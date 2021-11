El PAN y las estancias infantiles, acto de justicia social

El buscar recuperar las estancias infantiles no es capricho, no es una bandera electoral, es un acto de justicia social. Es por ello, que desde el PAN en el Congreso de la Ciudad de México, estamos buscando que estas se recuperen en la CDMX y sean integradas en el Presupuesto del 2022. De manera particular aplaudo y respaldo esta lucha en voz del Dip Christian Von Roehrich, nuestro Coordinador del Grupo Parlamentario.

Las estancias infantiles eran más que un "proyecto lleno de corrupción" como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, eran un proyecto que promovía y fomentaba el amor familiar, la educación inicial, le daba a los niños y niñas mexicanas un espacio de sano desarrollo, y además brindaba a las madres y padres que dejaban a sus hijos ahí, la oportunidad de irse a trabajar y saber que sus hijos estaban bien.

Por eso nuestro Coordinador con esta Iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Fiscal, Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, y la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia, todas en materia de estancias infantiles. Fue presentada el 3 de noviembre y tiene como objetivo que las estancias infantiles regresen a las 16 alcaldías.

Hace unos días en conferencia de prensa, el Coordinador Christian aseguró que con el cierre de 477 estancias infantiles, los gobiernos federal y local violaron los derechos de 20 mil mujeres y sus hijos. Propuso que el 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, es decir, 2 mil 179 millones de pesos se destine para crear un fondo de apoyo de estos centros de atención y cuidado infantil, el cual subsistirá hasta que garanticen la cobertura total de cuidado de los infantes.

Buscamos tener beneficios fiscales al 100 por ciento, para las empresas que instalen estancias infantiles en sus instalaciones. Propuesta novedosa y más que nunca necesaria para una ciudad donde padres y madres necesitan que su gobierno sí piensen en ellos.

"Los empresarios tendrán derecho a una reducción del impuesto sobre nóminas: 100% del costo de la inversión realizada en la instalación del centro de cuidado, del costo mensual originado por la operación del mismo, y 50% del impuesto mencionado, equivalente por cada uno de los trabajadores que ocupen la estancia", dijo.

Es así que, desde el Congreso, en el PAN proponemos reabrir todas las estancias infantiles de la CDMX, que cuenten con recursos y reglas claras de operación. El desarrollo y cuidado de nuestros niños debe ser prioridad, esto sin importar las diferencias ideológicas o el discurso manipulador de López y la 4T. Un país y una ciudad que no cuida su infancia es una nación que no está haciendo nada.

