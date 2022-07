El PAN potosino de Marko Cortés

Jueves por la mañana, el dirigente nacional del PAN que había venido el día anterior a coronar una jornada de encuentros con los blanquiazules potosinos, desayunaba en el hotel con un colaborador del CEN. Ni un invitado local. Mesa pequeña, por si hiciera falta un disuasivo sutil.

Inexpresivo, encorvado sobre el plato y la taza de café, Marko Cortés no tenía mejor cara la tarde anterior, cuando le fueron a pedir de frente, que pusiera un cerco sanitario entre su hombre de mayor aprecio en San Luis, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, y el panismo tunero. "¡Llévese a ese delincuente!", soltó el exdiputado local huasteco Rolando Hervert Lara, señalando al legislador.

Hervert fue el coordinador de campaña de la actual dirigente estatal, Verónica Rodríguez, una azuarista. La hizo ganar en una contienda diseñada desde el CEN como "cuota de género": sólo mujeres. Pudo más la instrucción de la cofradía y la nueva dirigente puso distancia del hombre que encabezó el esfuerzo para obtener el cargo, de los aliados que se sumaron y de todo aquel fuera de la única fe posible.

El exdiputado, ante Marko Cortés y un auditorio de funcionarios panistas locales, denunció que el PAN en San Luis Potosí "está secuestrado por un grupo político". Callado, sin decir una palabra, estaba también el único panista que alcanzó la gubernatura del estado y llevó al partido a la mayoría en el Congreso local, Marcelo de los Santos Fraga.

Después de Marcelo, un leve declive en una elección de 2009 muy competida que ganó el PRI gracias a las divisiones internas del panismo y luego... el tobogán. En seis años, de 2015 a 2021, los votos para Acción Nacional en elecciones de gobernador y diputados locales han caído en cifras cercanas al 40%, entre malas negociaciones de transferencia de votos a aliados y disputas que empiezan en elecciones domésticas y mal se prolongan hasta las urnas constitucionales. De 16 alcaldías, hoy suman ocho, incluida la de la capital del estado, que preside el priista Enrique Galindo Ceballos. De arrebatos cainistas está tapizada la historia del panismo en los últimos quince años, siempre a rumbo peor.

Azuara presidió el PAN estatal después de perder la elección para la presidencia municipal de San Luis Potosí en 2015.Y de ahí, una suerte de maximato partidista. En febrero, cuando panistas desencantados por el trato en la elección de Verónica Rodríguez, voltearon a Movimiento Ciudadano. Lo que tenía que ocurrir pasó: el PAN se quedó hasta sin senador potosino, con la emigración al naranja de Marco Antonio Gama Basarte.

Habló el huasteco Hervert de esa desbandada y otros males: registro selectivo de nuevos militantes, para frenar el crecimiento de otros grupos en la estructura partidaria que decide al interior. Y lo peor: venta de candidaturas, un tema que dos aspirantes a alcaldías huastecas, Ciudad Valles y Aquismón, denunciaron en medios antes de agarrar sus bártulos, conseguir el registro de otro partido menos caro y ganar. Habría que ver el número de conversiones que otros partidos. MC y Verde en San Luis, le deben la gran deriva azul.

Al final de la intervención de Hervert, Marko Cortés se levantó con las manos en la cintura y cara de feldespato. Hizo un llamado a la militancia potosina a la unidad ante "un verdadero adversario que no le importa violar la ley o la Constitución". Ni quien retomara la arenga contra el gobernador del Estado, el verde Ricardo Gallardo Cardona.

Imposible llamar al combate a un ejército dividido. Además, tampoco su dirigencia local ha manifestado intenciones siquiera de resistencia alguna al gobierno de la llamada "gallardía". Al contrario, se adapta sin dificultad para que lo dejen transitar con el control de la franquicia hasta la siguiente elección.

No es nada ajeno al naufragio panista potosino don Marko Cortés, es parte. Contradictorio que en el plano nacional anuncie que "son bienvenidos todos aquellos, con o sin partido, que vean que las cosas en México no van bien" y no pueda resolver el descuajaringue de su propio partido en un estado del país.

A ver de dónde sacan los panistas el país pretérito que un día perdieron y que aseguran querer recuperar en el 24.

