¡El tema no eres tú!

La falta de liderazgo y de capacidad de conducción es una carencia que afecta a cualquier país en cualquier momento, pero si además se está pasando por uno de los tiempos de mayor incertidumbre en la historia, se está enfrentando un virus que amenaza la existencia de la raza humana como la conocemos hasta hoy, y no sabemos ni remotamente cómo acabará este cuento. La falta de liderazgo y de capacidad pueden ser más peligrosos que el propio covid-19.

El día de ayer, martes 14, el presidente López Obrador propuso a "la oposición" en su conferencia de la mañana adelantar la consulta de revocación de mandato para antes del 2022 y esa fue la nota más relevante de su intervención... algunos comentarios al respecto:

· Una noche antes se confirmaron 5,014 casos y 332 defunciones por covid-19 y eso sin contar los casos de "neumonía atípica" y de otras enfermedades respiratorias graves que han resultado sumamente letales en estos meses en México...

· A nivel mundial se acercan los dos millones de casos y la tasa de defunción ya creció de menos de 4% como estaba hace un mes, a más de 6%.

· En México todo lo que ha hecho el gobierno Federal ha estado mal... empezó negando la peligrosidad del problema e incitando a los ciudadanos a "no dejar de abrazarse", continuó sus eventos y giras, luego se dijo que no se necesitan hacer pruebas, hace unos días dijo el especialista que seguro hay mucho más casos, e incluso calculó alrededor de 26,000 y esto sin sumar las tarugadas de nivel mundial, como la "gran" intervención de Rocío Nahle en la OPEP, las "inteligentes" compras a sobreprecios repletas de corrupción, y el presunto rescate de Trump, que evidentemente no es por caridad ni por solidaridad.

· Ante el panorama anterior, lo que le importa a nuestro presidente López Obrador es la consulta de revocación de mandato... y ver cómo rescatar el naufragio de su partido y de su gobierno, sin importar que el país esté en llamas.

· El ofrecimiento que hizo no es por generosidad ni porque crea en la cultura de la dimisión sino porque ve los mismos números que vemos todos y su popularidad duplica (y en algunos casos triplica) la de Morena.

· Adelantar la consulta de revocación de mandato además es proponer saltarse la ley (aunque ofreció mandar el miércoles la iniciativa) que se hizo expresamente para su capricho y nunca ha sido aplicada... se necesita un gobierno y un país sumamente mediocre para que antes de aplicar una ley nueva se tenga que modificar por conveniencia.

· La idea de que no sea concurrente la consulta de revocación con la elección del 21 es precisamente para que el presidente de la República no haga campaña con su partido y sea un factor de peso... se necesita ser realmente miserable para que mientras el país está preocupado por la crisis económica que viene y ocupado en la crisis de salud que atravesamos entre contagios y muertes, el presidente esté buscando cómo aprovechar electoralmente el asunto... y además de forma expresa... con su "espero respuesta hoy para mandar mañana la iniciativa".

· La mediocridad del presidente es tan grande que está pensando en temas electorales en medio de las crisis en salud y económica más grandes de la historia moderna. Este no es momento de cambiar de presidente, no es sobre él el tema; no hace falta además de las crisis que vivimos sumar una crisis política.

Nunca pensé que López Obrador fuera una persona preparada para ser presidente, pero ante la adversidad se ve quiénes son líderes de verdad y tuvo una gran oportunidad de demostrar su capacidad... ahora no cabe duda, el presidente López Obrador es muy chiquito para el cargo y sigue pensando que el tema es él y lo electoral.