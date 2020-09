El sabotaje a México

Los mexicanos no hemos logrado comprender que las fórmulas mágicas no existen, para poder obtener un buen resultado, se requiere un compromiso férreo, un verdadero trabajo en equipo equilibrado y versátil, que cuente con un líder con amplia capacidad en el ejercicio del liderazgo, tanto en el sector público como en el privado.

Lamentablemente cada persona lleva agua a su molino y no les importan los problemas del país. La realidad es que unos están pensando en ser gobernadores, otros ansían una curul e incluso otros, están creando una nueva constitución plagada de ordenamientos traducidos en una dictadura sin un fundamento del estado de derecho. Si cada funcionario cumpliera e hiciera cumplir las leyes que emanan de nuestra actual constitución, podríamos ser una potencia ante el mundo.

La solución siempre ha estado en nuestras manos, pero se ha convertido en letra muerta ante la impunidad y corrupción (no importa sea poquito o mucho, la tipicidad del delito es clara). Lamentablemente muchos funcionarios cuando suben al cargo se enferman de Alzheimer y se vuelven alcohólicos del poder. Todo esto ha generado la pérdida de credibilidad.

Al principio del año, realicé una serie de análisis que no fueron tomadas en cuenta por los dueños de la verdad para prevenir un desastre. Lamentablemente todas esas problemáticas que ya estamos padeciendo se están agravando aún más. El Plan de Desarrollo Nacional quedó en el olvido y sólo se han maquillado resultados para crear una simulación de un escenario de estabilidad, lo que ha provocado el descontento social de quien lo sufre y no lo puede externar. La realidad es que hoy los mexicanos vamos a tener que luchar cada día por la necesidad de conseguir comida y sobrevivir ante la alta inseguridad. En cada casa humilde tratarán de proteger a su familia y sus pocos bienes.

Los mexicanos sólo han recibido de los actuales funcionarios de seguridad pública, economía, hacienda, salud, bienestar, educación, energía, agricultura, ganadería, pesca, comunicaciones y transportes, del trabajo, etc. su ineptitud, ineficacia, inoperancia e incompetencia y nos está saliendo muy caro pagar sus sueldos de nuestros impuestos, muy seguramente después de esta nula experiencia dudo que los contraten cuando dejen sus puestos. La falta de resultados asertivos no se puede ocultar o maquillar, por más tertulia que se haga en palacio nacional, ya que sólo se han dedicado a culpar sin fincar la responsabilidad correspondiente, y a dar pretextos o justificaciones al ejecutivo.

Ante este nuevo escenario, las consecuencias se agravarán de no tomar medidas drásticas. Para tratar de lograr la reactivación de la economía que genere cierta estabilidad, se sugiere los siguientes ejemplos:

1. Estabilizar el impuesto del ISR a los asalariados, honorarios, actividades empresariales, Régimen de Incorporación Fiscal, personas morales y físicas con una tasa fija del 8%.

2. Estabilizar el IVA en una tasa fija del 5 %.

3. Estabilizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en una tasa fija del 10%.

4. Estabilizar el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo en una tasa fija del 1 %.

5. Estabilizar el Impuesto Empresarial a Tasa Única en una tasa fija del 8 %.

Muchos pensarán que son sueños guajiros, pero si lo vemos desde un punto de vista congruente, México requiere un golpe de timón para generar economía y NO incremento de POBREZA.

No podemos dejar de analizar lo acontecido en el estado de Chihuahua, en la presa la Boquilla, en el municipio de San Francisco de los conchos, donde pudimos observar el enfrentamiento que se dio entre campesinos y elementos de la Guardia Nacional, la cual dejó como saldo civiles y soldados heridos. La imagen del General de Brigada comandante de la 42/a. Zona Militar, Alejandro Vázquez Flores, quien con la voz firme pero entrecortada manifestó en un video que circula en redes sociales a pregunta expresa de quien lo filmaba, "no pude cumplir con la misión que debe cumplir un Soldado y me da mucha tristeza". Palabras que han calado profundamente en el ambiente militar, ya que, para ser claros, este conflicto se da por cuestiones que van más allá de la comprensión de los miembros militares.

¿Quién en su sano juicio cuestionaría el derecho de los agricultores de pelear por el agua que necesitan para realizar sus actividades diarias?

¿Quién cuestionaría la necesidad del liquido vital para proteger su modo de vida y el sustento de su familia?

Pero, la realidad es que esto no es algo nuevo, se sabía que había tensión grande en la zona, se conocían los riesgos que existían y lo complicado de la situación; aun así, las áreas de inteligencia del gobierno federal, de la SEDENA y de la Guardia Nacional, no tomaron las medidas necesarias para evitar el enfrentamiento y toma de las instalaciones, lo que dejó atado de manos al General Vázquez Flores y a sus elementos.

Limitados en su actuar, pues no sólo estaban superados en número de 10 a 1, se les mandó a contener la toma de instalaciones sólo de manera presencial, sabiendo que no se podría utilizar el armamento de los elementos, lo que demuestra que quienes realizan el diseño de las operaciones desde un escritorio, desconocen las realidades que se viven en el día a día; como siempre lo he mencionado, el papel aguanta todo, tanto que, con 300 elementos iban a poder contener la tomas de instalaciones de más de tres mil agricultores, sin utilizar la fuerza ni armamento.

Es lamentable, la falta de acuerdos políticos, sumado al pésimo diseño de las operaciones, han dejado en entredicho el actuar de la Guardia Nacional. Los hechos que suceden en Chihuahua, van mucho mas allá, que la lucha por el agua, se están utilizando como bandera de los diferentes grupos políticos, pero como siempre, se utiliza el ataque y la calumnia contra el personal militar y ahora de la guardia nacional. Es imposible no hablar de lo improvisado y mal diseñado del operativo realizado, así como el hecho en distinto punto del estado, del fallecimiento de una mujer y las lesiones a su esposo, presuntamente por los elementos de la guardia nacional, lo que es aprovechado nuevamente por todos esos políticos, especialistas y medios sensacionalistas y oportunistas, para nuevamente tachar de asesinos y opresores al personal militar.

Por último, es importante recordarle a los elementos de la guardia nacional y militares, que no deben sentirse mal por no haber cumplido con la misión encomendada, ya que no es una derrota de ustedes, es un derrota de los gobiernos municipales, estatales y federal, que en esa soberbia de no querer llegar a acuerdos que beneficien a todos los mexicanos, cada uno utiliza su verdad para atacar a su contra parte y como siempre Juan Botas es quien debe salir a cumplir con la misión, aun cuando los manden al matadero. Es tanta la vocación de servicio y el amor a México, que prefirieron salir con la frente en alto, para no tener que utilizar sus armas contra sus hermanos civiles y aguantar la supuesta humillación de haber sido vencidos, cuando la realidad es que Ustedes salieron victoriosos y reconocidos por esos mismos agricultores que minutos antes luchaban con ustedes por tomar lo que en su concepto les pertenece, ya que los militares mexicanos han sido y serán siempre leales.

