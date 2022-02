El Tren Maya sigue dando de qué hablar

Reza el refrán popular: "No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza", y Jimmy Pons y su pandilla lo sabían y lo sufrían. La inquietud de las almas y las conciencias no era menor, pues la ASF los volvería a desenmascarar con los informes de las auditorías 401-DE, 402-DE, 403-DE, 404-DE, 405-DE, 406-DE y 1527-DE de la revisión de la Cuenta Pública 2020.

Para abrir boca

En este espacio reporté al improvisado subdirector de Obras de Fonatur, Roger Francois Desdier Tello, quien firmó de todo y, tal y como les avisé en su momento, ahora la ASF le observó que no cumple con el nivel académico requerido para el puesto. ¡Quihúboles!

Las auditorías, estimado lector, muestran el porqué el otro día el presidente regañó a Jimmy Pons y lo quitó como maquinista oficial. De hecho, si tuviera un poco de pudor –no mucho, eh, con sólo poquito–, ya hubiera renunciado a la Subsecretaría de la SCT.

Elefante blanco a la vista

La auditoría financiera determinó que Fonatur no pudo actualizar las estimaciones de los indicadores de rentabilidad, demanda de pasajeros y de carga. Si esto le preocupó, déjenme decirles que –váyase por una concha y unos frijolitos para pasar el mal sabor de boca que tendrá al seguir leyendo– el costo del tren se incrementó, de 2019 a 2020 –redoble de tambores–, 26.9%; es decir: 37,963.7 mdp, al pasar de 141,020.7 mdp a 178,984.4 mdp. Imagínese lo que se incrementará de 2021 a 2023.

Empresas gansito

Resulta que Jimmy Pons intentó marear a los auditores al decir que los 89 contratistas y proveedores contratados en 2020 contaban con toda la documentación fiscal en orden, pero, ¡oh sorpresa!, no contaba con que les compulsaran los papeles con el SAT.

Y resultó que había "otros datos", porque 47 empresas no se encontraban al corriente con el pago de sus impuestos, cinco no presentaron declaración anual en 2020, dos más, con litigios pendientes, cuatro tenían créditos fiscales por concepto de multas y una presentaba adeudo fiscal. Tómala, barbón, esto sí duele, ¿o no?

¿Impulsar el empleo? sí, claro...

¿Recuerda usted que ya le había reportado la farsa del pregonado portal del empleo? Pues resulta que a las empresas supervisoras de los tramos 2 y 3 se les pagaron 10.4 mdp y 5.2 mdp, respectivamente, por personal inexistente.

Durmientes fantasmas

Para no variar, los contratistas recibieron pagos por adelantado por durmientes no fabricados, bueno... ni la fabrica existía, y por proyectos sin terminar. ¿No que no?

Por lo que les determinaron, tan sólo en intereses, 100 mdp a ICA, 50 mdp a Mota Engil, 25.8 mdp a Carso y 21 mdp a la favorita INDI.

Derecho de vía

Aunque en su momento don Jiménez Pons se encolerizó y me mandó a sus personeros a faltarme al respeto en redes, mi columna estaba en lo cierto y él le mentía al presidente AMLO, pues el derecho de vía no estaba terminado. Para empezar, Fonatur ya aceptó que demandó al prestanombres Barrientos y Asociados, y por más que buscaron, no pudieron justificar 11.8 mdp que acreditaran el nombre y la cantidad de propietarios a los que se les pagó por la adquisición de predios.

Menos mal que el expediente de la Cuenta Pública 2019 pasó de noche para la ASF; si no, qué le cuento.

Vaya desafío le dejaron a Javier May, un elefante en la sala y un tren descarrilándose, y eso que ni siquiera han puesto la llave para encenderlo.

Por cierto, no puede dejar de leerme el próximo lunes, pues si esto que leyó lo escandalizó, le tengo otra entrega del chu chu que... enojará a muchos.

Por no dejar

Qué tal que la regenta Sheinbaum hizo humo recursos federales transferidos por 6,042 mdp. ¿Serán su guardadito pa´ la campaña de 2024?

