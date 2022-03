El primer gobierno en la historia...

Hoy para no variar y perder la costumbre les traigo todos los por menores de la Convención Bancaria número 85. Fue una GRAN convención para qué les miento, hubo de todo.

Como seguramente ya saben, comenzó con un MACRO escándalo, sí el presidente en la mañanera del jueves dio a conocer por primera vez en la historia de Banxico que data desde el 1 de septiembre de 1925, la decisión de la política monetaria de aumentar la tasa de interés de referencia en 50 pb. El asombro era mayúsculo, se comenzaron a escuchar voces que pedían desde una explicación, hasta una renuncia, pasando por conocer quién se lo había filtrado si había sido el Fantasma de Palacio, Ramírez de la O o "su" gobernadora, ah no, perdón la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez.

A Ramírez de la O, quien ya estaba en el puerto, se le veía muy nervioso ¡eh! Pues él tiene asiento en la junta de gobierno, aunque sin voz ni voto.

¿Juay de rito? diría López Dóriga

Pasaban los minutos y las opciones del por qué AMLO lo había hecho eran: 1.- por dar un manotazo y decir aquí también mando yo, o 2.- por ignorancia, aunque otros decían "no son excluyentes".

Obvio, el morbo por ver la cara y los discursos en la inauguración crecía exponencialmente. Los banqueros no querían ver a la prensa ni responder nada, pues todo el mundo estaba sin dar crédito a la palabra.

Minutos antes de la hora programada llegó Adán Augusto, primera vez en 20 años que llevo cubriéndola que veo a un secretario de gobernación. Entró junto con Olga Sánchez Cordero, quien supongo ya no usa nano-partículas, pues ahora si no se quitó el tapabocas, bueno hasta que se fue el presidente ¿será que no quería que le viera la cara? Es pregunta con tasa de interés muy alta. Abelina López, la presidenta municipal llegó muy temprano y nadie la peló ¿habrá sido por "la calor"? La comunicación no verbal de Victoria Rodríguez, fue contundente, NO dejo de darle la espalda al público.

De la inauguración les cuento

Hay aplausos que suenan como si no hubiera aplausos. La juanita, ay no perdón, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, habló bien, muy bien incluso fue la que mejor habló de las autoridades, el pero es que dio otros datos. Al igual que Ramírez de la O, quien gracias a su entonación nos durmió. El presidente comenzó su discurso ofreciendo una disculpa y asegurando que respetará la autonomía del Banco de México; Victoria, ni en ese momento se inmutó parecía jugar a las estatuas de marfil y de su discurso tampoco les puedo contar mucho porque lo leyó fatal. Quien se llevó las palmas fue Daniel Becker. Su discurso fue impecable, el mejor en décadas eh, y no se puso de tapete, pero con respeto le dijo al presidente podemos diferir en la manera de pensar, pero necesitamos una comunicación más efectiva, que escuche a todas las voces, que cambie el rumbo y hagamos de este país el mejor del mundo. Ah y el director de la CNBV, aunque nadie de los presentes se sabe su nombre, todos coincidieron en que habló como en mitin.

Estamos en el cumplimiento... cumplo y miento

El presidente cumplió, fue literal una hora, y mintió con sus otros datos y se fue.

Los banqueros cumplen y ¿también le mienten?

Forma civilizada de convivir en el antagonismo.

Para los morbosos

Le cuento que AMLO entró y salió por atrás y muchos dijeron que seguro fue por recomendación de Banorte, bautizado como el Banco Chairo de todos los mexicanos.

¿Entonces?

Tras la disculpa ahora los banqueros discernìan entre si lo hizo a propósito para disculparse o si quiso hacer un experimento para ver si podía quedarse con otro instituto autonomo y otros más, que fue legítima la disculpa, pero para quitarle el raspón que le puso a su gobernadora, Victoria. De cualquier forma, el daño ya estaba hecho y ella... lo supo.

Ya con el alma de regreso en el cuerpo de los banqueros,

Platiqué con muchos de ellos y como en el maratón solo avanzaba la ignorancia, pues nadie me contestaba mis preguntas. ¿Cómo va el país? Bien contestaban. ¿En qué área? ¿salud, economía, seguridad, infraestructura? Bueno, ahí vamos. ¿Santa Lucía representa la visión de futuro de un país como México? Ya me tengo que ir, contestaban. Antes de irte, ¿participarás en la revocación de mandato? estamos en la convención bancaria, no política.

Off the record

En lo que todos coincidieron era que para el 24 la oposición PAN-PRI-PRD aunque aún les falta candidato, el jefe de campaña es AMLO.

De la venta de Citi

Las apuestas están entre Banorte, Inbursa, Mifel y Antonio del Valle.

Iniciativa, ¡rechazada!

Banqueros congelen las tasas de interés #OkNo, solo su peregrina idea cambiar de sede. Queremos seguir viniendo al Princess, hotel que, por cierto, se está remodelando.

Vestidos y alborotados

Así es como nos dejó Patricia Armendáriz quien no se presentó, ¿será porque aquí la recuerdan perfectamente por su paso en la CNBV en los tiempos de Eduardo Fernández y Pedro Zamora?

No es por intrigar, pero en los tiempos de la 4T...

Será el primer gobierno en la historia de seguir por esta ruta: en LOGRAR NULO CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SEXENIO.

Gracias a las políticas públicas, acciones y decisiones de la 4T -inhale y exhale- tendremos:

UNA DÉCADA PERDIDA EN CUANTO A PIB PÉR CAPITA, que recuperaremos para el 2028 o 2029.

También será el gobierno que nos dejará el precio más caro de la gasolina; el mayor número de homicidios dolosos, de feminicidios, de habitantes en pobreza, una inflación no vista en décadas, así como: EL PEOR LUGAR EN CORRUPCIÓN de acuerdo con Transparencia Internacional.

No hay parangón.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.