poder solicitar mayor presupuesto y préstamos endeudando a todos los mexicanos. Las ganancias se las dividían entre unos cuantos, que al saberse impunes no se preocupaban más que sacar el mayor beneficio posible a costa de los impuestos de los más necesitados.

Es claro que para que el proyecto del Tren Maya se finalice como fue presupuestado Javier May deberá allegarse de buenos asesores que no le den atole con el dedo, que sepan de qué se trata el proyecto, que conozcan las leyes y cómo se aplican. Pero lo más importante de todo, que sea gente ética y comprometida con el proyecto de nación, de lo contrario solo irá a perder el tiempo y ha permitir que lo utilicen esos que han preferido el beneficio personal al bien común que busca el Proyecto de Nación.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.