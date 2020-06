El reto del crimen organizado al estado

Esta pandemia ha cobrado la vida de 238 militares mexicanos, quienes al ir desarrollando sus diversas actividades y funciones han caído. El virus no distingue grados ni estatus social, por lo que es necesario que los comandantes de diversos niveles cuiden a su personal y ante cualquier síntoma busquen ayuda médica.

Lamentablemente la inexistencia de políticas sanitarias para hacer la contención de los contagios y tratar de proteger la salud de la población ha sido nula y ha ido en incremento: Sólo quienes han padecido el vía crucis de tener a sus familiares en un hospital con la incertidumbre de que ya no podrán verlos, lo saben.

Por otro lado, queremos enviar un reconocimiento a todos los médicos y enfermeras militares pero en espacial a la Myr. M.C. Liliana Bonola Gallardo quien junto con el personal médico y de enfermería luchan todos los días por salvar la vida a los civiles, derechohabientes y militares en el Hospital Central Militar, muchas gracias por su labor y profesionalismo ante esta contingencia.

Esta semana la capital del país conoció en carne propia el poder de fuego y de violencia de los cárteles del narcotráfico que manejan el crimen organizado en el país, en un hecho inédito por primera vez en la historia moderna del país nos enteramos en las noticias y redes sociales del cobarde ataque que un grupo de criminales realizó contra el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, gracias a la rápida reacción de su grupo de escoltas y el blindaje de la camioneta que lo transportaba fue que salvó la vida, por lo que hago un análisis donde podemos observar lo siguiente:

1. Los agresores utilizaron tácticas de guerrilla urbana, denominándose una emboscada en área urbana, por lo tanto, se requiere un alto grado de complejidad para su planeación y ejecución, factores de la situación y medidas de control táctico de las acciones en el área, así como los efectos que provocarán este tipo de actos hostiles.

2. El armamento que fue utilizado es de uso exclusivo del Ejército, destacándose fusiles Barret de calibre .50 mm y fusiles de alto poder de calibre 5,56 mm (FN SCAR), ambas armas nuevas y de uso exclusivo de las fuerzas especiales de Estados Unidos, así como granadas de fragmentación, uso de chalecos antibala y fornituras tácticas.

3. De acuerdo con la información de los medios de comunicación, la planeación del atentado tuvo tres semanas de planeación, observándose tres puntos críticos para efectuar el atentado, por lo que después de efectuar la agresión tratarían de dispersarse de manera individual. Cabe resaltar que siempre es importante tomar en cuenta la posible fuga de información, y el seguimiento que le dieron a las actividades del funcionario, y que el día de hoy pone en riesgo a funcionarios de alto nivel tanto de la CDMX como del gobierno federal, que se están convirtiendo en blancos del crimen organizado.

4. Afortunadamente los sicarios logran fallar su cometido, observándose que efectúan el bloqueo, desencadenan todo el poder y potencia de las armas de fuego. Inmediatamente después tratan de salir huyendo, despojándose del armamento y equipo táctico, abandonando los vehículos y equipo táctico sobre su paso.

5. Debido a que el blindaje del vehículo escolta resistió el ataque y que los protocolos de la policía de la CDMX logran reaccionar en poco tiempo, es posible la detención de 12 personas involucradas en el evento, pero es claro que el uso de este tipo de tácticas de guerrilla urbana cambia la situación de citados delincuentes que deben ser considerados de alta peligrosidad, lamentablemente está siendo vulnerado el estado de derecho y sobre todo los ciudadanos estamos viviendo una terrible inseguridad ante la incompetencia de las autoridades responsables de la seguridad pública.

6. El mismo secretario en su cuenta personal de twitter manifestó que fue atacado cobardemente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dos compañeros y amigos perdieron la vida, que tiene tres impactos de bala y varias esquirlas. Que nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando.

7. Por otro lado, el secretario Durazo Montaño se equivoca totalmente al decir y dar el trato de beligerantes a un grupo de miserables delincuentes, ya que el código penal federal establece de manera clara la tipicidad del delito en el que se encuadran las conductas ilícitas. Su omisión y falta de tacto para brindar la seguridad a los ciudadanos mexicanos, deja mucho que desear con sus raquíticos resultados.

Sin duda, la emboscada de la que fue objeto el secretario deja un mensaje muy claro, por donde se dio, por la forma que lo hicieron y por el mensaje que mandan, la delincuencia busca doblegar a la jefa de gobierno y al estado de derecho, lo cual no se debe permitir bajo ningún concepto, y si es necesario hacer el uso de la fuerza, se deberá de hacerlo, ya que el atentado más que a una persona fue al estado.

No podemos dejar de lado que esa clase de ataques a funcionarios se han dado en casi toda la república mexicana, han sido muchos los policías, guardias nacionales, marinos y militares que han perdido la vida a manos del crimen organizado, sin contar todos los civiles muertos en esta violencia desbordada, siendo solo un número más entre las víctimas llamadas daños colaterales.

Es momento de entender que la estrategia de seguridad está mal planeada, mal enfocada y mal ejecutada. De nada sirve detener a los delincuentes si al llegar ante un juez de control no se tiene la capacidad, las ganas, la voluntad o la honestidad para poder defender una detención en flagrancia de delincuentes consumados. Ya pasamos el tiempo de que no se tenía la preparación del ya no tan nuevo sistema de justicia penal, no todo es la seguridad pública, es necesaria una purga en las procuradurías y fiscalías. Cambiarle el nombre a las instituciones no es ningún cambio, si seguimos teniendo un sistema penal tan incompetente y corrupto, de nada sirve la vida de tanto policías, marinos y militares que han ofrendado su vida en cumplimiento del deber. Si seguimos con la puerta giratoria, donde más se tardan en detener a un delincuente , que estos salir por la puerta grande burlándose de quienes lo aprehendieron.

Por último, el mensaje más contundente del crimen organizado es la violencia y el terror, por eso la respuesta debe ser clara y contundente, de lo contrario estaremos ante el fracaso del estado para brindar seguridad a todos los mexicanos.