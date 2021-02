El resultado de la Caravana por la Dignidad

Después de varios días y varios estados de la República, Javier Corral concluyó su Caravana por la Dignidad en la Ciudad de México acompañado por un nutrido grupo de manifestantes. Ya no tenían mucho que solicitar, pero no dejaron de acudir al llamado que se había realizado días antes. Había un sentido de victoria en la marcha después de la reunión en la Secretaría de Hacienda en donde se lograron las dos causas de la caravana: que se le diera a Chihuahua el presupuesto que le corresponde y la extradición de César Duarte, el ex gobernador.

Después de todo esto pareciera que sólo hay una verdad: lograron su objetivo. Sin embargo, y como pasa también en otro tipo de eventos (como los deportes) a pesar del evidente marcador, se soltaron una serie de voces en contra de lo sucedido…

Vale la pena reflexionar:

· Es curioso que prácticamente todos los ataques a lo sucedido se sustentan en intentar denostar al gobernador Corral; nadie habla de que fue un fracaso el acuerdo o el movimiento en sí.

· Lo que más se asemeja a un ataque a la causa es el argumento que versa sobre la forma de lograr el objetivo… hay quien dice que si así es como se logran las cosas, que ya le agarraron el modo al Gobierno Federal… no sé si así se tenga que hacer siempre, espero que no, y se llegue a un punto en donde no sea necesario tanto alboroto para lograr algo tan obvio; y bien, si sólo se pudiera así pues ojalá lo hagan más seguido.

· En cuanto al resto de los ataques son más hacia la persona de Javier Corral y creo que son totalmente injustificados. Una situación muy similar pasaba en los 90, cuando a partir de negociación se lograron muchos objetivos de la agenda histórica panista… no faltó quien dijo que estaban “negociando” en un tono perverso, no faltó quien dijo que se estaban “arreglando en lo oscurito” con el PRI… cualquier persona con dos dedos de frente sabía que estaban haciendo política y no es algo necesariamente macabro o corrupto.

· Que Javier Corral haya llevado la negociación a Gobernación no lo hace cómplice de nada ni de nadie; el acuerdo está a la vista pública y básicamente es el objeto de la denuncia… si alguien apoyó ese movimiento y se siente frustrado por el resultado es porque nunca supo cuál era el objetivo del movimiento.

La única forma de lograr las dos demandas del movimiento era precisamente en la Secretaría de Gobernación.

· En política a nadie debe preocuparle que se lleguen a acuerdos en lo público; ese siempre ha sido parte del objeto de hacer política… preocupante es que haya personas que se envuelven en una bandera partidista o de “pureza”, cuando hace ya bastante tiempo que le responden a otro partido.

· También intentaron denostar el trabajo de Corral en su estado. El gobernador de Jalisco se atrevió a ponerse como ejemplo de resultados, pero bueno… el chiste se cuenta solo… deberían elegir bien a sus voceros en el PRI.

