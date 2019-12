El regreso de Angélica

El regreso de la empresaria Angélica Fuentes a los reflectores desató diversos rumores en torno a la salud de Jorge Vergara, ex dueño de las Chivas Rayadas y quien falleció hace apenas unas semanas. Uno de ellos es que su larga enfermedad se relacionó con un Parkinson que se complicó porque no recibió la atención médica adecuada al inicio de su padecimiento.

Los más cercanos aseguran que en medio de la tragedia familiar, hubo quien le aconsejó al magnate vender al equipo de futbol pero con un menor valor. Ahora, después de la tormenta, la familia de Jorge Vergara se enfocará a fortalecer la marca, que en 2014 valía 550 millones de dólares y que aseguran, empezó a caer luego de malas decisiones empresariales que tienen que ver con el manejo que de los derechos de transmisión que se fragmentaron en tres contratos con TV Azteca, Televisa de Emilio Azcárraga y Multimedios de Francisco González.

Pero ahora, el rumor es que hay altas posibilidades de que regresen al modelo de exclusividad.

A sus 56 años, Angélica Fuentes asegura no estar arrepentida de ninguna de las decisiones que ha tomado en su vida y cuando se le pregunta si buscará quedarse con el equipo multi campeón mexicano, ella se limita a decir "esos comentarios me dan risa".

Lo que sí es una realidad es que la empresaria planea nuevos negocios y uno de ellos se podría relacionar con el sector energético. Antes de conocer a Jorge Vergara, fue directora de general del Grupo Imperial, que es la compañía más importante de gas en el norte del país, incluso, su influencia fue tal, que se le llamó la reina de esta industria.

Cuando se le pregunta si tiene planes de regresar al negocio del gas, ella asegura que durante 2020, todo podría suceder, pero mientras eso ocurre, su labor se centrará en continuar con fundaciones para apoyar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

A tres semanas de la muerte de su ex esposo y padre de sus dos hijas, Fuentes Téllez asegura que le dolió la noticia. "Estaba en una reunión de trabajo -era viernes en la mañana- cuando recibo una llamada insistente de una de mis amigas. Sin poder contestar en medio de la junta, decido salirme a responder algo que parecía urgente... y lo fue. Mi amiga me pidió calma y de inmediato me comentó que Jorge acababa de fallecer".

Y continuó: "aunque mucha gente piense lo contrario, me sentí muy mal y triste con la noticia; en ese momento llegaron imágenes y recuerdos de nuestra vida juntos, pero sobre todo, lo lamenté por mis hijas quienes a sus 9 y 7 años, se quedaron sin su padre".

Sigue la controversia contra GMéxico

Uno de los problemas que no encuentran fin es el que se desató hace varios años entre el ahora senador Napoleón Gómez Urrutia con el magnate y el segundo hombre más acaudalado del país Germán Larrea.

Pues resulta que hay quienes aseguran que los rumores de que Grupo México desatendió a pacientes de la región de Río Sonora, los dispersó Napoleón Gómez Urrutia.

Desde 2015, a solicitud de la Cofepris, Grupo México instaló en el municipio de Ures, Sonora, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que atiende a pacientes de la región por diversas enfermedades, aun cuando no estén relacionadas con el derrame de sustancias químicas de agosto de 2014.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, estará en Sonora, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con los padres de la guardería ABC y después, al igual que Zoé Robledo, director del IMSS, y Juan Antonio Ferrer, estarán en Ures para conocer la situación de Río Sonora.

UPAX de manteles largos

La que mantiene el objetivo de crecer fuera del país es la firma mexicana Upax, quien tiene presencia en Guatemala, Colombia, Perú y España mediante Upaxer y ahoralanzará al mercado ZEUS, herramienta con la que corporativos se mantendrán en contacto continuo con su personal en campo para asignar tareas, evaluar, capacitar, compartir información, y a su vez, acelerar los procesos de toma de decisión. Nos dicen que su primer cliente es Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.

