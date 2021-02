El Premio Gabo 2019 comparte la selección de “Los mejores trabajos periodísticos de Iberoamérica”, seleccionados entre las 1730 obras recibidas para el concurso de periodismo organizado en Medellín, Colombia. La convocatoria incluye cuatro categorías: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. Aquí comparto el vínculo que lleva hacia cada uno de los trabajos. Me detengo en una investigación excelente: “Mujeres en la vitrina, migrantes en manos de la Trata”, (México-Venezuela). La escort Kenny Finol fue asesinada –en México– por su ex pareja.

Antes, la había golpeado brutalmente y amenazado. Kenny grabó un video en el que lo denuncia. Apareció asesinada y su cuerpo fue arrojado en Ecatepec. Ella y otras seis mujeres víctimas de feminicidio anunciaban sus servicios en la misma página de internet. Antes, las famosas “vitrinas” se ubicaban en las calles de Ámsterdam, en Holanda. Las mujeres se exhibían, se exhiben. La invención de internet le dio un giro completo a la noción de “vitrinas”. Existen ya casi por todos lados, son cibernéticas. Y, tal y como explican en el documental especialistas en Trata de personas: “Las páginas web marcan una pauta para invisibilizar a los tratantes”.

Las preguntas que inician este excelente trabajo de investigación: “¿Qué ha cambiado en la prostitución desde que existe Internet? ¿Quién y cómo se aprovecha de esto? ¿Por qué las mujeres de países vulnerables caen en estas redes? ¿Tienen estas mafias protección de miembros del gobierno? Y las leyes, ¿son las adecuadas si realmente se quiere frenar el negocio de la trata de personas?”

La investigación fue publicada en Pie de Página, y trabajó en ella un equipo de periodistas talentosas/os, muy comprometidas/os y muy valientes. Y, es lo menos que se puede decir, felicidades a: César Batiz. Mónica González Islas, Jaled Abdelrahim Aranda, Fernando Santillán, Jacobo Nájera, Lydiette Carrión, Sheyla Urdaneta, Gloria Betsabe Piña, Marco Antonio Gutiérrez, Landybel Pérez, Alfredo Domínguez, Amit Dorenbaum, Mario Báez, Diego Aguilar, Héctor Cárdenas, Marco Jasso, Hugo Muñoz, Edgar Villeda, Tatiana Cañón, Aida Quintanar, Beatriz Vernon, Alejandro Elizondo, Alejandro Meléndez, Javier García, Liz Gascón, Nadeska Noriega, Lorena Bornacelly, Alma Ariza, Elsy Torres, Andrea Tosta, Gabriel Batiz, Christian Mijares, Claudia Lizardo, Christopher Colmenares, Marian Piñango, Alexis Navarro.

“La venezolana de 26 años se ofertaba como ‘la muñeca más cara de la vitrina’”. Parece que era muy cotizada, con sus cabellos rubios y sus ojos verdes. Su asesino, le arrancó los ojos y arrojó ácido en su rostro. Kenny venía de Maracaibo. Dicen que quería parecerse a Paris Hilton. Quería cambiar su vida. Cada día más jóvenes mujeres venezolanas son atrapadas por las redes de la Trata en distintos países del mundo. Un portal de ofertas de prostitución cierra, y se abren los que siguen. Las/los investigadoras/es constataron que muchas de las jóvenes son las mismas. Un movimiento que no es particularmente complicado en Internet: bajo otro nombre, la misma explotación feroz continúa.

El documental incluye testimonios. La joven que una vez en México supo que la “invitación” a México era con fines de trabajo sexual. Entonces le dijeron: ¿Cómo crees que vas a hacer plata acá? Tienes que hacer plata de puta porque de otra manera no vas a poder”. “Soy venezolana, quise venirme a otro país, Venezuela está pasando por una situación muy desagradable. Tengo una bebita”. Muchas de ellas llegan sin documentos. A las que sí los tiene, los tratantes les retienen su pasaporte”. No tenía ni cómo pedirle ayuda a nadie, ni como yo salir, cuando tenía los servicios, alguien te buscaba en la casa, el taxista, que era de confianza y cuando una terminaba ya estaba el taxi abajo. Trabajaba desde las 11 de la mañana hasta las tres de la mañana de lunes a lunes”.

En entrevista: Jaime Montejo de “Brigada callejera”: “Nosotros comenzamos hace 29 años, aproximadamente. En esa época lo que había era trabajo sexual en la vía pública, estéticas de masaje, casas de cita, bares, cantinas. Eso era el universo del trabajo sexual. Se masifica la venta de celulares, entonces comienza a haber un mercado grandísimo de celulares dirigido a las trabajadoras sexuales y de los celulares de repente viene la moda de las redes sociales y ya las chicas empiezan a abrir diferentes perfiles en twitter, en Facebook”. No necesariamente son ellas, quienes abren las cuentas y las manejan: “En la página que ellos abrieron para mí (en twitter) yo tenía 64,000 seguidores, yo no sabía, no había visto mi foto…, afirma una de las jóvenes que dieron su testimonio. Así las “promocionan”.

Las mujeres adquieren “una deuda”: el transporte para llegar a la ciudad de México, el soborno para el encargado de migración (cuando así es necesario). “Ellos te pagan los boletos, te compran todo lo que vas a necesitar en el momento, que si ropa interior, zapatillas, extensiones y una limpieza facial y luego ya que empiezas a trabajar, ellos te dan al siguiente día la cantidad de cuánto es tu deuda. Mi deuda era de 57,000.00 pesos”. Una forma de esclavitud contemporánea.

También seleccionado para el Premio Gabo 2019: “El país de las dos mil fosas”, un trabajo de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati, con el apoyo de Quinto Elemento Lab. “Los principales sitios de la muerte en México esos 11 años son el municipio de Veracruz, con 125 fosas en la que se localizaron 290 cráneos. El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe: ahí se han encontrado 22 mil 79 restos óseos de los que la autoridad aún no reporta a cuántas personas corresponden, y donde continúan las labores de desenterramiento. El otro es el municipio de San Fernando, a hora y media de la frontera con Texas, en Tamaulipas, que registró 139 fosas con 190 cuerpos y restos óseos en 11 años”.

Y, “La historia el niño preso en Texas que odia a su papá y quiere regresar a Chisec”, del Texas Tribune participaron Juan Luis García, David Yaffe-Bellany y Jay Root. Por Nómada, Pía Flores, Carlos Sebastián y Gabriela Ríos. Una familia de la aldea de San Miguel Limón, a 300 kilómetros de Guatemala-capital. Los padres deciden que el padre David Xol viajará con su hijo Bryan hacia los Estados Unidos. Si van juntos, pueden permitirse pagar un solo intento de pasar, al llegar allá se entregarían a la policía y solicitarían asilo. Están hartos de la pobreza, y de las violencias que sufrieron en manos de pandilleros, cuando por un periodo breve, les fue un tantito mejor. Para los agresores, fue suficiente.

Fueron detenidos. El padre fue deportado de McAllen el 28 de mayo. Bryan con sus ocho añitos continúa retenido en Houston. Pueden hablar por teléfono, de manera breve, una vez por semana. 565 niños separados de sus padres migrantes siguen en custodia. Bryan tiene miedo. Está dolido, enojado. Se siente abandonado por su padre. Un reportaje muy conmovedor. Acá el vínculo hacia todos los trabajos seleccionados. No se los pierdan, entrañables muestras del mejor periodismo.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.