El peligroso silencio

Durante las últimas semanas han pasado muchas cosas que no han trascendido lo que deberían trascender. No sé si la pandemia ha afectado a los distintos sectores que no se han hecho notar, no sé si como definen varios teóricos, la autocensura es el inicio del autoritarismo, no sé si hay una operación política discreta y muy efectiva, pero en cualquier otro momento lo que está pasando hubiera paralizado al país.

Hoy se ve mucho silencio, silencio peligroso ante los atropellos, quizás silencio cómplice o quizás ese silencio previo a atreverse a decir "esto no puede seguir así", pero mucho silencio:

· ¿Dónde están los deportistas? Los que año tras año van a la Cámara a pedir recursos y ahora vieron cómo desaparecieron el apoyo para los deportistas de alto rendimiento. Los cineastas y gente del medio del cine que siempre han sido tan participativos en las causas políticas y en la lucha por su nicho... Hubo una denuncia pública de uno de los más grandes y famosos, pero los demás que fueron a denunciar a la Cámara el error de eliminar Fidecine, vieron cómo se comprometieron los legisladores de Morena a no desaparecerlo y después vieron como lo desaparecieron... les mintieron y se burlaron de ellos en sus narices y los veo muy callados.

· ¿Dónde están las organizaciones ecológicas que hace unos años denunciaban la contaminación y la falta de compromisos internacionales para bajar los gases efecto invernadero? Hoy literal estamos volviendo al carbón, cancelando la inversión en cualquier energía limpia y construyendo una refinería... y se siente el silencio.

· ¿Dónde está la gente del campo para defender sus recursos, las víctimas de la inseguridad, los periodistas, los defensores de derechos humanos, los colectivos de mujeres que hace unos meses hicieron sufrir al presidente López Obrador por el aumento en los feminicidios?

· Hemos visto a los padres de los niños con cáncer encabezando una valiente lucha, pero ¿dónde están todos los demás agraviados? Las asociaciones civiles de lucha contra el cáncer y muchas otras fueron a la Cámara de Diputados a denunciar el error de desaparecer el fondo de enfermedades... ¿dónde están ahora que Morena y sus aliados lo aprobaron y no habrá recursos para prácticamente ningún tipo de cáncer, VIH y muchas otras enfermedades?

· Los alcaldes del PAN y los gobernadores de la "Alianza Federalista" han levantado la voz por la reducción de recursos y el desmantelamiento de programas y fondos, pero solamente ellos. Es increíble la sumisión y el silencio que han guardado todos los demás. Cómo es posible que Claudia Sheinbaum sea más sumisa con López Obrador que Jefa de Gobierno... seguramente piensa que su futuro está más ligado a su líder que a su trabajo y lo más triste es que posiblemente tenga razón. Veracruz y Puebla en silencio, y lugares como el Estado de México hasta en actitud de agradecimiento; no creo que sea el momento de que gobernadores y alcaldes guarden silencio, si quieren mantener las formas por ser del mismo partido se entiende, pero no se puede entender que permitan las reducciones sin chistar y vean cómo se despilfarra en obras faraónicas mientras los estados y municipios se empobrecen.

Está el PAN con sus gobiernos, están algunos empresarios, algunos otros opositores y sobre todo muchas personas que de manera independiente lo comentan y lo denuncian. Pero faltan más... muchos más; el silencio es peligroso cuando se calla atestiguando la injusticia y el abuso.

