El pleito de Monreal

Fue apenas hace unos días que el Senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, quedaba vulnerado ante los embates de otros 30 legisladores que se oponían a la existencia de la Comisión Especial por Veracruz. Para refrescar un poco los hechos es necesario recordar que el Senador Monreal quedó enfrentado con el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por la detención de José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado.

La disputa entre ambos personajes ha tenido como escenario los medios de comunicación, pero también la tribuna en el Senado, de esta manera Ricardo Monreal impulsó la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz.

La reacción por parte de la bancada morenista no se hizo esperar, 30 legisladores firmaron una carta en contra de dicha comisión y estaban prestos para poner un alto a Ricardo Monreal, sin embargo, la rebelión fue contenida y solo quedaron 10 abajo firmantes. Pues a dicho de muchos en la reunión no solo estaba en la mesa la discusión sobre el destino de la Comisión Especial por Veracruz, sino que ésta había tomado un tinte político y se convertía en un ataque directo al Senador Monreal; la versión oficial fue que el mismo 28 de enero quedaba disuelta la comisión y por tanto no era necesario realizar la reunión.

Fuertes liderazgos morenistas expresaron su respaldo al Senador Monreal, entre ellos la misma Olga Sánchez Cordero, ex Secretaria de Gobernación y esto empezaba a dibujar un panorama en el que MORENA se estaba alineando para poder superar la crisis.

La Comisión Especial por Veracruz quedaba disuelta y la bancada morenista tenía que mostrarse unida de cara a la octava reunión plenaria del partido.

Fue en este evento que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llamó a los legisladores a evitar batallas internas y priorizar los proyectos de la cuarta transformación, además de no dar "armar" a la oposición mostrándose divididos.

Sería cándido pensar que todo esto sucede por casualidad, una de las coyunturas más importantes en las que sucede este enfrentamiento es la necesidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de República en concretar algunos de sus proyectos más ambiciosos: la Reforma Energética y la Reforma Política, esto sin olvidar que estamos en la antesala para la revocación de mandato.

Lo que pudimos ver en las últimas semanas es un partido que tiene luchas internas y liderazgos que están usando su responsabilidad pública para atender asuntos personales. Ricardo Monreal se ha manifestado como aspirante a la sucesión presidencial y la controversia provocada por su conflicto con el gobernador de Veracruz poco abonó a sus intereses políticos, si él pensaba que tenía el control absoluto de la bancada morenista ha quedado claro que estaba en un error.

Este conflicto también evidenció que basta con que el presidente gire las instrucciones pertinentes para que MORENA y sus legisladores se cuadren y hagan lo que él dice, pues sigue sin haber un liderazgo más poderoso que el de Andrés Manuel.

El pleito de Ricardo Monreal con Cuitláhuac García aún no llega a su fin, como tampoco podemos dar por concluida la bronca con el resto de los legisladores y la percepción de que Monreal es un miembro incómodo de MORENA.

El destino de Moreal está por escribirse, lo que sigue siendo una duda es si su trayectoría política seguirá su curso dentro de MORENA o eventualmente lo veremos abanderando otro partido o caminando hacia la presidencia de manera independiente.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.