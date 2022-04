El poderoso "estafado" y el periodista "ingenuo"

"Ah qué entrevista tan fea me hiciste, se me hace innoble... pura cosa negativa", exclama el arzobispo emérito de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez, durante su conversación con el periodista Hernán Gómez Bruera, después de predicar largamente desde su púlpito preferido: la misoginia y la homofobia. Los horrores de "la ideología de género" y el fin inminente de la especie humana. Con un "agregado" que no debería de pasmarnos viniendo de él: un antisemitismo brutal. El cardenal tan especialista en los discursos de odio se declaró tratado de manera "innoble". No quedó claro de qué "noblezas" habría preferido hablar, porque todo iba feliz para él, leve "equivocación" de Hitler y complot de la "judería" para controlar al mundo, noblemente incluidos, hasta que el tema recurrente de la homosexualidad lo descarriló. Tan feliz que era disertando como quien se aprendió de memoria "Los Protocolos de Sion". Señalando la dominación de las "viejas musulmanas". ¿Pero insistir en hablar de homosexuales , de pederastia clerical, de la deserción de los feligreses por la falta de empatía de los jerarcas de la Iglesia? El cardenal se siente estafado: Hernán finge "inocencia" y en su propia casa el complot judeo-masónico está en marcha.

"Libérense" dice Sandoval Íñiguez cuando Hernán Gómez Bruera le pregunta si puede retirarse el cubrebocas. En su boca la palabra "libérense" me remitió -con un golpe largo de tristeza- a la infancia y la adolescencia. ¿De qué tenía una que "liberarse" según la curía y las monjitas? De la "tentación", de los "pecados de la carne". El asunto de "los pecados de la carne" no es menor, porque terminaba convirtiendo casi todo intercambio entre los sexos (a menos que se tratara de la familia nuclear) en un pantano sospechoso, lúbrico, lleno de peligros, humillaciones y despojos "irreparables". Evitar "la tentación de la carne" permeaba casi todos los espacios de la vida, incluido si una mujer debía estudiar en la universidad o no, hacer uso de su inteligencia o no, trabajar fuera de la casa, caminar sola por la calle antes de cumplir ochenta años, tener amigos (así en masculino). Nuestra educación terminaba siendo una jaulita obscena construida de evitamiento. "El hombre es fuego y la mujer estopa". Cosas de esas. No hubiera bastado inmolarse en el altar de la frigidez más absoluta, el solo hecho de leer páginas más allá de "Las ediciones Paulinas" podía convertirse en un llamado del diablo.

Esta vez el cardenal se refería al cubrebocas, nada más. Pero Hernán que además de "inocente" es un impío, tomó al pie de la letra la invitación a "liberarse" y le hizo preguntas que al cardenal le parecieron algo así como traerle "la mugre" del mundo a su sagrado y antiséptico retiro. Lo interesante, sin embargo, es que el patriarca en relativo exilio -puesto que sigue siendo un hombre poderoso- no podía parar de hablar. Se lamentaba, pero respondía. Alguien lo timó y le mandó a un entrevistador mal intencionado, pero se tardó mucho en interrumpir la entrevista. Él solo usa el cubrebocas cuando va al doctor: "Yo le he dicho a mucha gente que esta dizque pandemia es un medio de dominar a la población... No me lo he puesto en este año y pico porque sé que es una payasada... es una manera de dominar. ¿Qué hacen los musulmanes para dominar a las viejas? Tienen cuatro legítimas y queridas, las que puedan mantener... y cuando salen a la calle: totalmente tapadas". Visto así, ni modo de dejarse "dominar" cubriéndose el rostro como "las viejas". Para peor, musulmanas. Qué llamativa asociación entre una medida sanitaria y "feminizarse". Nada sorprendente, claro, cuando nos llega de un homófobo virulento. Y tal vez tembloroso.

Todo forma parte de un complot, afirma sin pestañear. La explicación comienza con el uso del cubrebocas impuesto por "Bill Gates y todos los del gobierno mundial". Si bien su misoginia y su homofobia son más que sabidas, los niveles de su antisemitismo paranoico (¿serán sinónimos?) me dejaron atónita: "Los sionistas.. .están buscando de una manera muy organizada el dominio mundial... Odian de corazón a Cristo, al cristianismo y a los cristianos nos odian de corazón... armaron la segunda guerra con el cuento de que Hitler había matado a seis millones de judíos... sí mató a unos 300, 000, pero la equivocación de Hitler fue pensar que los judíos que hacían los daños eran los pobres... los judíos más grandes estaban en Londres y en Estados Unidos. ¿Qué les hacía?" "Unos 300,000" . La "equivocación" de Hitler -según él- ¿habrá sido no arrojar bombas -también- sobre Nueva York? Limitar la geografía del genocidio y dejarle al pobre cardenal ese problemón.

¿Para quiénes habla el cardenal? ¿Hacia quiénes dirige su feroz voluntad de dominio? ¿Cuántas decenas de miles de personas escuchan con respeto sus discursos odiadores? ¿Quiénes no cuestionan esta frase absurda: "armaron la segunda guerra con el cuento de..."? Siendo tan aplastante que la guerra para entonces ya estaba más que "armada" y estando probado más allá de toda duda posible que el negacionismo ante el holocausto es la complicidad ciega con la infamia. ¿Por qué abusa de que "su grey" no se detenga ante verdades tan rotundas? En la mesa posterior a la transmisión de la entrevista, que fue muy enriquecedora, Hernán pregunta a sus invitados Alberto Barranco y Roberto Blancarte, si el cardenal es un gran ignorante. Ambos coinciden en que no. Es decir: él sabe mucho de lo que sabe. Es muy probable. Pero el cardenal confía en el poder que otorga abusar de lo que "sus" otres no saben. Y eso que sabe, incluye cómo dominar y controlar. Como inventar al enemigo para cerrar filas. El cardenal es el perseguidor "perseguido", manteniendo su coto de poder basado en trastocar la verdad. En infantilizar a sus escuchas. De lo que se trata es de que "sus" otres no sepan.

"¿Dime tú si dos hombres que se casan o se aman son fecundos?" Pregunta el cardenal de "infecundidad" sacralizada. "Entre más aumenta el homosexualismo en hombres y mujeres hay menos reproducción". Sigue lo que ya sabemos: la "especie" está en peligro de extinción, la sexualidad no puede ser sino reproductiva. ¿La sensualidad? ¡Hostias! Hernán dice: "El tema de las mujeres que también fue en un momento polémico, usted dijo que no deberían andar provocando y que por eso a las muchachas las violaban".

"Ah, no, pues se dieron por ofendidas muchas, pero esa es la verdad de las cosas. Eso basta con que lo veas, o sea el que anda vendiendo halla quien compre, ¿no? Eso es evidente". Pero la consagración de la misoginia del cardenal fue la siguiente descripción: "Si trae pene es un varón y si trae alcancía es una mujer, punto". Hernán pregunta en la mesa si no les parece por momentos "vulgar" el emérito y Alberto Barranco explica su personaje "cardenal de rancho".

Me quedé pensando que no se levantaron en simbólicas armas porque a ellos les tocó que el cardenal nombrara el órgano sexual que les corresponde. El pene es una parte del cuerpo humano. Un órgano que siente y cumple funciones y que está necesariamente implicado en la construcción de las subjetividades. Pero ¿qué hace una con una "alcancía"? Una alcancía no es un órgano. No siente, no es nada que se relacione con lo viviente. Peor aún: una alcancía es algo que solo es útil como receptora y guardadora temporal. Después, con frecuencia para extraer lo guardado: se rompe y se deshecha. Y ya para completar: ¿qué se introduce en una alcancía sino monedas y billetes? La asociación entre los órganos genitales femeninos y el dinero me dejó más que inquieta Monseñor. Una "vende", otro compra. La "venalidad" femenina. Porque claro, si la sensualidad femenina no existe, ¿por qué inmolarse de a gratis?

"Es una facultad santa la del sexo, ¿para qué la dio Dios? Pues para multiplicar la especie sobre la tierra, para eso la dio. Usarla para otra cosa es sacarla de sus fines...". "Yo veo que la mayor parte de la gente usa el sexo para otras cosas", dice Hernán con un tono de prudencia que me hizo reír a carcajadas, como quien declara: "me ha tocado observar que la luna sale por las noches, pero espero su confirmación iluminada". "Pues está pecando, están haciendo mal, será por ignorancia, por mala información, pero están pecando", dice el emérito. "Pues yo soy un pecador", declara Hernán con aires contritos. "Pues arréglatelas con Dios. Hay un juicio, espérate. A ti que te haces el inocente, espérate allá a ver qué te dice el señor". Ay, pobre Hernán, habrá que mandarle un tráiler de Rivotril, seguro está angustiadísimo. "Lo mejor es tener relaciones sexuales nada más para procrear... Nada más, por eso el sexo se usa únicamente en el matrimonio para la procreación de los hijos eso está en su finalidad".

Pero regresemos con los homosexuales: "El que tenga una tendencia sexual así/asá debe moderarla. Ya naciste homosexual, no lo presumes, no lo publiques, ni lo defiendas, ni nada". "Pero el Papa Francisco ha tratado de enviarles un mensaje de amor a los homosexuales", comenta Hernán. "No, lo que menos hay que enviarles es mensaje de amor... En cuanto a los homosexuales no ... ahora por parte de los gobiernos se está promoviendo la homosexualidad... ve los libros de texto... Van a venir todos vestidos de mujer, todos de niños. Cuando ponen la cuestión de la homosexualidad ponen un niño y una niña que es la pareja normal, dos niños y dos niñas, y todo se vale". Después en la mesa comentan el libro de Frédéric Martel: "Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano", para el cual entrevistó al cardenal Sandoval: "Lo que más le llamó la atención es que el 40% de su biblioteca estaba centrada en la homosexualidad. En inglés, en francés, etc." ¿Tendrá "Las Memorias de Adriano"? ¿el "Cuarteto de Alejandría"? Quizá solo abreva en la ciencia.

El ayudante del cardenal interrumpe la entrevista. El emérito declara: "es la peor entrevista de mi vida". Una se queda pensando en las consecuencias cotidianas de los llamado al antisemitismo y a la homofobia dirigidos a una muy vasta comunidad que muy probablemente cree a ojos cerrados en sus palabras. También pienso en "los penes y las alcancías", parafraseando: "Los hombres tienen cerebro... ¿y las mujeres cajas registradoras? ¿alacenas? ¿plumeros? ¿qué objeto de uso práctico tendremos nosotras entre las orejas? Si nos atenemos a sus declaraciones hechas desde una crueldad recurrente y sin disimulos, el cardenal ha tenido cantidad de "peores entrevistas en su vida", como aquél violento "por eso las matan" cuando le preguntaron su opinión sobre el feminicidio. Muchas veces ¡Bravo! por Hernán, logró que el ultraderechista que cada vez habla de más sintiera por una vez que habló de más.

