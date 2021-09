El Tren Maya fractura el corredor biológico del jaguar

¡Así como lo están leyendo! Resulta que la ruta del Tren Maya atraviesa el corredor biológico del jaguar, poniendo en riesgo su supervivencia. Estos felinos en peligro de extinción migran desde Utah hasta Argentina y aquí en México fracturarán su ruta por el capricho del elefante blanco de la 4T construido por Fonatur, que dirige Jimmy Pons. Además, déjenme decirles que, de acuerdo con los expertos en el tema de los jaguares, especie emblemática de la cultura maya y de México, también llamada "pantera onca", no se reproducen entre familias, es decir en consanguinidad, por lo que, al fracturar el corredor biológico más extenso del mundo para una especie, les será más difícil encontrar pareja de otra familia para su reproducción. Pedirle cuentas a Semarnat o los estudios de impactos ambientales sería más que ocioso. Sin embargo, les tengo una gran noticia y es que en Reino Animal, a menos de una hora de la CDMX, al ver el descarrilamiento natural que producirá el Tren Maya, se está construyendo un santuario para proteger esta majestuosa especie. Ya les contaré más de este maravilloso proyecto.

La ASF arropa al Tren Maya

Por otros durmientes, les platico que fuentes de la ASF me hicieron notar que en fechas recientes se ha visto entrar y salir de las oficinas del Ajusco a funcionarios de diversas entidades, y que entre los más persistentes figuran, no me lo van a creer, pero son los de Fonatur. ¿El motivo? Dar "seguimiento" a las auditorías concluidas en febrero pasado de la Cuenta Pública de 2019, fuera del plazo perentorio que les otorga la ley.

Papelito habla

Para confirmar y documentar los hechos, y evitar salir a relucir en los miércoles de plaza... perdón, en los miércoles de "Quién es quién en las mentiras de la semana", a cargo de la improvisada pero muy leal y obediente Ana Elizabeth García Vilchis, hice, para no variar y perder la costumbre, una solicitud vía transparencia del Inai, para que la ASF me confirmara si se habían llevado a cabo reuniones para tratar las irregularidades de las auditorías de 2019, con qué entidades y cuántas reuniones se han realizado... ah, y si se gestionaron a petición de éstas o de la ASF y cuál era el fundamento legal que lo permitía.

Y déjenme decirles que la ASF no tuvo otra y me confirmó que, en efecto, se han reunido con funcionarios de Fonatur, a cargo de Jimmy Pons, y lo más sorprendente es que las reuniones de trabajo son posteriores al plazo legal, se hicieron a petición del gerente de Operación, Administración y Finanzas de Fonatur y que no existe fundamento legal para realizarlas. ¡Quihúboles!

La ASF describió que en esas reuniones nada más toman café y platican... pero lo cierto es que se llevan a cabo en lo oscurito y no están previstas en la ley ¡Así de fuerte!

No está por demás recordar que la ASF no se cansa de amenazar a quienes incumplan con la entrega a tiempo de la información so pena de multas y sanciones administrativas y penales.

Ventanilla VIP

Pero al parecer, en algunos casos la ASF ya tiene una ventanilla especial para que entidades predilectas puedan "dar seguimiento a los quebrantos patrimoniales" al margen de todo y sin necesidad de rendir cuentas a la Cámara de Diputados.

Jimmy Pons y su grupo de improvisados ferrocarrileros deben estar muy contentos de ser de ese selecto grupo VIP para reabrir la discusión de las irregularidades en las auditorías de la Cuenta Pública 2019, que dan cuenta del desvío de 160 millones de pesos en el Tren Maya, como lo señalé en mi columna "La ASF encuentra irregularidades en el Tren Maya".

Y es que el área responsable de esos seguimientos ahora está a cargo del recientemente nombrado Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación, conocido amigo y paisano de David Colmenares, quien seguramente fue elegido por sus antecedentes en el IEEPO, usted sabe, ese instituto que ha sido ejemplo de honestidad en el manejo de los recursos a favor de la CNTE y por distinguirse con la alta calidad de educación que procura a favor de los niños y jóvenes de Oaxaca.

Otros VIP

Otras reuniones recurrentes han sido a petición del subsecretario de Vinculación y Control del Gasto de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Nayarit y de la Secretaría de Salud de Michoacán, o sea, más vale hacer amigos de todos los colores, no vaya a ser la de malas en 2024.

¿Tendrán algo que decir los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación?

Ojalá que se pongan las pilas, tomen papel y lápiz y pidan a la Unidad de Evaluación y Control revisar el actuar de Nemesio e investiguen quién ha entrado y salido de las oficinas del Ajusco y qué se acuerda en esas reuniones.

También podrían modificar la ley para regular y transparentar cómo debe servirse el café en las oficinas del Ajusco para platicar de los quebrantos patrimoniales una vez vencidos los plazos... Bueno... se vale soñar.

Rocío Nahle, ¿... y el casco?

A cualquier mortal la policía de la CDMX nos multaría, ¿o no?

