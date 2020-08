El polémico promocional del C. presidente

¿Viola la ley? ¿qué dice la CEM? nada... ¿y el papa Francisco?

El C. presidente pretende lucrar con la figura del papa Francisco... ¡Cuidado!

A través de un video difundido en redes sociales, el C. presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje haciendo alusión al papa Francisco, para promocionar su Segundo Informe de Gobierno:

"Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio, es para decirles: ¡tengan para que aprendan!".

En el texto que acompaña al video de 30 segundos de duración y grabado en Palacio Nacional, el presidente asegura que ayudar a los desprotegidos se trata de una conducta humanista sin egoísmo, pues "sólo siendo buenos podemos ser felices".

La expresión de la teología de la pobreza la ha usado López Obrador en varias ocasiones, sobre todo en la mañanera; la última fue el pasado miércoles 5 de agosto en Culiacán, Sinaloa, ante una pregunta del reportero mochitense Felipe Guerrero...

"Fíjense que por este pensamiento hay algunos que dicen que estamos estableciendo el comunismo", dijo y puso de ejemplo al papa Francisco "es un papa excepcional; no puedo decir lo mismo de todos (los papas), también lo expreso con mucho respeto", señaló.

Y dijo que le llamó la atención la siguiente frase..."miren, ojalá y lo lean los conservadores de México. Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio".

Y agregó "entonces, ya tenemos que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que ya no se puede estar pensando de la misma forma, no se puede poner vino nuevo en botellas [sic] viejas". (Para AMLO es lo mismo el odre, es decir, el recipiente hecho de cuero de cabra donde se guardaba vino o aceite, con las botellas).

La parábola de Jesús es "nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres revienten, y tanto el vino como los odres se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Y nadie que beba vino añejo querrá después beber el nuevo, porque dirá que el añejo es mejor".

Aquella expresión en la mañanera en Culiacán fue nota e incluso gustó a muchos...

La usó el presidente en respuesta a las críticas que ha recibido de algunos grupos conservadores, sobre todo, católicos tradicionales, entre ellos del mismísimo arzobispo y cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez cuando afirmó que el gobierno actual se encamina al comunismo, presuntamente por estar en contra del modelo tradicional de la familia, así como por promover la ideología de género: "Dios nos hizo varón y mujer, pero esto, para la ideología socialista no cuenta, sino que lo consideran como un asunto de cultura y de educación, en donde cada quien puede elegir el sexo que se le antoje. De hecho, se quiere obligar a que los Estados legislen en favor de que los niños escojan el sexo que quieren tener", escribió el prelado en la web de la Arquidiócesis de Guadalajara.

Ahí expuso el cardenal por qué, según él, el presidente está conduciendo al país por ese camino del comunismo: "Los cristianos nos vemos pasivos ante esta tendencia del gobierno actual (...) ¿Cómo está Cuba, China, Nicaragua, Venezuela? Y los intentos de comunizar Brasil, Argentina, Bolivia, Chile... Ahora vienen tras nosotros, queriendo implantar el comunismo", señala en el texto, y lo ilustran con una imagen de AMLO con la hoz y el martillo.

La respuesta del presidente desde Culiacán no se vio mal, lástima que se dirigió a "los conservadores", como les llama a todos sus adversarios, y no le respondió directamente al Cardenal emérito de Guadalajara.

De hecho, el presidente no leyó el texto del prelado como él mismo lo reconoció cuando dijo "es interesante este tema, porque incluso se lo atribuyen a un eclesiástico mexicano, que no sé si sea cierto que haya dicho eso, que íbamos nosotros a establecer en México el comunismo".

Aquel famoso tuit del papa Francisco

En otra ocasión, en la mañanera del martes 7 de abril, en plena Semana Santa, el presidente se vio muy mal al usar un tuit del papa Francisco justificando su política a favor de los pobres. Pidió incluso se colocará un tuit del papa Francisco para que todo mundo lo viera -Urbi et Orbi-, eso si aceptando que el tema sería polémico..."pero no está mal, todos somos ya mayores de edad y tenemos criterio. Este es un gobierno que respeta todas las religiones y desde luego respeto a los no creyentes, ese es el laicismo", dijo justificándose.

Y acto seguido le pidió a su vocero -de nombre Jesús, por cierto-, que pusiera en pantalla un tuit del papa Francisco que reza:

Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice: "a los pobres siempre los tendréis con vosotros", dice: "yo estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos". Este es el centro del Evangelio, y seremos juzgados por esto. #HomilíaSantaMarta — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 6, 2020

El presidente se aventó un sermón aprovechando los días santos.

"Entonces ¿por qué primero los pobres?", preguntó y respondió.

"Por humanismo, por solidaridad, pero también en el caso de los que son creyentes, porque esa es la esencia de los evangelios".

No ha profundizado el presidente en el tema, creemos que no conoce muy bien el tópico, eso sí le gustan las ideas del papa argentino.

Pero al hacer un video promocional, casi de campaña, exageró.

Y obviamente el mensaje ha generado muchas reacciones...

Mucha gente -sobre todo fieles católicos- lo han cuestionado. Utilizar a la religión en un mensaje político es algo que, aseguran, "atenta contra el Estado laico"

¿Es así?

No necesariamente. Pero qué necesidad de que el presidente utilice la figura del papa para sus promocionales.

No creemos que el presidente haya leído las homilías y posicionamientos de la teología de la pobreza del papa Francisco.

No le preguntamos por las frases ni los tuits, sino el fondo de sus homilías.

¿Sabrá AMLO el contexto de cuándo y por qué usó esa expresión Francisco?

Seguramente López Obrador no lo conoce, es más le hacemos un reto.

Le recomendamos primero que lea completa la homilía del martes 16 de junio en la Casa Santa Marta, justo ahí dijo que "la pobreza está precisamente en el centro del Evangelio. Si quitamos la pobreza del Evangelio, no se entendería nada del mensaje de Jesús", señaló.

Pero también agregó Francisco que la primera de las bienaventuranzas es "bienaventurados los pobres de espíritu".

Recomendamos que lea la entrevista hecha por la vaticanista Franca Giansoldati publicada el 29 de junio pasado en el periódico "Il Messagero".

No se puede entender el Evangelio sin entender la pobreza real, tomando en cuenta que existe una pobreza bellísima que es la del espíritu: "ser pobre ante Dios porque Dios te llena", dice el papa.

"El Evangelio" –agrega el papa– "se dirige indistintamente a pobres y ricos. Y habla sea de pobreza que de riqueza. No condena, de hecho, a los ricos. En todo caso a las riquezas cuando se hacen objetos de idolatría: el dios dinero, el becerro de oro".

O sea, C. presidente no se confunda, con todo respeto, el papa no sólo habla de los pobres sino también de los ricos.

Se condena a los ricos cuando se hacen objeto de idolatría

Es evidente su gran admiración por el papa Francisco, en eso coincidimos muchos.

Recuerdo que en octubre de 2015 viajó exclusivamente al Vaticano para encontrarse con el papa Francisco.

¿Lo recibió?

¡No! Sólo lo saludó como a cualquier fiel en la audiencia pública que realiza el jesuita todos miércoles en la Plaza de San Pedro (hasta antes de la pandemia). Eso sí, hubo una foto donde se puede apreciar cómo el papa toma la mano a López Obrador.

Entonces, AMLO le entregó una carta y una medallita de fray Bartolomé de Las Casas, defensor de los indios, en el inicio de la dominación colonial en México.

Y mencionó el C. López Obrador entonces que su propósito principal es "transmitir mi más sincero reconocimiento a su labor, como un papa misionero, de verdad cristiano".

Fuera de aquel saludo con el papa Francisco, López Obrador nunca se ha reunido con el líder religioso, y creemos que nunca lo hará, a menos que decida ir a verlo al Vaticano. Quien sí se reunió con Francisco fue Marcelo Ebrard, en una reunión informal fuera del Vaticano...

La reunión ocurrió en Trastevere la tarde del jueves 21 de marzo de 2019, en el marco de la reunión de Scholas Ocurrentes, en la Plaza San Calixto de Roma.

Agradezco a Su Santidad el papa Francisco ?sus conceptos y cordialidad en la visita que le hice la semana pasada. Además de grandes coincidencias con postulados sociales del gobierno del presidente López Obrador le tiene un gran afecto al pueblo de México. Gracias!!! pic.twitter.com/k7SjSxyRFR — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 29, 2019

P.D. Por cierto, es evidente que el presidente no conoce las bravuconadas del cardenal Juan Sandoval. Sería bueno que le pregunte a Marcelo Ebrard, quien tuvo un pleito legal hace años con el prelado jalisciense. (Marcelo Ebrard contra el eminentísimo cardenal Juan Sandoval).

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.