El Primer Informe de gobierno se entregó en tiempo y forma

El domingo 1° de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio datos que demuestran que la Cuarta Trasformación está en marcha.

Hizo énfasis en el combate a la corrupción: uno de los rubros en los que su administración ha prestado más atención. Dijo que si le pidieran que exprese en una frase su plan de gobierno esta sería: "Acabar con la corrupción y la impunidad".

Habló, entre otros temas, del impacto que la deshonestidad de los gobernantes ha tenido en el país, fijó su compromiso por acabar con este flagelo, y algunas de sus frases al referirse a su lucha contra la corrupción y la impunidad fueron:

1. "Vamos a convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno".

2. "Durante años nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad y la violencia que padecemos".

3. "Hemos propuesto que las facturas falsas para evadir impuestos se conviertan en delito grave".

4. "Se suprimieron los viajes sin sentido al extranjero y los gastos de publicidad del gobierno".

5. "La austeridad de este gobierno se inspira en el criterio del presidente Juárez: no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa".

6. "Este ofensivo privilegio de la condonación de impuestos significaba que grandes empresas y bancos no pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, con el visto bueno del presidente, ejercían la facultad discrecional de condonar adeudos. Solo en los dos últimos sexenios 108 grandes corporaciones se benefician de condonaciones".

7. "Durante años nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, causa principal de la desigualdad y la violencia que padecemos".

8. "Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, ya no hay pensión millonaria para los expresidentes, ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos.

9. "Se eliminó el pago con gasto al erario de seguros de gastos médicos mayores, es decir, atención médica privada para los altos funcionarios públicos que significaba una erogación de 6,000 millones de pesos anuales. Se eliminó también la caja de ahorro especial para altos funcionarios que consta 5,000 millones de pesos".

Aseguró también que su administración ha logrado ahorros por 500 mil millones de pesos, gracias a las medidas de austeridad y de combate a la corrupción aplicadas desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.

"Tras el recorte de gastos innecesarios y de privilegios para los altos funcionarios, así como acabar con prácticas deshonestas, en nueve meses se han obtenido recursos que ahora pueden destinarse a programas sociales", dijo ante aproximadamente 400 invitados, entre legisladores, gobernadores y empresarios. "Tenemos que aplicar la ley por parejo; ni huachicol arriba, ni huachicol abajo", agregó.

Además, exhortó también al Poder Legislativo a cancelar el fuero de los servidores públicos "empezando por el del presidente de la República".

A lo largo de su administración se cerraron 51 representaciones que existían en las principales ciudades del mundo, llamadas ProMéxico, "dedicadas supuestamente a la promoción del país", expresó.

López Obrador aseguró que los nueve meses que lleva en el cargo muestran que su administración está buscando cambios reales y no "más de lo mismo", y llamó al Congreso a aprobar más reformas que considera necesarias.

Prometió acabar con la corrupción y la impunidad; y lo está cumpliendo.

Los hechos están a la vista de todos: los recursos públicos ahorrados ya son para el beneficio del pueblo.

El mismo domingo 1° de septiembre, en el Congreso de la Ciudad, se entregó el informe de Claudia Sheinbaum la Jefa de Gobierno, donde también se reportan los avances de una ciudad que se está recuperando.