El reparto de utilidades es el 10%, pero no

El reparto de utilidades, dicen, será mejor en adelante, pero no. Se modificó la ley laboral para "enfatizar" (en palabras de la autoridad) las utilidades, pero se topan. Presumen que el trabajador recibirá más utilidades, pero tampoco.

El gobierno espera que la reforma laboral logre aumentar 2.59 veces las utilidades de los trabajadores, pero contradictoriamente las limita a no más de tres meses de sus ingresos o al promedio de los tres últimos años.

Insiste la voz gubernamental en que las utilidades subirán 159%, respetando el 10%, pero ya no, porque se les pone un tope. Que las nuevas reglas, así dicen, respetan la Constitución, pero no, porque el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo les puso tremendo descalabro. Según ellos, eso beneficia a los trabajadores, pero la verdad, no.

Así, con ese lenguaje confuso gubernamental, se quiere convencer de que el tope de los tres meses de salario, el promedio de los últimos tres años, o lo que mejor resulte, es benéfico para los trabajadores. Es como decir: te quito los derechos que tienes, y eso te ayuda.

Es mejor que se diga que la reforma promovida por el gobierno federal al artículo 127 de la ley laboral se hizo para burlarse de la Constitución. Que fue para ignorar a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la única autorizada constitucionalmente para determinar el monto de las utilidades, que fue fijado en 10%, no más, ni tampoco en menos.

Es mejor que se hable con la verdad: que limitar las utilidades de los trabajadores fue para congraciarse con el sector patronal, y así imponerle algunos límites, sólo algunos, a las empresas subcontratistas.

Que se diga que el limitar las utilidades de los trabajadores nada tiene que ver con la reforma laboral, que niega la subcontratación pero que la permite. Que prohíbe la subcontratación pero que la autoriza, sólo agregando la palabra "especializada" como adorno; una reforma que la cuestiona y no.

Si estos son tiempos en que las cosas se deben hablar con verdad, se tiene que decir que la mayor parte de las empresas han aprendido a burlarse del reparto de utilidades.

No se atreven a decir que la evasión fiscal se ha convertido en una práctica mucho más recurrente por parte de las empresas. No mencionan que en julio de 2021 la evasión alcanzó 1.4 billones de pesos, equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB), según la firma de asesoría Fixat.

Para burlarse del reparto de utilidades, las empresas han diseñado estrategias orientadas a reducir las cargas fiscales con el claro propósito de no pagar la Participación de los Trabajadores en el Reparto de Utilidades de la Empresa (PTU), o pagar lo menos posible, a través de:

a) Simulación de operaciones inexistentes a través de la compra de facturas, para que las deducciones sean mayores y la utilidad a declarar disminuya, en perjuicio de los trabajadores.

b) Recibir ingresos en efectivo o en especie de sus clientes, proveedores o terceros y no reportarlos al SAT.

c) Pago o ingresos en efectivo sin registros ni recibos.

Con estas estrategias, entre otras, las empresas logran disminuir la base gravable y, en consecuencia, reducir el monto del impuesto sobre la renta a pagar y, por tanto, disminuir significativamente el pago de la PTU, lo que trae como resultado que los trabajadores reciban hasta 90% menos de las utilidades que les corresponden o no reciban nada.

La reforma de la subcontratación registró un total de 103 mil 815 empresas a la fecha, las cuales no generarán utilidades a sus trabajadores porque sus operaciones son de servicios y no de producción, además de que, al no cumplir un año de actividades, estarán exentas. Esta modalidad facilitará la evasión y debilitará el reparto de utilidades.

Del número de empresas subcontratistas registradas, 103 mil 815, suponiendo una cifra muy moderada de 50 trabajadores por cada una, se puede deducir que el impacto laboral alcanzará a 5 millones 190 mil 750 operarios, los cuales no conocerán el reparto de utilidades.

En los centros de trabajo donde se reúnen por estos días las comisiones de reparto de utilidades ven con sorpresa que ese lenguaje contradictorio del gobierno federal oculta, al limitar el reparto de utilidades, la grave afectación a los trabajadores.

Dicen que no, pero sí; es la realidad laboral de un retroceso histórico.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.