El síndrome de Chamberlain

"A usted le fue dada la elección entre la guerra y la deshonra. Escogió la deshonra y tendrá la guerra": Winston Churchill a Neville Chamberlain, octubre de 19381

Hay ciertos momentos, algunos eventos, que despiertan en distintos individuos las mismas reflexiones, las mismas imágenes. El pasado 29 de enero, en Reforma, Jorge Volpi escribió Apaciguamiento, una excelente pieza sobre el conflicto entre Rusia y Occidente. No es fortuito que tanto él como muchos millones de habitantes del planeta dediquen tiempo para analizar y entender este proceso que tiene el potencial de desatar un enfrentamiento bélico de muy graves consecuencias. La oportuna reflexión de Volpi se alimenta del nuevo vigor que toma en estos días la llamada política de apaciguamiento y su análisis se aviva al confrontar la tesis revisionista detrás de la película de reciente estreno de la película Múnich. En vísperas de una guerra, que presenta a un Chamberlain que al firmar los Acuerdos de Múnich, en septiembre de 1938, habría evitado una guerra inminente y ganado tiempo para que Reino Unido se preparara mejor para el estallido que en efecto se desató un año más tarde cuando el ejército nazi invadió Polonia. De ahí Volpi remata con una reflexión que le lleva a encontrar similitudes entre los sucesos de 1938 y el conflicto actual.

Como Volpi, vi la película Múnich en vísperas de una guerra, la materialización de un concepto que venía rondando mi mente desde hace semanas.

Un ángulo diferente

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden con motivo de su primer año en la presidencia, dio una muy larga conferencia de prensa y en ella tuvo un serio traspiés que tuvo repercusiones en su país y a nivel internacional. Al tratar el tema de la presencia de un muy importante contingente del ejército ruso en las proximidades de la frontera con Ucrania, Biden, al describir cuál sería la respuesta de Estados Unidos y sus aliados, ante un probable ataque ruso a Ucrania, comentó: "Pienso que lo que ustedes verán es que Rusia sería considerada responsable si invade. Y ello depende de qué es lo que {Rusia) hace. Una cosa es si se trata de una incursión menor, entonces terminaríamos (Estados Unidos y sus aliados) peleando acerca de qué hacer y qué no hacer".2

La reacción fue inmediata y contundente: via Twitter, Zelenski el presidente de Ucrania, señaló: que no había tal cosa como "incursiones menores". En lo interno, la frase de Biden generó críticas de la clase política y de los analistas que ya habían iniciado, con antelación al desafortunado incidente, severas críticas a la gestión del presidente por considerarlo como un líder débil y errático. La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa emitió de inmediato una declaración que explicaba lo que el presidente había querido decir: "Si algún contingente militar ruso cruza la frontera ucraniana, se trata de una nueva invasión y se encontrará con una respuesta rápida, severa y unificada de parte de Estados Unidos y nuestros aliados.", y añadió que, de la misma manera, una agresión no militar como ataques cibernéticos y acciones paramilitares "tendrán una respuesta decisiva, recíproca y unificada".3

Este desafortunado o revelador incidente sucedió en un momento en el que los representantes de Rusia, Estados Unidos y algunos países europeos, así como representantes de la OTAN, estaban engarzados en conversaciones de alto nivel en Ginebra y otros ciudades europeas en un intento de clarificar posiciones y buscar una solución al conflicto y generó preocupación y confusión.

Tanto el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan como el secretario de Estado, Anthony Blinken, se sumaron al frenético esfuerzo de control de daños y sostuvieron conversaciones con representantes de la OTAN y con los principales gobiernos aliados europeos de los Estados Unidos para explicar la versión corregida del mensaje presidencial.

Días después el propio Biden expresó el nuevo mensaje: "Si cualquier, cualquier -reiteró- contingente ruso cruza la frontera con Ucrania, se trata de una invasión" y ello, añadió, "resultaría en una severa y coordinada respuesta económica " que ya había conversado con sus aliados. "Que no haya ninguna duda –siguió diciendo Biden–, de que si Putin escoge ese camino, Rusia pagará un elevado precio".4

Posteriormente, en una reunión en el retiro de Camp David, sus asesores militares le presentaron un plan de respuesta militar que ha llevado a la puesta en alerta de varios miles de soldados estadounidenses y el despliegue de tres mil de ellos en varios países de Europa del Este. Esta propuesta incluye la probable movilización de aviones y buques de guerra estadounidenses. Por otro lado, en el Congreso de Estados Unidos ha comenzado la discusión de lo que la retórica acostumbrada ya llama la Madre de todas las sanciones económicas a Rusia.

Lo que he descrito, el endurecimiento apresurado de la posición pública, insisto, pública, del presidente estadounidense parece una reacción ante la percepción pública de debilidad o dubitativa de Biden ante un evento que hubiera ameritado, según sus detractores, una declaración que denotara fuerza y decisión ante lo que consideraron una clara amenaza rusa.

Me parece que este episodio, que sin duda afectó la imagen de Biden y la correspondiente corrección que él y su equipo se vieron obligados a realizar refleja un temor que asalta a muchos líderes que tienen que tomar decisiones críticas ante eventos que pueden desembocar en conflictos armados. Parecería normal que un líder sea consciente de lo que están generando sus declaraciones, acciones u omisiones, la imagen de un líder débil o indeciso intentaría compensar, aunque siempre corre el riesgo de que dicha corrección lleve el péndulo de sus acciones más allá de lo que originalmente se hubiera propuesto.

El peso del juicio de la historia, así como las lapidarias palabras de Winston Churchill a su predecesor, hacen que la imagen de fracaso que arrastró Sir Neville Chamberlain desde septiembre de 1938, y que lo persigue aún hoy en día, más allá de su muerte ocurrida hace más de 80 años, se haya convertido en una descripción del líder con quien ningún gobernante quiere ser comparado. Nadie quiere ser un nuevo Chamberlain. Es el síndrome de Chamberlain.

